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|В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"
12:45 15.06.2023
15 июня 2023, Бишкек - , Мария ОРЛОВА
В Кыргызстане создан президентский лицей "Акылман". Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства.
В документе отмечается, что развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся, создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования.
Президентский лицей "Акылман" будет находиться в Чолпон-Ате. В него будут принимать учеников после 6-го класса. Порядок приема определит кабинет министров. Учреждение будет подчиняться непосредственно Министерству образования и науки.
Также кабмину поручено принять меры, направленные на создание улучшенных условий оплаты труда педагогических работников президентского лицея.