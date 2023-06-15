Призрак коммунизма бродит по Америке уверенней, чем Байден, - СП

00:19 16.06.2023

За океаном - политическое размежевание: правые правеют, левые левеют, зеленые расцветают

Вера Жердева

Рустем Сафронов



На кону - пост президента США. Делаем ставки, господа-товарищи! К гадалке не ходи - победит либо демократ, либо республиканец. Как будто на этих двух партиях свет клином сошелся. И кроме слонов с ослами на благодатной политической ниве США никто не пасется.



"Двухголовая гидра" демократической и республиканской партий не погибла, она существует, но много других всяких политических дракончиков вылезло наружу за последние 20 лет, объясняет эксперт-американист Рустем Сафронов, много лет проживший в США.



- Иногда политический протест и радикализм вырастают внутри самих этих партий. Мы были свидетелями роста "чайной партии" внутри республиканской, это была реакция правых сил на правление Обамы. "Чайная" - апелляция к "бостонскому чаепитию", разрыву с Англией. Они хотели более консервативной политики. Надо понимать, что основное противоречие между республиканцами и демократами заключается в том, что демократы предлагают политику более социально направленную и выступают за усиленное налогообложение. А республиканцы - за освобождение от ограничений, что будет, по их мнению, приводить к повышению количества рабочих мест. И "чайная партия" выступала на более правом фланге, чем мейнстрим республиканцев. С победой Трампа их влияние упало, т.к. тот проводил более правую политику. Зато левое направление демократической партии возвысилось. Так они все время и балансируют.



"СП": Кто представляет левое крыло у демократов?



- Берни Сандерс. Человек очень пожилой, но смог повести за собой молодежь. Он впервые за историю США начал политическую кампанию под социалистическими лозунгами, ориентируясь на европейские социал-демократические партии. Сандерс предложил сделать образование общедоступным и решить проблемы с медицинским обслуживанием. В медицинской сфере первые шаги были сделаны при Обаме, когда минимальную страховку стали принуждать иметь всех. Это проблемы полностью не решало, т.к. многие покупали какой-то минимум, зато совсем неимущие люди теперь могут получить страховку бесплатно. Сандерс же выступает за более прямую, более радикальную схему, т.к. в США сейчас очень сложная и дорогая система медицинского обслуживания населения. Это вызвано тем, что между пациентом и врачом - огромная прокладка страховых компаний, которые решают, что пациенту можно, а что нельзя.



Надо заметить, в США все большую популярность приобретают социалистические идеи. Поскольку мы находимся в большой конфронтации с США, у нас на некоторые тенденции не обращают внимания. А зря! Знаете, кто ввел в США празднование 8 марта? Хиллари Клинтон. Причем именно в том ключе, который подразумевался изначально: обретение женщинами равных прав, одинаковая оплата труда. У нас 8 марта давно утратило такое значение, а в демократической партии изначальный смысл реанимировали, и праздник набирает силу. Сандерс стал олицетворением этих тенденций на позапрошлых выборах. Он подчинился внутрипартийной дисциплине и уступил место Хиллари, которая проиграла Трампу. Но Сандерс создал движение, которое продолжает существовать. И сейчас в Конгрессе есть левые политики, которые высказываются за социалистические реформы, за внедрение распределительных механизмов. Раньше это было немыслимым, даже рассуждать об этом считалось абсолютно неприемлемым. Это как если бы в СССР начали рассуждать о положительных сторонах Третьего рейха.



"СП": Какие политические силы существуют вне демократической и республиканской партий?



- Был Ральф Нейдер, он сейчас отошел от политики в силу пожилого возраста. Но в 2000-м мощно заявлялся как третий кандидат. Шел от "зеленых". Сейчас лидер партии - Джилл Эллен Стайн. На президентских выборах США 2012-го и 2016-го она заняла четвертое место. "Зеленая" повестка в США активно набирает обороты.



И конечно, в США существует много всяких полумаргинальных групп. Их спектр очень широк. Другое дело, что двухпартийная система оказалась очень устойчивой. Пока что эти люди не способны полностью переломить эту гидру двухпартийную, но вызов ей уже бросают заметный.



