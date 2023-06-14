ТОП таджикских блогеров с полезным контентом

13:11 15.06.2023

Мухаммадисо Зархоров, специально для Asia-Plus



Они помогают учиться, защищать свои права, поступать в вузы и даже вкусно готовить.



Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. И сегодня мы составили топ наших блогеров, чей контент чему-то нас учит.



