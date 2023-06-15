Очередь в БРИКС. Все больше стран стремятся и просятся, - В.Малышев

07:19 16.06.2023

Все больше стран стремятся вступить в мощное международное объединение

Владимир Малышев

15.06.2023

Очередь в БРИКС

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, сообщил журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Это вступление, отметил посол, "может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения".



По словам дипломата, присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, повысит их вес в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов.



"Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", - указал Борисенко.



Сегодня БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По численности населения и экономической мощи эта организация уже превосходит США и Евросоюз вместе взятые.



В настоящее время она уже обеспечивает 31,5% мирового ВВП, в то время как доля G7 упала до 30%. Ожидается, что к 2030 году БРИКС будет обеспечивать более 50% мирового ВВП, а предлагаемое расширение наверняка ускорит этот процесс. Желание присоединиться к стремительно набирающему силу экономическому блоку, помимо Египта, уже выражают Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.



О растущем авторитете международной организации свидетельствует также тот факт, что принять участие в очередном саммите БРИКС, который состоится в августе в ЮАР, стране председательствующей в объединении, собирается президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщила в среду французская газета L’Opinion. По информации от ее источников, французский лидер уже обратился за разрешением к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе и тот решил посоветоваться с другими членами БРИКС - лидерами Бразилии, России, Индии и Китая.



"Что, если Эммануэль Макрон станет первым западным лидером, который примет участие в саммите закрытого клуба БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) осенью этого года? - пишет L’Opinion. - Идея немного безумная и беспрецедентная - французский президент-глобалист на форуме, который хочет конкурировать с глобалистским же мировым управлением под руководством США и их союзников. Но Елисейский дворец все же работает над этим".



В Москве уже отреагировали на это неожиданное сообщение. Официальный представителяь МИД России Мария Захарова заявила, что Париж должен объяснить желание Макрона посетить мероприятие организации, "в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса".



Хотя газета L’Opinion и ссылается на источники в Елисейском дворце, однако до сих пор никакого официального подтверждения эта ее сенсационная информация не получила. Ведущие западные СМИ такое неожиданное известие никак не комментируют. Так что же - это фейк, газетная утка, или, как говорится, "нет дыма без огня" и зондаж на такой неожиданный шаг президента Франции уже действительно ведется?



Впрочем, некоторые комментарии на Западе все же появились. "Франция выбрасывает полотенце", - под таким заголовком поместил сообщение о письме Макрона президенту ЮАР греческий портал военной и политической информации Pronews.



Имея в виду традицию в боксе, когда тренер проигрывающего боксера, выбрасывает на ринг полотенце, сигнализируя о том, что его боец сдается.



Франция, пишет издание, "выбрасывает полотенце" из-за экономической слабости и попросила Россию и Китай разрешить ей принять участие в саммите БРИКС. Президент Франции Эммануэль Макрон направил БРИКС письмо-сюрприз, из которого видно, что он хочет присоединиться к альянсу, по сути, предлагая России и Китаю, которые "командуют" крупнейшим в мире экономическим альянсом, стать их партнерами.



"По сути, - замечает автор заметки в Pronews, - Франция видит, что европейский рынок находится в кризисе, в том числе из-за санкций в отношении России, при этом рост теперь принадлежит странам БРИКС, которые заняли большую долю мирового рынка. Франция не может преодолеть экономический кризис, который преследует страну в течение последних двенадцати лет и сопровождается социальными конфликтами. Ее доступ к международным рынкам уже не тот, что был раньше. Африка ее не хочет, Китай ее ограничил, Россия ее враг, а Индия укрепляет отношения со странами вне ЕС".



В принципе, такое объяснение не лишено логики, поскольку экономика не только Франции, но и всей Европы оказалась сегодня в глухом тупике, даже в ее "промышленном локомотиве" - Германии началась рецессия. А потому поиски выхода из этого тупика, даже самые неожиданные, вовсе не кажутся такими уж невероятными.



