 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.06.2023
23:37  УзбПравозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова
22:32  Михаил Ефремов: лучше винтовка в руке, чем нары в тюрьме
22:06  Зачем "Трибалтийским вымиратам" вдруг понадобилась Центральная Азия?
21:52  Экс-глава угрозыска Наманганской области получил минимальное наказание за пытки
21:48  Пекин видит себя посредником между Палестиной и Израилем, - Владимир Скосырев
15:21  Ласковый телок.... Российский медиа-деятель Арман Давлетяров трудоустроился (по совместительству?) в ТРК президента Казахстана
14:44  The Hill: США теряют Глобальный Юг: как изменить курс

13:22  As-Sabeel: Украина начала не контрнаступ, а атаку террориста-смертника
13:11  ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:05  Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира
13:02  Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков
12:59  Би-би-си: В войне против укр-нацистов погибли 93 гражданина стран ЦентрАзии
12:47  Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу
12:46  КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"
12:45  В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"
12:14  Языковой выбор столетия – китайский или английский, - Ольга Завьялова
12:07  "Доктрина Байдена": украинцы должны сдохнуть... все, - Питер ван Бурен
10:22  РосМинюст наконец-то начал проверку "Ельцин центра" на предмет подрывной деятельности
08:56  Рос-певцы Лепс и Басков обещают давать по 1 млн рублей за каждый подбитый укр-танк
08:52  Садыр Жапаров: "Предателям Родины не будет никакого прощения" (речь)
08:49  Хаял Муаззин: Россия, Иран, Китай и контуры нового Миропорядка
08:48  Весь мир спешит поздравить Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем
08:06  Смерть логики и некоторые последствия этого, - Михаил Делягин
07:43  В Узбекистане осудили 12 сотрудников изолятора МВД по делу о пытках и смерти заключенного
07:34  Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии
01:01  Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане
00:57  Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова
00:10  Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:05  Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
Среда, 14.06.2023
23:24  Скончался американский писатель Кормак Маккарти
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин видит себя посредником между Палестиной и Израилем, - Владимир Скосырев
21:48 15.06.2023

Свой план урегулирования конфликта Китай подкрепит инвестициями
Владимир Скосырев
15.06.23

Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что Китай хочет помочь палестинцам достичь внутреннего примирения и содействовать переговорам с Израилем. Для решения палестинского вопроса Си выдвинул предложения из трех пунктов: создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, удовлетворение экономических потребностей палестинцев, сохранение статус-кво на священных местах в Иерусалиме. Влияние Пекина в регионе выросло после того, как он "примирил" Иран и Саудовскую Аравию.

Как напоминает Reuters, палестинцы добиваются статуса государства на Западном берегу Иордана, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме – территориях, оккупированных Израилем в войне 1967 года.

Израиль вывел солдат и поселенцев из Газы в 2005-м, но продолжает расширять поселения на Западном берегу и называет Иерусалим своей вечной, неделимой столицей. США инициировали переговоры, но они потерпели провал в 2014 году, и их возобновление не предвидится.

У Китая и ранее были хорошие отношения с палестинцами. С 2017 года, когда Аббас последний раз посетил КНР, Пекин говорил о желании посредничать. Но отклика не было до тех пор, пока в марте его услуги брокера неожиданно не привели к восстановлению дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Не прекращают попыток сыграть роль в урегулировании и США. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе подтвердил обязательства США, с одной стороны, заботиться о безопасности Израиля, а с другой – приверженность к созданию палестинского государства. Он также указал, что расширение еврейских поселений будет препятствием для мира.

Другим препятствием служат внутренние разногласия среди палестинцев. Движение ХАМАС, которое управляет Газой, поклялось добиться уничтожения Израиля и отвергло мир путем переговоров. А Аббас, который имеет ограниченные полномочия на Западном берегу, вел переговоры с Израилем. На фоне этих неразрешимых, казалось бы, противоречий Си подтвердил поддержку полномочий Палестины и выступил за то, чтобы она стала полноправным членом ООН. Было объявлено об установлении стратегического партнерства, подписаны документы об экономическом и технологическом сотрудничестве.

Телеканал Arabnews увязывает соглашения с китайской инициативой "Пояс и путь". Другие комментаторы говорят, что обещание инвестиций и технологического содействия означает, что Китай вскоре начнет конкурировать с Евросоюзом, который до сих пор больше других оказывал экономическую помощь палестинцам.

Впрочем, New York Times пишет, что все же Пекин стремится в первую очередь стать альтернативой дипломатическому лидерству США на Ближнем Востоке. Три года спустя после невольной изоляции на мировой арене, вызванной коронавирусом, Си Цзиньпин хочет поднять престиж страны как мощной силы, защищающей мир. Он пригласил к себе ряд мировых лидеров, в том числе из Франции, Германии, Бразилии, Ирана, и выдвинул план урегулирования в Украине. Пока что признанным успехом китайской дипломатии стала сделка Иран–Саудовская Аравия. Но может ли она достичь такого результата на палестинско-израильском треке?

В беседе с "НГ" политолог-востоковед Елена Супонина отметила: "Предложения Пекина говорят о том, что его внешняя политика активизируется, она теперь направлена не только на защиту экономических интересов страны. Шаги в области палестино-израильского конфликта беспрецедентны. Хотя у меня были сведения, что китайцы усиленно контактируют и с израильтянами, и с палестинцами. Вступление Китая на эту стезю было логичным продолжением того, чего они добились с саудовцами и иранцами. Ведь признания палестинского государства добивались как Тегеран, так и Эр-Рияд. Тем более что Саудовская Аравия ставит условием нормализации отношений с Израилем его уступки палестинцам.

Однако если палестинцы довольны предложениями Китая, то в Израиле реагируют на них очень осторожно. Дело в том, что праворадикальное правительство Израиля не хочет отдавать большую часть земель на Западном берегу и признавать независимое палестинское государство".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686854880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  