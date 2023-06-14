Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу

12:47 15.06.2023

Казахстанская шахматистка стала чемпионкой Азии



В Алматы прошел континентальный чемпионат Азии по шахматам, где 18-летняя казахстанская шахматистка Ксения Балабаева стала победительницей в дисциплине блиц, сообщает Zakon.kz.



Коллегу поздравила казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик.



"Красотка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по блицу! Поздравляю своего тиммэйта! Горжусь! Алга, Казахстан!" – написала Абдумалик в Instagram.



Отметим, что Балабаева является обладательницей титула международного мастера среди женщин (2021).



В апреля в Астане завершился третий заключительный день шахматного поединка между женской командой Казахстана и сборной мира, в котором успеха добились гости. Балабаева участвовала в соревнованиях наряду с опытными шахматистками.



Елена Беляева