Тем более, что Макрон давно известен своими эпатажными заявлениями на международной арене. Достаточно, например, вспомнить его не столь давний демарш в отношении Североатлантического альянса, когда президент Франции неожиданно заявил о "смерти мозга НАТО". Или о его постоянных звонках Путину, когда, казалось, Запад уже решил устроить России тотальную обструкцию.



Такое было бы возможно, если бы не одно "но". Дело в том, что Макрон, хотя постоянно и надувает в международных делах щеки, на самом деле вовсе не является самостоятельным политиком. Как хорошо известно, в кресло президента этот бывший служащий банка Ротшильдов был посажен глобалистской элитой, а точнее, США.



Так что без указаний из Вашингтона решиться на такой "революционный поступок" - отправиться на саммит организации с участием России и Китая, которая бросает вызов господству англосаксов, без санкции из-за океана Макрон вряд ли мог.



К тому же он отсиживает в кресле президента Франции уже второй срок, а Конституция страны ограничивает пребывание политиков на этот посту именно этим сроком. Так что ему явно не до дерзких шагов. Досидеть бы без приключений до конца. Ведь совсем недавно кресло под ним зашаталось из-за бурных протестов в стране по поводу затеянной им пенсионной реформы.



А что, если ему такую отмашку из Вашингтона дали? Может, в Вашингтоне задумали руками послушного Макрона реализовать некую хитрую комбинацию, направленную на то, чтобы расколоть БРИКС и уменьшить в нем влияние России?



Ведь известно, что в связи с решением Международного уголовного суда, выписавшего скандальный ордер на арест президента РФ, личное присутствие Путина на саммите в ЮАР пока еще не определено. А потому присутствие на саммите Макрона, хотя бы в качестве гостя, позволит ему попытаться "уговорить" некоторых его участников дистанцироваться от России.



К тому же, не секрет, что коллективный Запад активно пытается перетянуть на свою сторону двух крупных игроков БРИКС - Бразилию и Индию. Вступив в открытое противостояние с Россией и Китаем, и до сих пор не избавившись от укоренившейся во времена апартеида неприязни к Южной Африке, англосаксы ищут возможности разорвать складывающийся союз глобального Юга.



Другими словами, под видом президента Франции США могли бы попытаться забросить на саммит БРИКС своего "троянского коня", а точнее, попытаться "подложить свинью" России и Китаю, решив свои проблемы руками Макрона.



Но подходит ли президент Франции для такой замысловатой роли? А точнее, способен ли он с ней справиться? Ведь Макрон уже провалился на саммите G7 в Хиросиме, где пытался организовать встречу президента Бразилии Лулы да Силва с главой киевского режима Зеленским. Именно Макрон настоял на необходимости такого двустороннего рандеву на полях переговоров глав G7. Однако главарь украинской хунты умудрился сорвать планы одного из своих патронов и просто не явился на встречу. Оказалось, что Макрон даже для такой ничтожной марионетки Запада, как Зеленский - никакой не авторитет.



Так зачем же все-таки сейчас запущена эта информационная бомба о попытке Макрона посетить саммит БРИКС? Прозондировать, как на это отреагируют его участники? Попытаться навязать им свою повестку? И все же такое выглядит слишком наивно, учитывая, что сегодня БРИКС – это организация, которая вполне способна действовать без оглядки на Запад.



Ведь она, как уже говорилось, превосходит его и по численности населения, и по совокупной экономической мощи. Так неужели Макрон и в самом деле "выбросил полотенце" и все-таки хочет "запрыгнуть в вагон уходящего поезда", как считают некоторые обозреватели, начинает понимать, что в экономическом состязании Запад неизбежно проиграет?



Пока что об этом можно только гадать. Но сам факт того, что такие маневры вокруг БРИКС уже начались, свидетельствует о возросшем авторитете на международной арене этой организации. Ведь уже выстроилась целая очередь из государств, желающих вступить в нее. А некоторые спешат успеть заскочить в вагон мчащегося на всех парах в будущее поезда. Ну, а противники БРИКС, похоже, ищут пути, чтобы "заминировать полотно", по которому мчится этот состав.