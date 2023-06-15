Пекин видит себя посредником между Палестиной и Израилем, - Владимир Скосырев

21:48 15.06.2023

Свой план урегулирования конфликта Китай подкрепит инвестициями

Владимир Скосырев

15.06.23



Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что Китай хочет помочь палестинцам достичь внутреннего примирения и содействовать переговорам с Израилем. Для решения палестинского вопроса Си выдвинул предложения из трех пунктов: создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, удовлетворение экономических потребностей палестинцев, сохранение статус-кво на священных местах в Иерусалиме. Влияние Пекина в регионе выросло после того, как он "примирил" Иран и Саудовскую Аравию.



Как напоминает Reuters, палестинцы добиваются статуса государства на Западном берегу Иордана, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме – территориях, оккупированных Израилем в войне 1967 года.



Израиль вывел солдат и поселенцев из Газы в 2005-м, но продолжает расширять поселения на Западном берегу и называет Иерусалим своей вечной, неделимой столицей. США инициировали переговоры, но они потерпели провал в 2014 году, и их возобновление не предвидится.



У Китая и ранее были хорошие отношения с палестинцами. С 2017 года, когда Аббас последний раз посетил КНР, Пекин говорил о желании посредничать. Но отклика не было до тех пор, пока в марте его услуги брокера неожиданно не привели к восстановлению дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.



Не прекращают попыток сыграть роль в урегулировании и США. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе подтвердил обязательства США, с одной стороны, заботиться о безопасности Израиля, а с другой – приверженность к созданию палестинского государства. Он также указал, что расширение еврейских поселений будет препятствием для мира.



Другим препятствием служат внутренние разногласия среди палестинцев. Движение ХАМАС, которое управляет Газой, поклялось добиться уничтожения Израиля и отвергло мир путем переговоров. А Аббас, который имеет ограниченные полномочия на Западном берегу, вел переговоры с Израилем. На фоне этих неразрешимых, казалось бы, противоречий Си подтвердил поддержку полномочий Палестины и выступил за то, чтобы она стала полноправным членом ООН. Было объявлено об установлении стратегического партнерства, подписаны документы об экономическом и технологическом сотрудничестве.



Телеканал Arabnews увязывает соглашения с китайской инициативой "Пояс и путь". Другие комментаторы говорят, что обещание инвестиций и технологического содействия означает, что Китай вскоре начнет конкурировать с Евросоюзом, который до сих пор больше других оказывал экономическую помощь палестинцам.



Впрочем, New York Times пишет, что все же Пекин стремится в первую очередь стать альтернативой дипломатическому лидерству США на Ближнем Востоке. Три года спустя после невольной изоляции на мировой арене, вызванной коронавирусом, Си Цзиньпин хочет поднять престиж страны как мощной силы, защищающей мир. Он пригласил к себе ряд мировых лидеров, в том числе из Франции, Германии, Бразилии, Ирана, и выдвинул план урегулирования в Украине. Пока что признанным успехом китайской дипломатии стала сделка Иран–Саудовская Аравия. Но может ли она достичь такого результата на палестинско-израильском треке?



В беседе с "НГ" политолог-востоковед Елена Супонина отметила: "Предложения Пекина говорят о том, что его внешняя политика активизируется, она теперь направлена не только на защиту экономических интересов страны. Шаги в области палестино-израильского конфликта беспрецедентны. Хотя у меня были сведения, что китайцы усиленно контактируют и с израильтянами, и с палестинцами. Вступление Китая на эту стезю было логичным продолжением того, чего они добились с саудовцами и иранцами. Ведь признания палестинского государства добивались как Тегеран, так и Эр-Рияд. Тем более что Саудовская Аравия ставит условием нормализации отношений с Израилем его уступки палестинцам.



Однако если палестинцы довольны предложениями Китая, то в Израиле реагируют на них очень осторожно. Дело в том, что праворадикальное правительство Израиля не хочет отдавать большую часть земель на Западном берегу и признавать независимое палестинское государство".