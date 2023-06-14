Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков

13:02 15.06.2023

В студии подкаста медиа-портала Caravan.kz мы продолжаем говорить о древнетюркской (рунической) письменности. Что написано на древних стеллах и памятниках? Как тюркские руны помогут лучше понять и изучить казахский язык?



Почему угасание рунической письменности привело к спаду влияния тюрков на мировой исторической арене? Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков?



Обо всем этом мы поговорили с Ерланом Еспенбетовым, директором центра тюркской рунической письменности, истории и культуры Turk Tengri в Алматы. Автором методики обучения рунике за 1 час.



