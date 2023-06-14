РосМинюст наконец-то начал проверку "Ельцин центра" на предмет подрывной деятельности

10:22 15.06.2023

Минюст начал проверку "Ельцин центра" на предмет деятельности иноагента



Министерство юстиции РФ начало проверку "Ельцин центра" в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.



"Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет", - сказал он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос депутата на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.