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|Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу
12:47 15.06.2023
Казахстанская шахматистка стала чемпионкой Азии
В Алматы прошел континентальный чемпионат Азии по шахматам, где 18-летняя казахстанская шахматистка Ксения Балабаева стала победительницей в дисциплине блиц, сообщает Zakon.kz.
Коллегу поздравила казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик.
"Красотка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по блицу! Поздравляю своего тиммэйта! Горжусь! Алга, Казахстан!" – написала Абдумалик в Instagram.
Отметим, что Балабаева является обладательницей титула международного мастера среди женщин (2021).
В апреля в Астане завершился третий заключительный день шахматного поединка между женской командой Казахстана и сборной мира, в котором успеха добились гости. Балабаева участвовала в соревнованиях наряду с опытными шахматистками.
Елена Беляева