Коль пошла такая пьянка... Токаев созывает в Туркестане 2-й Национальный курултай

08:05 16.06.2023

Завтра в Туркестане глава государства проведет второе заседание Национального курултая, сообщает Акорда.



Первое заседания Национального курултая состоялось ровно год назад в Улытауской области.



Тогда президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что курултай будет проходить ежегодно в разных городах Казахстана.