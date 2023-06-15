"Доктрина Байдена": украинцы должны сдохнуть... все, - Питер ван Бурен

12:07 15.06.2023

15.06.2023 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



Американский обозреватель Питер ван Бурен опубликовал 12 июня в журнале The American Conservative статью "Война, не похожая ни на одну другую".



Как пишет ван Бурен, за последнее время Вашингтон усовершенствовал "Доктрину Байдена", цель которой – выжать максимальную выгоду из вооруженного конфликта на Украине, не обращая внимания ни на какие человеческие жертвы.



"На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них"", – говорится в публикации. У Сонного Джо тут, как говорится, без затей.



Отсюда понятно, почему Зеленский, эта управляемая кукла, решил разрушить Каховскую дамбу. Это был не его план отвлечения внимания от провала "контрнаступа". Американская параноидальная идея превращения Украины в лунный пейзаж сыграла здесь главную роль. "Вы подохнете, а мы все заберем" – вот очевидная цель этого американского разбоя, и она кажется Вашингтону достижимой.



Украина уже сегодня – несостоявшееся государство. Только и осталось разграбить еще не разграбленное и вывесить надпись, как в индейских территориях Северной Америки: "Reservation Ukraine. Caution. Wild population".



Логика этого плана делает реальной вероятность ударов крылатыми ракетами по Запорожской АЭС и заражение гигантского района Украины радиацией. Все в полном соответствии с концепцией "великой перезагрузки", которую США начинают сокращением человечества именно в этом районе планеты. Им повезло с исполнителем – с украинским шутом Зеленским. А доведенные до точки русские люди Украины уже готовы пойти за исполнителем в забойный цех, как это происходит на скотобойнях: специально обученные козлы ведут вереницы коров на убой. С таким козлом Америка и приступила к "великой перезагрузке".



Джо Байден симулирует ту стадию умственного расстройства, которая позволяет ему не скрывать то, что другой на его месте постарался бы скрыть. Публично говорить о смертельном приговоре большому народу в угоду прихоти американских верхов – дело необычное, из ряда вон выходящее. Хотя что тут скрывать? Времена меняются и кажется дедушке Джо , что нет в мире силы, способной отменить приговор русским.



Больше того, почему бы нам не ожидать приговоров и в отношении других народов? Это снимет с повестки дня вопрос о том, нужен ли Америке глава государства, страдающий деменцией? Ведь кому-то в этой стране он очень нужен.