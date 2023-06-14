|ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:11 15.06.2023
Мухаммадисо Зархоров, специально для Asia-Plus
Они помогают учиться, защищать свои права, поступать в вузы и даже вкусно готовить.
Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. И сегодня мы составили топ наших блогеров, чей контент чему-то нас учит.
Саъди Тоирзода - Zabon Omuz
Zabon Omuz – очень полезный блог для людей, которые хотят изучать английский язык. В каждом ролике Саъди легко и доступно объясняет, как правильно сказать ту или иную фразу на английском.
Весь блог полностью на таджикском языке, что очень удобно для ребят, которые не говорят по-русски.
К слову, фразы, которые Саъди переводит на английский язык - это чисто разговорный стиль на таджикском языке. Вроде "Ростша бгу", "Чхелай" и т.д.
Число подписчиков - 89,9 тыс. человек.
Шарора Вазири - Food-blogger (Kolchaqand)
Шарора Вазири – фуд-блогер, уже несколько лет ведет свою страницу в Instagram, где показывает, как готовить таджикские национальные блюда, печь торты и разные сладости.
На вкусную страницу подписаны 54 тыс. 600 человек.
Рустам Рахматулло - rustam_rakhmatullo
Рустам Рахматулло - бизнес-тренер, финансовый консультант, тренер по личному росту.
Рустам, как опытный финансист на своей странице в Instagram учит финансовой грамотности, дает советы как быть успешным.
Количество его подписчиков – 32,4 тыс.
Илхом Нигматов - Ilhom.smm
Илхом Нигматов - молодой SSM'щик, Reels'мейкер, на своей странице в Instagram он учит, как красиво снимать, правильно подбирать ракурс, как вести блог и набирать подписчиков.
Их у него - 13,8 тысяч.
Виктория Петрова – itsviktory
Виктория Петрова – журналист Наверное, поэтому ей удается особенно познавательно рассказывать об интересных местах Центральной Азии.
Где можно поесть вкусные манты или чебуреки, куда сходить на выходных, какие исторические места точно следует посетить – все это вы узнаете на ее странице.
А еще Виктория показывает свою повседневную жизнь, делится крутыми событиями и полезными тренингами, мастер-классами.
На нее подписаны 10,8 тыс. человек.
Наргис Касымова – nargis.kasymova
Наргис Касымова - журналист и известная телеведущая - недавно открыла свою страницу в Instagram.
Она учит постановке голоса и речи, показывает, как просто научиться говорить красиво и уверенно. А еще делится своими подкастами и кучей полезной информации.
Количество ее подписчиков на сегодняшний день составляет 4 тыс. 547 человек.
Фарангис Давронова - Fara печатает…
Фарангис Давронова - молодой журналист, которая делится полезной информацией на своем канале в Telegram.
Ее блог уже очень популярен – оно и понятно Фарангис, будучи сама студенткой, часто публикует посты о возможностях - куда поехать на учебу, где пройти стажировку, как прокачать свои навыки и т.д.
А еще она делится собственным опытом, дает полезные, рабочие советы.
Количество подписчиков на ее странице – 1 тыс. 627 человек.
Фахриддин Фузайлов – yurist.tv
Фахриддин Фузайлов – молодой юрист, который в своем Tik-Tok-канале рассказывает, как защитить свои права в разных ситуациях.
Он ведет канал на таджикском языке, в его кратких видеороликах море полезной информации о правах человека.
Контент Фахриддина нравится 749 подписчикам.
Рустам Гулов - rustamguloff
Рустам Гулов – журналист, IT – специалист. В своем Telegram-канале он делится мировыми новостями и обсуждает их.
Но больше контента у него, конечно, об искусственном интеллекте.
Рустама можно найти во всех социальных сетях (Instagram, Twitter, YouTube и т. д.).
А количество его подписчиков в Telegram - 281 человек.