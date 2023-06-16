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Российские олигархи готовы отдать 50% собственности Украине за снятие санкций
06:40 16.06.2023

Елена Острякова. 16.06.2023

Российские олигархи готовы тайно финансировать Украину в обмен на отмену западных санкций.

Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые звонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил бежавший из России бывший адвокат олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Владимир Пастухов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Российские олигархи готовы тайно финансировать Украину в обмен на отмену западных санкций. Об этом...

"Важно работать с любыми людьми, имеющими хоть какое-то финансовое влияние в России. У этих людей должен быть какой-нибудь выход, чтобы они могли перейти на другую сторону.

Сейчас они зажаты с обеих сторон, как сэндвичи. Я общаюсь со многими из них. Их политическое влияние сейчас практически равно нулю. Единственный способ, как они могут помочь, - это своими деньгами поддержав что-то конфиденциально.

Здесь должна быть какая-то игра. Вроде бы они помогают Украине, но все время держат дверь приоткрытой. Вопрос в том, кто станет четким сигналом, что назад пути нет", – сказал Пастухов.

Он сослался на разговоры одним из владельцев "Альфа-групп" Михаилом Фридманом и другими олигархами, проживающими в Лондоне.

"Они совсем разные. Я разговаривал с Авеном (другой владелец "Альфа-групп" – ред.) 6 или 8 месяцев назад. Его позиция четкая. Он ненавидит эту войну, но он не хочет потерять все России.

Я общаюсь не только с ним, но и практически со всей первой десяткой за исключением Абрамовича. И все они похожи.

Они, как дети. Готовы ли они финансировать Украину? Абсолютно. Они готовы дать. Если им кто-то предложит отказаться от 50% всего, что у них есть, в пользу финансирования Украины, тем самым освободиться от санкций, я думаю, что большинство такое предложение примут", – сказал Пастухов.

Участвовавший в разговоре американский финансист-аферист, Уильям Браудер уточнил, что Романа Абрамовича британские власти заставили профинансировать Украину.

"Отдать деньги в пользу Украины его фактически заставили. Обойти это было невозможно. Он умный человек и пытается разыграть свои карты как можно лучше", – сказал Браудер.

Известно, что Михаил Фридман активно ищет контакты с экстремистской организацией ФБК блогера-уголовника Алексея Навального, чтобы они походатайствовали о снятии с него санкций. В то же время киевское издание "Схемы" выяснило, что компания олигарха "АльфаСтрахование" страхует автомобили сотрудников Росгвардии и полиции, участвующих в СВО. Также структуры "Альфы" начали создавать в российских военных городках магазины "Военторг "Пятерочка".

В прошлом году The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Фридман предложил перевести из своего личного состояния $1 млрд в "Альфа-банк Украина" в обмен на отмену санкций против него. Банкир, уроженец Львова, также спонсировал украинский пропагандистский фильм "Киборги" и различные националистические фестивали.

Нацбанк Украины уже заявил, что не видит причин для национализации "Альфа-Банка Украина". За счет бонусной программы этого банка ведется финансирование ВСУ.

Источник - politnavigator.net
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