 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.06.2023
14:44  The Hill: США теряют Глобальный Юг: как изменить курс
13:22  As-Sabeel: Украина начала не контрнаступ, а атаку террориста-смертника
13:11  ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:05  Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира
13:02  Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков
12:59  Би-би-си: В войне против укр-нацистов погибли 93 гражданина стран ЦентрАзии
12:47  Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу

12:46  КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"
12:45  В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"
12:14  Языковой выбор столетия – китайский или английский, - Ольга Завьялова
12:07  "Доктрина Байдена": украинцы должны сдохнуть... все, - Питер ван Бурен
10:22  РосМинюст наконец-то начал проверку "Ельцин центра" на предмет подрывной деятельности
08:56  Рос-певцы Лепс и Басков обещают давать по 1 млн рублей за каждый подбитый укр-танк
08:52  Садыр Жапаров: "Предателям Родины не будет никакого прощения" (речь)
08:49  Хаял Муаззин: Россия, Иран, Китай и контуры нового Миропорядка
08:48  Весь мир спешит поздравить Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем
08:06  Смерть логики и некоторые последствия этого, - Михаил Делягин
07:43  В Узбекистане осудили 12 сотрудников изолятора МВД по делу о пытках и смерти заключенного
07:34  Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии
01:01  Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане
00:57  Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова
00:10  Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:05  Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
Среда, 14.06.2023
23:24  Скончался американский писатель Кормак Маккарти
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25  Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:11 15.06.2023

Мухаммадисо Зархоров, специально для Asia-Plus

Они помогают учиться, защищать свои права, поступать в вузы и даже вкусно готовить.

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. И сегодня мы составили топ наших блогеров, чей контент чему-то нас учит.



Саъди Тоирзода - Zabon Omuz
Zabon Omuz – очень полезный блог для людей, которые хотят изучать английский язык. В каждом ролике Саъди легко и доступно объясняет, как правильно сказать ту или иную фразу на английском.
Весь блог полностью на таджикском языке, что очень удобно для ребят, которые не говорят по-русски.
К слову, фразы, которые Саъди переводит на английский язык - это чисто разговорный стиль на таджикском языке. Вроде "Ростша бгу", "Чхелай" и т.д.
Число подписчиков - 89,9 тыс. человек.

Шарора Вазири - Food-blogger (Kolchaqand)​​​​​​​
Шарора Вазири – фуд-блогер, уже несколько лет ведет свою страницу в Instagram, где показывает, как готовить таджикские национальные блюда, печь торты и разные сладости.
На вкусную страницу подписаны 54 тыс. 600 человек.

Рустам Рахматулло - rustam_rakhmatullo​​​​​​​
Рустам Рахматулло - бизнес-тренер, финансовый консультант, тренер по личному росту.
Рустам, как опытный финансист на своей странице в Instagram учит финансовой грамотности, дает советы как быть успешным.
Количество его подписчиков – 32,4 тыс.

Илхом Нигматов - Ilhom.smm​​​​​​​
Илхом Нигматов - молодой SSM'щик, Reels'мейкер, на своей странице в Instagram он учит, как красиво снимать, правильно подбирать ракурс, как вести блог и набирать подписчиков.
Их у него - 13,8 тысяч.

Виктория Петрова – itsviktory​​​​​​​
Виктория Петрова – журналист Наверное, поэтому ей удается особенно познавательно рассказывать об интересных местах Центральной Азии.
Где можно поесть вкусные манты или чебуреки, куда сходить на выходных, какие исторические места точно следует посетить – все это вы узнаете на ее странице.
А еще Виктория показывает свою повседневную жизнь, делится крутыми событиями и полезными тренингами, мастер-классами.
На нее подписаны 10,8 тыс. человек.

Наргис Касымова – nargis.kasymova​​​​​​​
Наргис Касымова - журналист и известная телеведущая - недавно открыла свою страницу в Instagram.
Она учит постановке голоса и речи, показывает, как просто научиться говорить красиво и уверенно. А еще делится своими подкастами и кучей полезной информации.
Количество ее подписчиков на сегодняшний день составляет 4 тыс. 547 человек.

Фарангис Давронова - Fara печатает…​​​​​​​
Фарангис Давронова - молодой журналист, которая делится полезной информацией на своем канале в Telegram.
Ее блог уже очень популярен – оно и понятно Фарангис, будучи сама студенткой, часто публикует посты о возможностях - куда поехать на учебу, где пройти стажировку, как прокачать свои навыки и т.д.
А еще она делится собственным опытом, дает полезные, рабочие советы.
Количество подписчиков на ее странице – 1 тыс. 627 человек.

Фахриддин Фузайлов – yurist.tv​​​​​​​
Фахриддин Фузайлов – молодой юрист, который в своем Tik-Tok-канале рассказывает, как защитить свои права в разных ситуациях.
Он ведет канал на таджикском языке, в его кратких видеороликах море полезной информации о правах человека.
Контент Фахриддина нравится 749 подписчикам.

Рустам Гулов - rustamguloff​​​​​​​
Рустам Гулов – журналист, IT – специалист. В своем Telegram-канале он делится мировыми новостями и обсуждает их.
Но больше контента у него, конечно, об искусственном интеллекте.
Рустама можно найти во всех социальных сетях (Instagram, Twitter, YouTube и т. д.).
А количество его подписчиков в Telegram - 281 человек.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686823860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  