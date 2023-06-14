Российский медиа-деятель Арман Давлетяров трудоустроился (по совместительству?) в ТРК президента Казахстана

15:21 15.06.2023

Арман Давлетяров получил должность в ТРК президента Казахстана

Арман Давлетяров стал советником гендиректора ТРК президента

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров назначен советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Генеральным директором ТРК президента Казахстана является Раушан Кажибаева, у которой есть три заместителя – Марат Каскырбаев, Кайрат Макажанов и Тлеген Абишев.



Арман Давлетяров стал советником гендиректора ТРК президента Казахстана



Арман Давлетяров – российский медиаменеджер, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ", национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ". Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV.



Он является заслуженным деятелем Казахстана, кандидатом психологических наук, обладатель премии ТЭФИ.



Арман Давлетяров награжден орденом "Құрмет" Республики Казахстан, орденом Дружбы Российской Федерации.



Динара Халдарова