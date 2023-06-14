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Арийцы Азии: политика памяти современного Таджикистана, - М.Кирчанов
06:48 16.06.2023

АРИЙЦЫ АЗИИ: ПОЛИТИКА ПАМЯТИ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА
В настоящее время политика памяти является ключевой составляющей национального строительства, а также важным инструментом решения проблем политических элит. Среди них: легитимация пребывания у власти, мобилизация населения во время электоральных циклов и консолидация идентичности сообществ. Об арийской составляющей исторической политики Таджикистана читайте в статье доктора исторических наук Максима Кирчанова.

Сразу после обретения независимости власти Таджикистана стремились выработать собственные нарративы и модель исторической политики, которая должна была отвечать задаче национального строительства государства. Главной целью таджикской исторической политики стала консолидация общества после охватившей страну гражданской войны в 90-е годы.

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Арийский компонент таджикской политики памяти

Одним из ключевых элементов исторической политики современного Таджикистана является арийская составляющая происхождения таджиков. Актуализация "арийскости" таджиков происходит через тексты и статьи президента Эмомали Рахмона "Взгляд на историю и цивилизацию ариев", "Арийцы и признание арийской цивилизации" и "Арийские ценности в мировой цивилизации", в которых, согласно официальной мемориальной культуре, отражена "демонстрация выдающейся роли ариев в становлении и развитии мировой цивилизации".

2006 год в Таджикистане был объявлен властями республики Годом арийской цивилизации, а в рамках проведения мероприятий, связанных с 30-летием независимости Таджикистана в 2021 году был сделан упор на возрождение древних праздников Сада, Навруз, Мехргон. Таджикские элиты официально декларируют принадлежность таджиков к арийской расе и подчеркивают, что "каждый представитель таджикской общины должен знать свое арийское происхождение и гордиться им".

Подобная логика развития политики памяти в современном Таджикистане вытекает из более ранней динамики истории таджикского национализма. Таджикская элита и интеллигенция регулярно обращаются к образу арийских предков, особенно если речь заходит об исторической и этнической принадлежности соседних с Таджикистаном государств.

Актуализируется преемственность таджиков с их арийскими предками, что позволяет сформировать менее привлекательный или открыто негативный образ других сообществ региона.
Подчеркивается, что "таджикская государственность много раз переживала тяготы упадка и возрождения на протяжении тысячелетий, но после каждого поражения и кризиса достигала большей зрелости…".

Именно поэтому появление тюркских соседей таджиками датируется только XVII–XVIII веками, что делает историков непосредственными участниками официальной политики памяти.

В 2019 году власти Таджикистана переиздали книгу Бободжона Гафурова "Таджики", в которой конструировался положительный образ арийских предков и проводилась идея арийско-таджикской преемственности.

Таким образом, этничность стала универсальной формой актуализации исторической памяти и коллективного опыта таджикского общества. Политика памяти тесным образом пересекается с ценностями и принципами идеологии таджикского национализма.

Принимая во внимание специфику развития таджикского общества, слабость институтов гражданского национализма, следует предполагать, что использование "арийского мифа" в качестве ключевого элемента будет продолжено.

Вместе с тем следует помнить о том, что развитие этнического национализма в других обществах Европы и Востока рано или поздно приводило к его трансформации в гражданский национализм по мере решения задач, стоящих перед элитами.

Читайте полную версию статьи "Арийское" измерение политики памяти в современном Таджикистане" на сайте журнала "Постсоветские исследования" - https://www.postussr.org/

Источник - postussr.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686887280


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