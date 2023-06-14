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Среда, 14.06.2023
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КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"
12:46 15.06.2023

15 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Концерт группы "Би-2" в Бишкеке отменили

В Бишкеке отменен концерт рок-группы "Би-2", который должен был состояться 18 июня. Об этом сообщили Vi project kg на странице в Instagram.

"Мы тоже ждали наших артистов, но по непонятным нам причинам концерт отменили. Все возвраты билетов будут у наших билетных операторов после оформления документов", - отметили они.

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Публикация от @vi_project_kg

На страницах в соцсетях группы "Би-2" об отмене концерта еще не сообщается.

Ранее в Бишкеке отменили концерт российской группы "Порнофильмы".

Источник - 24.kg
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