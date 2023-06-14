В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"

12:45 15.06.2023

15 июня 2023, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане создан президентский лицей "Акылман". Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства.



В документе отмечается, что развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся, создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования.



Президентский лицей "Акылман" будет находиться в Чолпон-Ате. В него будут принимать учеников после 6-го класса. Порядок приема определит кабинет министров. Учреждение будет подчиняться непосредственно Министерству образования и науки.



Также кабмину поручено принять меры, направленные на создание улучшенных условий оплаты труда педагогических работников президентского лицея.