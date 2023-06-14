Экс-глава угрозыска Наманганской области получил минимальное наказание за пытки

21:52 15.06.2023

Начальник Управления уголовного розыска УВД Наманганской области Умид Раупов получил ограничение свободы на три года за пытки и избиение задержанного в следственном изоляторе. Суд смягчил наказание с учетом отсутствия претензий у потерпевшей стороны, а также частичного признания вины подсудимым.



Наманганский городской суд по уголовным делам 8 мая вынес приговор в отношении бывшего начальника Управления уголовного розыска УВД Наманганской области Умида Раупова. Копия решения есть у "Газеты.uz".



Согласно материалам дела, 13 октября 2022 года сотрудники Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области задержали Ф. Ф. при перевозке сильнодействующих лекарств "Тропикамид" и "Регапен" и разместили его временно в следственном изоляторе ОВД Давлатабадского района. Позже выяснилось, что мужчина вез препараты в Ташкент.



Несмотря на то, что дело задержанного было в ведении сотрудников СГБ, начальник Управления уголовного розыска УВД Наманганской области Умид Раупов, как говорится в решении суда, 14 октября вошел в камеру и для получения информации у задержанного с 03:31 по 03:57 "применял пытки и другие жестокие, бесчеловечные, унижающие достоинство виды обращения, избивал руками и ногами, нанес телесные повреждения, пытал, незаконно оказывал психологические и физическое давление".



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у задержанного обнаружены кровоподтеки в области левого плеча, правого бедра, в боку, ушибы в правом бедре, отек кисти. Экспертиза назвала повреждения легкими, "поскольку они не вызывают расстройство здоровья".



16 марта 2023 года Умиду Раупову, проживавшему в Ташкенте, предъявлено обвинение по части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) и части 1 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса Узбекистана.



Глава Управления уголовного розыска УВД Наманганской области на суде частично признал вину. Он согласился с обвинением по части 1 статьи 235 УК, но просил исключить из обвинения часть 1 статьи 206 УК. По его словам, он выполнял свои задачи по раскрытию преступления и пытался выяснить, у кого и откуда задержанный получил сильнодействующие препараты.



Супруга пострадавшего сообщила, что она и ее супруг не имеют претензий к Умиду Раупову, а затем попросила суд смягчить ему наказание.



Суд посчитал, что обвинение по статье 206 УК (превышение власти или должностных полномочий / наказывается штрафом от 150 до 300 БРВ или лишением определенного права до 5 лет или обязательными общественными работами до 360 либо исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 2 лет или лишением свободы до 3 лет) было квалифицировано неправильно, и решил исключить ее.



С учетом частичного признания вины, раскаяния и семейного положения подсудимого, суд смягчил наказание и приговорил сотрудника МВД к 3 годам ограничения свободы с лишением права работать в структуре органов внутренних дел в течение 3 лет. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права.



Без разрешения службы пробации ему запрещено покидать Ташкент, менять место жительства, работы или учебы. Он также должен заниматься социально полезной трудовой деятельностью.



Подсудимому была возвращена сумма залога в 6 млн сумов.