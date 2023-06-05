Языковой выбор столетия – китайский или английский, - Ольга Завьялова

12:14 15.06.2023

5.06.2023



Почему Пекин намерен сократить изучение и использование языка Шекспира



Об авторе: Ольга Исааковна Завьялова – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.



Массовый интерес к изучению английского языка возник в Поднебесной вскоре после начала проведения Дэн Сяопином "политики реформ и открытости".

"Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык", – сказал недавно Вячеслав Володин в своем выступлении на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Между тем в Китае английский язык изучают сейчас 400 млн человек, китайский с его сложнейшей иероглифической письменностью учат 25 млн иностранцев во всем мире.

С одной стороны, в Китае понимают, что в настоящее время без знания английского страна не сможет успешно участвовать в глобальной конкуренции, как экономической, так и цивилизационной. С другой – возросшее влияние английского беспокоит не только лингвистов, но также многих политиков и общественных деятелей. Они считают, что английский меняет отношение китайцев к родному языку и древнейшей иероглифической письменности – важнейшим составляющим китайской цивилизации и национальной идентичности.



Массовый интерес к языку Шекспира возник в Поднебесной в период разворота к сотрудничеству с Западом, вскоре после начала проведения Дэн Сяопином "политики реформ и открытости". На учебу в англоязычные страны ежегодно отправлялись сотни тысяч студентов. Уже в 1978 году английский стал и до сих пор остается частью государственных выпускных экзаменов гаокао – аналога нашего ЕГЭ. Много латинских сокращений и английских слов появилось за последние годы в китайских СМИ и тем более в языке пользователей интернета, особенно молодежи. В 2010-е годы, в период расцвета торговых, научных, культурных связей с Западом, в лингвистических работах даже активно обсуждался вопрос об особенностях новой разновидности английского языка в Китае – Chinese English.



Между тем еще в 2013 году газета "Жэньминь жибао" предупреждала: "Английский язык вторгается в китайский, угрожает безопасности китайского языка и письменности. На протяжении последних 20–30 лет английский постепенно меняет языковые привычки, мышление молодых китайцев, изменяет их отношение и чувства, испытываемые к китайскому языку и письменности. Иероглифы – это гены китайской культуры, распространение англоязычных аббревиатур негативно скажется на чистоте китайского языка, нанесет удар базе китайской культуры".



К борьбе с иностранными заимствованиями подключились китайские лингвисты. При этом они ссылались на принятый в 2001 году Закон "Об общегосударственном языке и письменности", который предписывает употреблять официальный китайский язык путунхуа и стандартные иероглифы в государственных учреждениях и общественных местах. "Иностранные слова и сокращения должны быть изъяты из нормативного "Словаря современного китайского языка", они, конечно, могут употребляться в неофициальных ситуациях и в специальной литературе, но не в обычных печатных текстах", – подчеркивали китайские ученые.



Голос тех, кто выступал за ослабление влияния английского языка, становился все громче по мере продвижения курса Си Цзиньпина на "великое возрождение китайской нации" и усиления холодной войны против Поднебесной. В последние годы вопрос о допустимых масштабах изучения английского языка в системе образования и его присутствия и в системе экзаменов гаокао поднимался на сессиях ВСНП (парламента) и НПКСК (аналога нашей Общественной палаты). Недавно в Пекине развернулась интересная дискуссия по поводу названия одного из столичных вокзалов на англоязычной схеме метро: вместо слова station ("вокзал, станция") предлагалось писать официальной латиницей китайское zhan (чжань).



Заметим при этом, что слово чжань на самом деле тоже заимствованное. Оно появилось в китайском языке во время правления монгольской династии Юань (1271–1368). В русском языке то же заимствование из монгольского – "ям" и образованные от него "ямщик", Ямская улица.



Особый законодательный статус английский язык до сих пор имеет в двух специальных административных районах КНР – бывших английской и португальской колониях Гонконге и Макао (Сянган и Аомэнь). Тем не менее в 2021 году Государственным комитетом по работе в области языка и письменности была разработана специальная языковая программа для недавно выделенного экономического кластера – "Региона Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао". Устным языком внутри всего региона и при контактах со страной в целом должен стать основанный на северных диалектах путунхуа, местным средством общения – численно доминирующий в регионе кантонский диалект. Английский и в Макао португальский языки будут впредь использоваться только при контактах с внешним миром.



Особое отношение к английскому языку возникло в последние годы на Тайване. Здесь в контексте стремления правящей Демократической прогрессивной партии к "суверенизации" и сокращению гуманитарных связей с материком недавно возникла идея перевода обучения 60% школьников на английский язык к 2024 году.



Надвигающийся кризис глобализации остро ставит в повестку дня лингвистические вопросы. От ответов на них будет в определенной степени зависеть цивилизационный выбор целых стран и народов. Китайцы, похоже, свой выбор уже делают.