Пакистанские белуджи: тлеющий протест, - Лариса Шашок

00:43 16.06.2023

Белуджи мира не желают



Сопротивление в пакистанской провинции тлеет уже 17 лет

Лариса Шашок

15.06.2023



Пакистанские военные корабли

и базирующиеся на них вертолеты пресекают

попытки снабжения сепаратистов по морю.



Власти Пакистана провели в Кветте, столице провинции Белуджистан, пресс-конференцию с Гульзаром Имамом – захваченным главарем повстанческой группировки "Национальная армия Белуджистана". Имам, который вступил в ряды боевиков в 2009 году, заявил, что время, проведенное в заключении, изменило его взгляды: "Настал момент, когда правительство, политические элиты и находящиеся в горах боевики должны исправить свои ошибки и сыграть свою роль в развитии Белуджистана".

Пакистанские силы безопасности не могут подавить экстремистскую угрозу в провинции с тех пор, как в 2005 году на ее территории вспыхнули боевые действия. Местные повстанцы используют глубоко укоренившееся недовольство белуджей, которые давно считают, что ресурсы их родины используются в интересах пакистанской политической элиты.



Белуджистан сильно отстает от остальной части Пакистана по показателям развития – от дохода на душу населения до уровня грамотности. Недовольство местных жителей только усугубляется тем, что центральное правительство открыто приветствует китайские инвестиционные проекты в провинции. Как опасаются белуджи, эти проекты вызовут приток миграции, ведущий к дальнейшей маргинализации коренного населения.



Пакистанская армия объявила об аресте Гульзара Имама в апреле. Однако некоторые СМИ, ссылаясь на неофициальные источники, утверждали, что Межведомственная разведка (МВР) тайно удерживала Имама под стражей с сентября 2022 года. Хотя арест главаря экстремистов вызвал оживленные дискуссии, последствия его не оказали значительного влияния на динамику боевых действий. Боевики "Освободительной армии Белуджистана" (ОАБ), союзной экстремистской группировки, совершили серию нападений в нескольких городах провинции вскоре после того, как власти объявили об аресте Имама.



Кроме того, по данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, число нападений в Белуджистане даже несколько увеличилось в апреле нынешнего года. А в мае боевики забросали гранатами телекоммуникационные объекты, захватили заложников во время рейда на казарму и убили силовиков, охранявших шахтеров.



Реакция Исламабада на восстание белуджей была резкой, но широкомасштабные операции по зачистке провинции пакистанской армией проводятся редко. Силы безопасности лишь создали сеть блокпостов. Белуджистан имеет продолжительную береговую линию, но флот пресекает все попытки снабжения экстермистов по морю. Пакистанские власти также увеличили число разведывательных операций и тактических рейдов, направленных против главарей экстремистских ячеек. Эффективность этой стратегии остается открытым вопросом, учитывая гневную реакцию общественности на обращение силовиков с представителями гражданского населения.



Парадоксально, но фрагментарный характер подрывной деятельности белуджей делает движение необычайно устойчивым. Такие экстремистские организации, как "Фронт освобождения Белуджистана", "Освободительная армия Белуджистана", "Национальная армия Белуджистана" Гульзара Имама, "Белуджская республиканская гвардия" и "Революционная армия Синдхудеша" провинции Синд, сотрудничают под эгидой группы Baluch Raji Ajohi Sangar (BRAS, "Белуджское движение за национальную свободу").



Ячейки белуджских повстанцев нередко распадаются и сливаются. Когда правительственные силы наносят ущерб одной группировке, другие повышают степень своей активности. Усиление "Освободительной армии Белуджистана" после захвата Гульзара Имама – наглядный тому пример.



Подразделения BRAS вряд ли прислушаются к призыву Имама начать мирное урегулирование конфликта с правительством. С тех пор как Пакистан захватил Белуджистан в 1949 году, провинция пережила четыре этапа эволюции повстанческого движения. Все предыдущие этапы заканчивались урегулированием путем переговоров. Однако текущий конфликт является самым продолжительным и кровопролитным.



Кроме того, он отличается от предыдущих, поскольку белуджи теперь противостоят правительству не только по племенному принципу. Средний класс белуджей становится все более радикальным, обеспечивая повстанцев такими главарями, как Гульзар Имам. Или такими боевиками, как Шари Белудж, который совершил самоподрыв в Институте Конфуция в Карачи в апреле 2022 года. Повстанцы утверждают, что борются за выживание своего народа, но этот аргумент не оставляет места для мирных переговоров. Белуджи опасаются вытеснения представителями других пакистанских этнических групп, переезжающих в провинцию в поисках работы и поддерживающих проект Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Успешность реализации проекта зависит от обстановки в портовом городе Гвадар в Белуджистане.



Отвергая любые переговоры, главарь BRAS Алла Назар Белудж написал в соцсетях: "Белуджские парламентские группы являются контрпродуктивными и контрреволюционными, поскольку они узаконили варварство государства. То, что они делали, было ожидаемо с самого первого дня. Государственные органы совершают те же зверства, что и в Бангладеш". Таким образом, рассуждения Гульзара Имама о мире кажутся несбыточными на фоне воинственных заявлений его соотечественников.



Белуджским повстанцам не хватает сил, чтобы одержать победу над пакистанскими военными, однако они постоянно находят способы оказать давление на правительство и попасть в заголовки газет. BRAS и его подразделения продолжают оказывать давление на правительственные силы по всей территории Белуджистана. Движение также стремится подорвать проект КПЭК, атакуя китайские объекты в провинции и адресуя угрозы Пекину. В сентябре 2022 года Назар рассуждал: "Только вооруженное сопротивление белуджей твердо стоит на пути этой эксплуататорской колониальной схемы. Теперь и пакистанская пенджабская политическая элита, и армия публично признают провал КПЭК, обвиняя друг друга в неудачах. Так что наши утверждения о провале проекта нельзя назвать преувеличением".



Белуджские боевики ранее атаковали и другие провинции Пакистана. Хотя они не совершали громких нападений с момента теракта в Институте Конфуция в апреле прошлого года, полиция предотвратила подрыв террориста-смертника "Фронта освобождения Белуджистана" в нынешнем феврале.



Постоянная угроза китайским интересам и периодические теракты в других провинциях – единственный способ, с помощью которого белуджи могут заставить пакистанское правительство пойти на уступки. Однако нынешняя риторика BRAS предполагает, что любое упоминание мирных переговороы преждевременно. Несмотря на масштабные контртеррористические операции ценрального правительства, повстанцы в Белуджистане продолжают боевые действия.