КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"

12:46 15.06.2023

15 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Концерт группы "Би-2" в Бишкеке отменили



В Бишкеке отменен концерт рок-группы "Би-2", который должен был состояться 18 июня. Об этом сообщили Vi project kg на странице в Instagram.



"Мы тоже ждали наших артистов, но по непонятным нам причинам концерт отменили. Все возвраты билетов будут у наших билетных операторов после оформления документов", - отметили они.



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Публикация от @vi_project_kg



На страницах в соцсетях группы "Би-2" об отмене концерта еще не сообщается.



Ранее в Бишкеке отменили концерт российской группы "Порнофильмы".