Зачем "Трибалтийским вымиратам" вдруг понадобилась Центральная Азия?

22:06 15.06.2023

Обычно в "прогрессивной" Прибалтике центральноазиатский регион называют "постсоветским заповедником диктаторов" или "вотчиной Путина", и вдруг, в Риге 12 июня прошел бизнес-форум при участии Центральноазиатского транспортного и логистического партнерства, Союза транспортников Казахстана "Казлогистика" и как писали латвийские СМИ, "потенциальных партнеров, импортеров и дистрибьютеров". Аналогичное мероприятие с 14 по 16 июня будет проходить в Вильнюсе.



В Ригу приехали даже вице-министр промышленности и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Идырысов, замминтранса Таджикистана Шойста Саидмуродзода, особый интерес, суда по делегации из 10 компаний, представляла Киргизия.



Главная тема новые торговые возможности между Центральной Азией и Латвией, возможность предоставления складских помещений в портах Латвии на льготной основе, для дальнейшего экспорта в страны Евросоюза и конечно, перевозки по Транскаспийскому коридору в обход России.

Кстати, накануне, 9 июня Китай, запустил грузовой блочный поезд из 30 контейнеров по новому транспортный коридору из Ланьчжоу в Ташкент через территорию Киргизии.



Разумеется, после того, как Китай "забанил" прибалтийских экспортеров, а в отношениях Пекина и трибалтийских вымиратов наступил цейтнот. Очевидно, что последним необходимы каналы на глобальный Юг. Они решили найти их среди податливых властей стран Центральной Азии.



Причина же латвийско-литовского интереса объясняет организатор форума Американское агентство по международному развитию (USAID), которое уже влезло в торгов-транспортную сферу через своего советника по развитию транспортных коридоров Айжан Бейсееву. Иными словами, работа по поиску и оживлению "обходных путей" вокруг России стала для Запада очень актуальной.



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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 июня, день

Любопытно, что союзничики РФ по ШОС, ЕАЭС и ОДКБ, пользующиеся российскими транспортными льготами, тем не менее, тоже активны в поисках альтернатив. Хотя, в кулуарах начавшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2023) первый вице-премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев заявил в кулуарах, что участие европейцев и американцев с их инвестициями в экономике Кыргызстана настолько мизерное, что никакое введение вторичных санкций серьезно не скажется на ситуации в республике. А вот разрыв отношений с Россией - основным торговым партнером, может привести к серьезным проблемам и "мы и дальше собираемся наращивать торговлю, которая позволяет обеспечить как энергетическую, так и продовольственную безопасность в регионе. Мы будем и дальше развивать отношения с братской Россией".



В Вашингтоне следят за регионом и если тамошние лидеры не испугаются санкционных угроз, можно ожидать от Запада политическую раскачку. Не зря депутат киргизского Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев сообщил несколько дней назад, что члены парламентской фракции "Ынтымак" получили приглашение в полном составе посетить США для обмена опытом с NDI (Национальный демократический институт по международным вопросам), который создан "для продвижения демократии в развивающихся странах". Причем это провластная партия лидер которой Марлен Маматалиев последовательно выступает за сближение с Китаем и в целом поддерживает интеграцию в ЕАЭС и ШОС.



Форум в Алма-Ате



Форум в Алма-Ате



Между тем в Алма-Ате 15 июня открылся региональный форум стран Центральной Азии - Монголии - Кавказа - Афганистана (CAMCA), который проводит Институт Центральной Азии и Кавказа, а тема обсуждения кооперация, развитие региональной торговли и транспорта.



Характерно, что глава Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр, заявил, что по его мнению развитию кооперации внутри региона мешали процессы построения независимости и суверенитета, но сейчас страны региона готовы к новому уровню взаимодействия.



"Центральная Азия – единственный регион в мире, в котором нет институционального сотрудничества. Нет никакой региональной организации на высшем уровне. Нет секретариата, представительств. При этом не нужно, чтобы их строили извне – из Китая, России или США. Я сейчас на 100% уверен, что господин Токаев и господин Мирзиеев готовы к этому", а потому он рад, что Центральная Азия, наконец, оказалась в центре внимания мировых столиц. Не вышло бы боком это внимание.