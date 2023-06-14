Би-би-си: В войне против укр-нацистов погибли 93 гражданина стран ЦентрАзии

12:59 15.06.2023

Би-би-си: 93 гражданина стран Центральной Азии погибли на войне в Украине



На войне в Украине с российской стороны погибло не менее 93 граждан стран Центральной Азии. Такие цифры приводятся в расследовании Русской службы Би-би-си. Согласно данным, в это число входят не только наемники-вагнеровцы, но и военнослужащие других подразделений.



Материал Би-би-си посвящен трудовым мигрантам, которые попали на войну из российских тюрем, где их вербовала частная военная компания (ЧВК) "Вагнер". В нем рассказаны истории нескольких кыргызстанских семей, мужчины из которых были осуждены в России за различные преступления, отправились из тюрем в Украину и погибли.



По данным издания, среди погибших 19 граждан Кыргызстана, 34 гражданина Узбекистана и 40 человек из Таджикистана.

Би-би-си отмечает, что трудовые мигранты из Центральной Азии едут на заработки в Россию, чтобы прокормить свои семьи, заработать на собственный дом и вернуться на родину. В России они часто берутся за тяжелую и плохо оплачиваемую работу, которая не находит соискателей среди местных жителей.



"После начала полномасштабного вторжения России в Украину трудовые мигранты из Центральной Азии оказались востребованы и на войне: их посылали отстраивать разрушенные города и рыть окопы. И воевать – уже в качестве завербованных заключенных. Вербовали их чаще всего в ЧВК "Вагнер" - из российских тюрем. В Украине многие из них погибают, а их родные месяцами пытаются хотя бы вернуть тело на родину", - говорится в материале.



В расследовании приводится рассказ юриста Мирлана Акылбекова о том, как летом 2022 года он узнал от соотечественников-заключенных о вербовке мигрантов ЧВК "Вагнер" в местах лишения свободы.



"Сначала их просто начали настойчиво просить, - говорит он. - Мол, есть условия, что вы можете заранее освободиться, амнистию получить. И они с нами советовались. А вот после 28 сентября их в добровольно-принудительном порядке начали записывать в ЧВК.



В начале октября позвонил из мест заключения наш клиент (он нашел кредитную карту, сходил с ней в магазин купил продукты, и за это его осудили на 4 года за кражу) и сказал, что когда приехали вербовщики заключенных разделили - отделили всех приезжих - кыргызов, узбеков, таджиков - в отдельное здание и требовали, чтобы они подписывали контракт. А аргументы были такие: "Вот, вы бесплатно здесь едите, а надо отрабатывать". А отрабатывать как? Надо съездить на войну, а по возвращении, мол, мы амнистируем вас и вы будете на свободе".



"Тело выкопали из могилы и отправили в Душанбе"

В расследование также приводится история одно таджикистанца. В апреле с Русской службой Би-би-си связалась семья Сулаймона Исломова.



Они сообщили, что вместе с подельниками Сулаймон совершил два ограбления в 2012 и 2016 году: сначала обокрали индивидуального предпринимателя, а потом по наводке знакомого пришли домой к женщине, которая занималась скупкой ювелирных украшений. В 2017-м Сулаймона приговорили к 10 годам колонии строгого режима и отправили в ИК-4 в Медыни.



17:33 28 марта

В Таджикистане похоронили еще одного таджикистанца, погибшего в Украине

В сентябре 2022-го Сулаймон позвонил родным и сказал, что едет воевать: "Сейчас в учебке, все нормально, жив-здоров", – пересказывает разговор с Сулаймоном его брат.



Контракт наемника истекал в феврале, в марте семья смогла добиться ответа от ЧВК: им сообщили место захоронения Сулаймона - кладбище во Фряново.



В ответ на запрос Русской службы Би-би-си о том, как семьи могут забрать тела погибших наемников, Евгений Пригожин через пресс-службу ответил, что "все бойцы ЧВК "Вагнер", которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании".



"Какие-либо подробности для враждебной нам Би-би-си я не считаю целесообразным раскрывать", - заявил он и посоветовал родственникам погибших обращаться на горячую линию ЧВК "Вагнер", а не к "враждебному России ресурсу".



Через сутки после запроса Би-би-си, родных Сулаймона вызвали в офис ЧВК в Москве, выдали пять миллионов рублей наличными, награды и документы наемника. Еще через несколько недель тело выкопали из могилы во Фряново и погрузили на борт, вылетевший в Душанбе.



Частная военная компания "Вагнер" или "Группа Вагнера" была основана в 2013 году. Свое название ЧВК получила от позывного командира Дмитрия Уткина - бывшего подполковника спецназа вооруженных сил России. В сентябре 2022-го российский олигарх Евгений Пригожин признался, что он создал данное формирование, финансирует и контролирует его деятельность.



