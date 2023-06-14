УзбПравозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова

23:37 15.06.2023

Правозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова



Правозащитная организация "Бир Дуйно Кыргызстан" призвала кыргызские власти посмертно оправдать правозащитника Азимжана Аскарова, который был осужден на пожизненное заключение и скончался в тюрьме.



В организации напомнили, что Аскаров был арестован 15 июня 2010 года. Его признали виновным в призывах к межэтническим беспорядкам 2010 года и к убийству милиционера в те трагические дни. Правозащитники считают, что дело Аскарова было сфабриковано, чтобы отомстить ему за внимание к нарушениям прав человека в правоохранительных органах, а во время беспорядков он документировал информацию о погибших, раненых, фактах мародерства и погромов.



В заключении Аскарова подвергли жесточайшим изощренным и продолжительным пыткам: избивали, оскорбляли и унижали, отмечают правозащитники. Это признал и Комитет ООН по правам человека, рассмотрев дело Аскарова в 2016 году.



"В памятный день 15 июня 2023 года правозащитники напоминают о необходимости имплементации Соображений Комитета ООН по правам человека по делу Аскарова через посмертное оправдание и возмещение достойной компенсации его семье", - говорится в заявлении "Бир Дуйно Кыргызстан".



Азимжан Аскаров своей вины в инкриминируемых преступлениях не признал. Все инстанции внутри Кыргызстана отклонили его апелляции, но Комитет ООН по правам человека в 2016 году признал его невиновным и постановил немедленно освободить. Власти Кыргызстана это решение не исполнили.



Правозащитник скончался 25 июля 2020 года в больнице колонии №47. Причиной смерти была названа острая дыхательная недостаточность в результате двусторонней пневмонии. Аскарова похоронили 31 июля в Узбекистане.



Комитет ООН, Евросоюз и Обсерватория по защите прав правозащитников при Международной федерации за права человека и Всемирной федерации против пыток призвали расследовать обстоятельства случившегося. Расследование его смерти длилось почти год. В Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) заявили, что Аскаров якобы отказывался от лечения и срывал с себя маску кислородного концентратора, и постановили прекратить уголовное дело по факту смерти правозащитника.



В августе 2021 года Свердловский районный суд Бишкека постановил возобновить дело по факту смерти Азимжана Аскарова. Разбирательство поручили следственной службе ГСИН, но в сентябре правозащитникам удалось добиться передачи его Госкомитету национальной безопасности (ГКНБ), который не торопился приступать к расследованию. В феврале 2023 года Первомайский районный суд Бишкека подтвердил бездействие следователя по делу о смерти правозащитника.