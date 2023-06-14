 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.06.2023
23:37  УзбПравозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова
22:32  Михаил Ефремов: лучше винтовка в руке, чем нары в тюрьме
22:06  Зачем "Трибалтийским вымиратам" вдруг понадобилась Центральная Азия?
21:52  Экс-глава угрозыска Наманганской области получил минимальное наказание за пытки
21:48  Пекин видит себя посредником между Палестиной и Израилем, - Владимир Скосырев
15:21  Ласковый телок.... Российский медиа-деятель Арман Давлетяров трудоустроился (по совместительству?) в ТРК президента Казахстана
14:44  The Hill: США теряют Глобальный Юг: как изменить курс

13:22  As-Sabeel: Украина начала не контрнаступ, а атаку террориста-смертника
13:11  ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:05  Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира
13:02  Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков
12:59  Би-би-си: В войне против укр-нацистов погибли 93 гражданина стран ЦентрАзии
12:47  Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу
12:46  КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"
12:45  В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"
12:14  Языковой выбор столетия – китайский или английский, - Ольга Завьялова
12:07  "Доктрина Байдена": украинцы должны сдохнуть... все, - Питер ван Бурен
10:22  РосМинюст наконец-то начал проверку "Ельцин центра" на предмет подрывной деятельности
08:56  Рос-певцы Лепс и Басков обещают давать по 1 млн рублей за каждый подбитый укр-танк
08:52  Садыр Жапаров: "Предателям Родины не будет никакого прощения" (речь)
08:49  Хаял Муаззин: Россия, Иран, Китай и контуры нового Миропорядка
08:48  Весь мир спешит поздравить Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем
08:06  Смерть логики и некоторые последствия этого, - Михаил Делягин
07:43  В Узбекистане осудили 12 сотрудников изолятора МВД по делу о пытках и смерти заключенного
07:34  Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии
01:01  Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане
00:57  Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова
00:10  Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:05  Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
Среда, 14.06.2023
23:24  Скончался американский писатель Кормак Маккарти
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбПравозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова
23:37 15.06.2023

Правозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова

Правозащитная организация "Бир Дуйно Кыргызстан" призвала кыргызские власти посмертно оправдать правозащитника Азимжана Аскарова, который был осужден на пожизненное заключение и скончался в тюрьме.

В организации напомнили, что Аскаров был арестован 15 июня 2010 года. Его признали виновным в призывах к межэтническим беспорядкам 2010 года и к убийству милиционера в те трагические дни. Правозащитники считают, что дело Аскарова было сфабриковано, чтобы отомстить ему за внимание к нарушениям прав человека в правоохранительных органах, а во время беспорядков он документировал информацию о погибших, раненых, фактах мародерства и погромов.

В заключении Аскарова подвергли жесточайшим изощренным и продолжительным пыткам: избивали, оскорбляли и унижали, отмечают правозащитники. Это признал и Комитет ООН по правам человека, рассмотрев дело Аскарова в 2016 году.

"В памятный день 15 июня 2023 года правозащитники напоминают о необходимости имплементации Соображений Комитета ООН по правам человека по делу Аскарова через посмертное оправдание и возмещение достойной компенсации его семье", - говорится в заявлении "Бир Дуйно Кыргызстан".

Азимжан Аскаров своей вины в инкриминируемых преступлениях не признал. Все инстанции внутри Кыргызстана отклонили его апелляции, но Комитет ООН по правам человека в 2016 году признал его невиновным и постановил немедленно освободить. Власти Кыргызстана это решение не исполнили.

Правозащитник скончался 25 июля 2020 года в больнице колонии №47. Причиной смерти была названа острая дыхательная недостаточность в результате двусторонней пневмонии. Аскарова похоронили 31 июля в Узбекистане.

Комитет ООН, Евросоюз и Обсерватория по защите прав правозащитников при Международной федерации за права человека и Всемирной федерации против пыток призвали расследовать обстоятельства случившегося. Расследование его смерти длилось почти год. В Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) заявили, что Аскаров якобы отказывался от лечения и срывал с себя маску кислородного концентратора, и постановили прекратить уголовное дело по факту смерти правозащитника.

В августе 2021 года Свердловский районный суд Бишкека постановил возобновить дело по факту смерти Азимжана Аскарова. Разбирательство поручили следственной службе ГСИН, но в сентябре правозащитникам удалось добиться передачи его Госкомитету национальной безопасности (ГКНБ), который не торопился приступать к расследованию. В феврале 2023 года Первомайский районный суд Бишкека подтвердил бездействие следователя по делу о смерти правозащитника.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686861420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  