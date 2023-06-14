Коль пошла такая пьянка... Токаев созывает в Туркестане 2-й Национальный курултай

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08:05 16.06.2023
Завтра в Туркестане глава государства проведет второе заседание Национального курултая, сообщает Акорда.
Первое заседания Национального курултая состоялось ровно год назад в Улытауской области.
Тогда президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что курултай будет проходить ежегодно в разных городах Казахстана.