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Михаил Ефремов: лучше винтовка в руке, чем нары в тюрьме
22:32 15.06.2023

В зону СВО очень просится известный исполнитель ролей героев Великой Отечественной войны
Людмила Николаева

Материал комментируют:
Виталий Милонов
14.06.23

Талантливый российский актер и известный дебошир Михаил Ефремов решил отправиться в зону СВО. Не для того, чтобы выступить перед бойцами с концертами. А дабы самому стать бойцом действующего в зоне спецоперации подразделения российской армии. О чем и заявил руководству колонии № 4 Белгородской области, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом.

Трагедия случилась, напомним, в Москве 8 июня 2020 года. Ефремов, будучи за рулем своего авто, врезался в грузовик, в результате погиб его водитель. При освидетельствовании в крови актера были обнаружены следы алкоголя и наркотиков. Это усугубило наказание.

В колонии Михаил уже 2,5 года из положенных семи с половиной. С учетом досудебного домашнего ареста (день за 0,5 в колонии) и пребывания в СИЗО № 5 "Водник" (день за 1,5 в колонии) он по закону уже в этом году, ближе к осени/зиме, может подавать на условно-досрочное освобождение (УДО). Этого очень ждут его большая семья и близкие друзья.

От одного из верных друзей, тоже актера Ивана Охлобыстина и просочилась информация о патриотическом порыве 58-летнего Михаила Олеговича. "Да, он не против участвовать в СВО, - поведал Иван общественности. - Но Миша больной пожилой человек. И изломанный трагедией. Он реально гениальный актер и режиссер. Действительно очень хороший человек. Но вот так бывает. Ему очень тяжело. Актеры ведь как дети, такие же наивные".

Охлобыстин, заметим, не раз после осуждения своего близкого друга и "по совместительству" кума просил о его помиловании. Соглашался, что Ефремов "вне всяких сомнений виноват". Сочувствовал ему, слабому, раздавленному, "лишенному репутации и будущего". При этом для общества человек не опасен. Что ж не вернуть его в это самое общество? Обещал даже взять "артиста от Бога" на поруки.

Немногим ранее жена Михаила Ефремова и мать троих его детей Софья Кругликова говорила о реальности УДО для мужа. "Оно откроется у нас в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров. Переживает и страдает", - призналась Софья.

И тут вдруг заявление актера о желании отправиться в зону конфликта с Украиной. Которое та же Кругликова не подтвердила. Но и не опровергла.

А утром стало известно, что на заявление Михаила Ефремова об участии в СВО (было ли оно устным или подано по всем правилам, не уточняется), пришел отказ. По одной из версий, популярной в столичной актерской тусовке, все дело "в его плохой физической форме". У заключенного диагностированы тяжелые хронические заболевания. В частности, ХАБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких, характерная для злостных курильщиков. Ею страдал и от нее умер Олег Ефремов, без сомнения гениальный режиссер, прекрасный актер, и, опять же, хронический алкоголик, а в запоях неуправляемый скандалист. Тот случай, когда сын - один в один своего отца… Какая уж тут армейская служба! Какая спецоперация! Если операция и нужна, то хирургическая, ему самому.

Есть и другая версия. Исходит она якобы от одного из освобожденных недавно сидельцев той же колонии. Мол, все дело в УДО, которое не за горами. Есть смысл Мише дождаться его, а потом уже решать, чем заниматься на свободе…

В любом случае, патриотический порыв популярного артиста, на счету которого немало киноролей героических советских солдат и офицеров, выглядит симпатично. Нет сомнений, что он был искренен, озвучивая его. Кто Михаила знает, подтвердит: лукавить он не умеет. Корреспондент "СП" имела возможность лично убедиться в этом, пообщавшись с Ефремовым-младшим несколько лет назад в перерывах между съемками сериала "Следователь" по роману братьев Вайнеров.

Слушать актера Ефремова было одно удовольствие. Начитанный, умный, остроумный. До мозга костей - русский человек. Для которого слова "мать" и "Родина" - синонимы. Если бы не наследственная тяга к спиртному!..

Когда началась СВО, часть его коллег рванула за бугор, проклиная свою страну из-за страха за собственную шкуру. Впрочем, и добровольцев хватает. Но много ли среди них известных россиян из артистической, как Ефремов, среды? Тех, что не раз брал в руки оружие, пусть и бутафорское, снимаясь в военных фильмах. Убедительно изображал героизм на поле боя "за славу Отечества"?

Немало таких ролей, к примеру, у Алексея Серебрякова. Один "Штрафбат" чего стоит! Но он прошлой весной, известно, "обложил" нехорошими словами нас всех, в России живущих, а затем, уехав, присоединился к тем, кто обвиняет Родину во всех смертных грехах.

Среди тех, кто ушел служить в СВО - музыканты Андрей Решетин, Эдуард Захарук, актер театра и кино Евгений Павлов, его коллега по цеху Георгий Тесля-Герасимов (сериалы "След", "Потерянный Рай", "Вольф Мессинг", "Морские дьяволы"), Михаил Мамаев, актер и телеведущий…

Список, конечно, не полный. И вряд ли окончательный. Пополнение из творческих рядов поступает регулярно. Что движет этими людьми, по роду своей деятельности далекими от военных дел и конфликтов? Какие причины выталкивают их с теплых насиженных мест в "горячие точки" близ наших границ? Не деньги же?!

- О деньгах у нас здесь, в зоне СВО, и речи быть не может, - ответил на звонок "СП" Виталий Милонов, депутат Госдумы, активный участник Специальной военной операции с первых ее дней. - Если что и движет теми, кто рвется в бой с укронацизмом, так это, прежде всего, убеждения. То чувство, которое не позволяет отсиживаться дома, когда твоя страна в опасности.

"СП": Как ваша жена и дети отнеслись к решению их мужа и отца, а вы ведь многодетный отец, уехать воевать на Донбасс?

- Вот ради них, в том числе, я и отправился воевать за мир и спокойствие на нашей земле. Жена была к этому готова. Знала, что именно так я и поступлю. За что я ей очень благодарен. Убежден, что все российские женщины должны поддерживать своих любимых мужчин, дав им понять, что это большая честь - быть со страной в ее трудные моменты. Тогда и мужчины будут более уверены в себе.

"СП": Есть в ваших подразделениях бойцы - служители муз?

- У нас тут под Горловкой в принципе совсем немного ребят из континентальной России. Место, скажем так, жарковатое. Слышал, что актеры и музыканты из столицы регулярно приезжают в Донбасс, своими выступлениями поддерживают бойцов. И есть те, кто временно оставил профессию, стал бойцом. Адаптация проходит, в принципе, быстро. Ситуация этого требует. Она же, ситуация, корректирует взаимоотношения между опытными солдатами и новичками с гражданки. Ломает стереотипы. Насколько я знаю, случаются проблемы с некоторыми "рембо". Трусоватых среди "накаченных", как ни странно, больше, чем среди "хлюпиков".

"СП": Слышали, наверное, о желании Михаила Ефремова стать добровольцем СВО? Что думаете об этом?

- Да он же старый уже, какой из него вояка! Да и больной, наверное. Столько лет запоев… Если есть желание и представится возможность, рады будем видеть его у нас с какой-нибудь творческой программой. А для начала - я искренне хочу, чтобы его помиловали или амнистировали. Наказание за ДТП со смертельным исходом, заслуженное, адекватное, он отсидел, пусть и не полный срок. Как человек неглупый, получил хороший урок. Этого хватит ему, уверен, до конца жизни.

Источник - svpressa.ru
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