СМИ Таджикистана известны лишь 10 человек

Сообщения о вербовке в ряды "ЧВК Вагнера" и гибели заключенных российских тюрем уроженцев Центральной Азии на войне регулярно появляются в региональных СМИ.



На сегдняшний день, в частности, известна информация о 10 таджикских заключенных, отправленных на войну против Украины и погибших там. Тела шестерых из них были отправлены в Таджикистан.



Официально сейчас точно неизвестно, сколько заключенных граждан Таджикистана в России участвуют в российско-украинской войне и сколько из них погибло.



Российские власти не предоставляют никакой информации, а власти Таджикистана не обнародуют статистику заключенных таджикских граждан в России, может ее у них нет.



Фото Telegram

В частности, Шухрат Ахмадзода, представитель Министерства труда, миграции и занятости населения в России, ранее на пресс-конференции ведомства не дал конкретного ответа на вопрос журналистов о том, сколько граждан страны находится в российских тюрьмах и сказал, что "такая информация есть у МВД".



Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода на пресс-конференции также сказал, что у них нет такой статистики и в других странах, граждане которых отбывают наказание в исправительных учреждениях Таджикистана, таких данных нет.



Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон 17 февраля по этому поводу сказал, что статистика заключенных таджиков в тюрьмах России неизвестна.



"Обращайтесь в прокуратуру по поводу перевода или доставки детей и родственников из российских тюрем. Мы рассмотрим", - сказал генпрокурор.

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен, которому подчиняется Главное управление исполнения уголовных наказаний страны, сказал: "Это полномочия прокуратуры, по этому вопросу можете обратиться к ним".



Только министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин на пресс-конференции заявил, что МИД неизвестны пути вовлечения граждан Таджикистана в конфликт между Россией и Украиной, однако власти против участия граждан Таджикистана в этом конфликте с обеих сторон.



"Я же подписал указы о помиловании"

Президент России Владимир Путин впервые подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, завербованных на войну с Украиной.



Заявление прозвучало спустя год после начала вербовки заключенных в российских колониях создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его представителями, которых потом сменили военные из Минобороны.



По оценкам правозащитников, вагнеровцы вывезли из колоний не менее 40 тыс. заключенных.

На встрече в Кремле с "военкорами" 13 июня - отвечая на вопросы о "так называемых частных военных компаниях". Президента спросили, как вернуть их в правовое поле: "Вроде де-юре у нас даже запрещены, их вроде как и нет, но при этом де-факто на фронте они присутствуют".



Президент России заявил, что уже попросил и депутатов Государственной думы, и Министерство обороны все привести в соответствие "со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом" - чтобы "выполнить обязательства перед этими людьми".



"И они же получают сразу - я же подписал указы о помиловании", сказал Путин.

До этого, несмотря на многочисленные доказательства, которые появились в СМИ и соцсетях, власти не признавали ни того, что Путин милует заключенных, ни того, что после этого они отправлялись воевать с Украиной - преимущественно в составе ЧВК "Вагнер", пишет Би-би-си.



Фото kremlin.ru

Свидетельства, что Путин массово милует отбывающих сроки в колониях (в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления) для отправки на фронт, появились еще прошлым летом. Тогда СМИ начали публиковать видео, на которых видно, как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ездит по российским ИК и приглашает зэков в обмен на помилование и снятие судимости принять участие во вторжении в Украину.



А в преддверии Нового года Владимир Путин лично наградил медалью "За отвагу" наемника "Вагнера" Айка Гаспаряна. Если верить приговору Нагатинского суда Москвы, в тот момент Гаспарян должен был отбывать срок в колонии строгого режима за попытку ограбления.



Фото kremlin.ru

Би-би-си в январе попросила объяснить происходящее пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который до этого пространно говорил в СМИ о "помилованиях, которые осуществляются в строгом соответствии с законом".



"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности, - ответил тогда Песков. - Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством". Пресс-секретарь добавил, что Гаспарян, награжденный Путиным, "проявил геройство в ходе специальной военной операции".



Из более 25 тыс. погибших на войне россиян, имена которых Би-би-си установила вместе с "Медиазоной" и волонтерами, заключенными российских колоний оказались более 4750 человек – почти пятая часть всего списка. При этом в случае этих подсчетов Би-би-си всегда уточняет: реальное число погибших может быть по меньшей мере в два раза больше, чем то, которое получилось установить на основе открытых данных.

Большое число потерь среди заключенных во многом связано и с низким уровнем их обученности военному делу, и тем, как именно использовали их на фронте – например, бросали на самые горячие участки во время боев под Бахмутом, которые сам Пригожин назвал "Бахмутской мясорубкой".