 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.06.2023
14:44  The Hill: США теряют Глобальный Юг: как изменить курс
13:22  As-Sabeel: Украина начала не контрнаступ, а атаку террориста-смертника
13:11  ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:05  Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира
13:02  Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков
12:59  Би-би-си: В войне против укр-нацистов погибли 93 гражданина стран ЦентрАзии
12:47  Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу

12:46  КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"
12:45  В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"
12:14  Языковой выбор столетия – китайский или английский, - Ольга Завьялова
12:07  "Доктрина Байдена": украинцы должны сдохнуть... все, - Питер ван Бурен
10:22  РосМинюст наконец-то начал проверку "Ельцин центра" на предмет подрывной деятельности
08:56  Рос-певцы Лепс и Басков обещают давать по 1 млн рублей за каждый подбитый укр-танк
08:52  Садыр Жапаров: "Предателям Родины не будет никакого прощения" (речь)
08:49  Хаял Муаззин: Россия, Иран, Китай и контуры нового Миропорядка
08:48  Весь мир спешит поздравить Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем
08:06  Смерть логики и некоторые последствия этого, - Михаил Делягин
07:43  В Узбекистане осудили 12 сотрудников изолятора МВД по делу о пытках и смерти заключенного
07:34  Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии
01:01  Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане
00:57  Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова
00:10  Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:05  Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
Среда, 14.06.2023
23:24  Скончался американский писатель Кормак Маккарти
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25  Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира
13:05 15.06.2023

Вадим Москаленко

Грядущий саммит БРИКС в ЮАР, который посетит и президент России Владимир Путин, заставляет западных политиков беспокоиться за свое место в новом миропорядке.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В студии напомнили, как президент Франции Эммануэль Макрон попросился посетить ЮАР во время саммита БРИКС.

"Там будет Путин, это раз. Это признание того, что с БРИКС надо считаться, что это уже не просто какой-то антизападный или альтернативный клуб. Там серьезные страны, то, что называется странами мирового большинства, во главе с Китаем. Это признание", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что грядущий саммит БРИКС может стать очень важным для всего мира.

"И, судя по всему, этот саммит может стать во многом судьбоносным, очень значимым. Учитывая те тектонические сдвиги, которые сегодня происходят в мировой политике и экономике, от него можно ждать очень важных решений", – добавил Карасев.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686823500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  