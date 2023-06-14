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Афганский эмират Талибов, похоже, раскалывается на две части
00:21 16.06.2023

Эксперты отметили разделение "Талибана" на кандагарскую и кабульскую группировки

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН в очередном отчете о деятельности "Талибана"* подчеркнула, что власть в Афганистане поделена между чиновниками из Кандагара и Кабула. В связи с чем правительство радикального движения не выглядит цельным, констатирует "Хроника Туркменистана", ссылаясь на доклад международных экспертов.

По информации аналитиков, к кандагарской группировке относятся талибы, которыми управляет лидер движения Хайбатулла Ахундзада (Hibatullah Akhundzada). Эта часть правительства считается более консервативной и бескомпромиссной по отношению к уступкам требованиям мирового сообщества.

Основные фигуры в столичном блоке - это министр внутренних дел республики Сираджуддин Хаккани (Sirajuddin Haqqani), глава Минобороны Мулла Мохаммад Якуб Омари (Mullah Mohammad Yaqub Omari) и руководитель разведки Абдул Хак Вассик (Abdul-Haq Wassiq). Кабульцы пытаются показать себя прагматичными, стремящимися к международному признанию и экономической поддержке. Хотя их действия не демонстрируют приверженность политиков к более умеренным взглядам, отмечают авторы доклада.

Эксперты также подчеркивают, что есть серьезные разногласия между главой МВД Хаккани и одним из основателей "Талибана", ныне исполняющим обязанности первого заместителя премьер-министра Афганистана Муллой Барадаром (Mullah Baradar).

Эти чиновники соперничают за контроль над ресурсами, финансовыми потоками и коридорами ввоза продукции в страну.

В частности, есть сведения, что руководитель силового ведомства намерен полностью курировать строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия).

Разворачивается борьба и за контроль над наркотрафиком.

Несмотря на официальный запрет на выращивание мака и производство наркотиков, а также на показательные рейды по уничтожению плантаций и подпольных лабораторий, торговля запрещенными препаратами и сырьем для них является серьезным доходом для талибов.

К слову, из-за уничтожения маковых полей подскочили цены на наркотики, а в Афганистане возросло производство метамфетамина. Авторы отчета для ООН считают, что сейчас контроль за наркотрафиком через Центральную Азию в Европу и США осуществляется группировкой все того же министра внутренних дел Хаккани.

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Докладчики выделили ряд изменений в экономике Афганистана. Так, талибы:

- расширили систему налогообложения;

- повысили эффективность сбора налогов с добычи полезных ископаемых и в сфере сельского хозяйства;

- улучшили управление в области трансграничной торговли, снизив уровень коррупции;

- погасили долги за импорт электроэнергии, газа и горючего, обеспечив дальнейшие поставки ресурсов населению.

По данным специалистов, инфляция в феврале текущего года снизилась на 3,5%, стабилизировался курс валют и рост цен. Тем не менее стоимость товаров все еще значительно выше, чем в августе 2021 года, когда талибы пришли к власти в Афганистане.

Отмечается, что "Талибан" не выполняет ряд обещаний, в частности, по предоставлению прав и свобод женщинам или по недопущению угроз безопасности соседним странам.

Особенно остро стоит вопрос с терроризмом, поскольку талибы, хоть и считают врагами некоторые группировки "Исламского государства"*, поддерживают активные связи с другими экстремистскими формированиями, например, с "Техрик-и-Талибан Пакистан"*, регулярно совершающим атаки в Пакистане.

Напомним, что ранее талибы:
...запретили афганкам работать на Миссию ООН в Афганистане
...арестовали основателя проекта по развитию школ для афганских девочек
...стали запрещать мужчинам-портным шить одежду для женщин

*Организации, отмеченные звездочкой, признаны террористическими и запрещены в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).

Источник - fergana.media
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