"СП": Давайте поподробнее о "зеленых". Чего они хотят: жить при свечах, ходить пешком и чистить кастрюли золой?



- "Зеленые" выступают за экологию, за зеленую энергетику, снижение доли выбросов и уважение к окружающей среде. Гуманное отношение к людям у них сочетается с уменьшением выбросов парниковых газов, отказом от жестокой эксплуатации животных. Ведь при таком подходе людям будет легче жить. Поймите, сейчас не модно выступать за эксплуатацию - правые, например, выступают за уменьшение налогов, но объясняют свою позицию тем, что тогда будет повышено количество рабочих мест.



Также есть разные военизированные организации, полувоенные образования, которые считают, что государство будет посягать на их права и стремиться отобрать у них оружие. Всякие "правые милиции", которые не любят правительство федеральное. Есть такая "мичиганская милиция", довольно известная организация. Они проводят курсы выживания в открытой местности, стрельбы и готовятся сопротивляться в случае чего.



Есть всевозможные низовые инициативы, на уровне управы, района или квартала: они выступают с разными требованиями, чтобы что-то решили, от замены труб до создания вооруженных патрулей для борьбы с преступностью, если такая есть проблема. Много таких инициатив поддерживается разными левыми. Левых партий много, от революционных до вполне легальных. Правда, они опираются не на членство, а на активизм, массово участвуют в антивоенном движении. Численность таких организаций редко превышает тысячу человек, но они считают, что нужно вести агитацию и выдвигать своих кандидатов на местных выборах. Хотя сил и средств у таких организаций, конечно, значительно меньше, чем у демократов и республиканцев.



"СП": Как поживает в США старый добрый марксизм?



- Марксизм как недогматический способ познания реальности существовал всегда, но в основном - в университетской среде. При этом люди, которые исповедовали марксизм и критиковали капитализм, вовсе не обязательно были поклонниками Советского Союза. Они воспринимали марксизм именно как метод познания реальности в противовес модели капитализма.



Сейчас марксизм вышел из подполья. Число организаций, которые обращаются к Марксу, к идеалам равенства и справедливости, растет. Есть "Социалистическая партия освобождения", а также несколько компартий, по-прежнему выходит газета People’s World. Есть Анджела Дэвис, сейчас она академический профессор.



"СП": А России хоть кто-нибудь симпатизирует? Или все бьются в истерике при одном только упоминании о Путине?



- Конечно, все силы, которые противостоят гегемонии США и империализму (а это, прежде всего, левые организации и направленные против американского истеблишмента, в том числе негритянские организации), более-менее неплохо относятся к нашей стране. Они избегают критиковать и Россию, и КНР, но не потому, что сторонники российской модели олигархического капитализма или китайской модели социализма, а потому, что они видят в России и КНР способ уравновесить гегемонистские стремления американской верхушки. Они, прежде всего, борются против американского империализма.



Были и правые организации, которые нам симпатизировали, но их голоса все глуше и глуше. Кстати, именно они беспокоились из-за размаха всех этих "гендерных свобод" и пр.



После начала СВО, конечно, пошла волна реакции, но там сложный коктейль.



"СП": Каков прогноз на грядущие выборы? Появятся ли на американском политическом небосклоне новые "звезды"?



- В США сейчас очень непростая ситуация. Мы имеем дело с финансовыми институтами, с угрозами американскому фондовому рынку. У них сейчас сильный фокус на внутренней повестке. Есть Рон Десантис - правый деятель, который не поддавался тенденциям современного мира, отказывался вводить многие ковидные ограничения и снискал на этом фоне популярность. Он менее скандальная фигура, чем Трамп, не скомпрометированная какими-то вещами. Но у Трампа объективно рейтинги выше. И левые, и правые силы сейчас будут собираться вокруг своих основных кандидатов, - считает эксперт.



До президентских выборов в США каких-то полтора года. Пора запасаться попкорном. Главное, чтобы дедушка Байден до них дожил.



15 июня 2023