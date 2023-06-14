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The Hill: США теряют Глобальный Юг: как изменить курс
14:44 15.06.2023

The Hill
США

США теряют Глобальный Юг: как изменить курс

Между США и Глобальным Югом, для которого мир становится многополярным, образовалась пропасть, пишет The Hill. Эксперты отмечают: чтобы свести эту тенденцию на нет, а также восстановить свой авторитет, у Америки в запасе есть только пять лет.

Коллин Мейзел
Джонатан Мойер

В случае продолжения текущего курса США в течение следующих 25 лет опередит Китай как ведущий центр мирового влияния.

Согласно нашему исследованию о соотношении влияния между парами ведущих государств мира, с 1960 года и далее с прогнозами до середины XXI века по экономическим, политическим измерениям и параметрам безопасности, влияние Китая уже превзошло влияние США в 61 стране мира из-за его всевозрастающего места в торговле, инвестициях и развитии иностранных государств.

Особенно широко "нашествие" Китая затрагивает Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию, подрывая былое превосходство США практически и во всем остальном мире.

Сегодня Ближний Восток больше не входит полностью в сферу влияния США, если смотреть на региональную ситуацию в контексте последнего дипломатического переворота Пекина, восстановившего дипотношения между Саудовской Аравией и Ираном, и предстоящим вступлением Саудовской Аравии в возглавляемую Китаем Шанхайскую организацию сотрудничества, которую некоторые называют "полусоюзом" нескольких крупных евразийских государств. А западная поддержка Украины, хотя и является морально и стратегически правильным выбором, создала условия для дальнейших геополитических успехов Китая в Африке. Ожидается, что огромные западные финансовые средства, ранее предназначавшиеся для гуманитарной помощи на африканском континенте, вынужденно будут перенаправлены в Киев. И Пекин, похоже, готов заполнить эту пустоту своей "Глобальной инициативой развития".

Постоянная потеря влияния США в пользу Китая за последние два десятилетия - это важнейшая предпосылка нынешней неспособности США и Запада возглавить мировое общественное мнение по Украине. Как на первом, так и на последнем голосовании в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с требованием положить конец российской спецоперации на Украине Индия, крупнейшая демократия в мире, воздержалась при голосовании вместе с более чем 30 другими странами.

Пропасть между Глобальным Югом и США намного глубже, чем многие считают. Это показал опрос общественного мнения, проведенный в феврале 2023 года среди населения ведущих западных стран и государств Глобального Юга. Последний не доверяет насаждаемому администрацией Байдена разделению мира на демократию и авторитаризм. Для Глобального Юга мир уже многополярен, а США и Европа - лишь один из его полюсов. Западная же общественность, напротив, видит мир разделенным на две части - на западный и российско-китайский блоки - и считает моральным долгом всего остального мира поддерживать Запад.

Правда, согласно нашему последнему исследованию, определенные трудности президента России Владимира Путина на Украине и неэффективная политика председателя Си Цзиньпина по преодолению пандемии COVID-19 оставили узкое окно возможностей для США, чтобы восстановить утраченные стратегические позиции в мире в течение примерно следующих пяти лет. Подъем Китая замедлился, а спад в России ускорился из-за недавних ударов, нанесенных их экономикам. Чтобы максимально использовать эту временную передышку в упадке Америке, американские политики должны отказаться от протекционистской торговой политики, унаследованной от администрации Трампа. И они должны перенаправить дипломатические усилия США в гораздо более широком плане, более тесно и серьезно сотрудничая с лидерами Глобального Юга. Без таких усилий стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе, например, может столкнуться с большими сложностями.

Это потребует переосмысления нынешней генеральной стратегии США. Такие концепции, как комплексное сдерживание - термин Белого дома и Министерства обороны США для "комплексного сочетания возможностей по убеждению наших потенциальных противников в том, что издержки их враждебных действий перевесят их возможные выгоды" - должны быть переформулированы в менее враждебных понятиях. Геополитическое влияние является продуктом экономического и политического сотрудничества и взаимодействия по вопросам безопасности, которые не нужно использовать в качестве оружия, если в этом нет необходимости. Отвращение администрации Байдена к традиционным торговым соглашениям, предлагающим более широкий взаимный доступ к рынкам, дает китайцам преимущество. И более того, США не должны, или, по крайней мере, им не следует принуждать своих партнеров и контрагентов на Глобальном Юге к тому, чтобы они выбирали какую-то одну сторону в соперничестве великих держав, в котором они вообще предпочли бы остаться в стороне.

Если США переориентируют свою стратегию национальной безопасности на дальнейшее инвестирование в сильные стороны Америки, включая инновации, многообразие и всеобщее благосостояние, тогда они смогут уверенно нарастить свое влияние в мире. А если Соединенные Штаты еще и продемонстрируют приемлемость для них многополярного мира, то этим вызовут более высокую восприимчивость к такой своей политике со стороны Глобального Юга. Для этого потребуется найти способы поддержать американских "синих воротничков", одновременно борясь с усилением торгового протекционизма, который наносит ущерб экономическому росту и снижает возможности влияния США за рубежом. Это будет означать принятие в США мигрантов для поддержания благоприятного демографического баланса в стране. И, при условии благоприятного экономического роста в США в ближайшие годы, потребует увеличение бюджета на американскую помощь иностранным государствам, что как раз и послужит ярчайшим сигналом американской доброй воли. Параллельно с этим Вашингтон должен активизировать свои связи с растущими региональными державами, такими как Индия и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы наращивать потенциал американского влияния посредством многостороннего сотрудничества, а не в одностороннем порядке.

На карту поставлена сама форма будущего международного порядка. С нынешней нашей внешней политикой мы находимся на пути к увеличению разрыва между Западом и Глобальным Югом. У нас есть выбор между миром, в котором существует право сильного, когда сегодня большая часть мира настроена нейтрально в отношении неприкрытой агрессии, и международным порядком, основанным на правилах, в котором только и могут решаться глобальные проблемы, такие как изменение климата.

Последний вариант мироустройства пока представляет собой идеал, который может быть легко разрушен усилением торгового протекционизма, ужесточением ограничений на миграцию и дальнейшей моральной истерикой в отношении Китая. И помните, что Путин как раз на это и рассчитывает.

Источник - ИноСМИ
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