Кошмар Эль-Ниньо возвращается. Экономике США придется пережить сильнейший удар, - Эмре Эргюль

08:08 16.06.2023

Dünya

Турция

16 июня 2023

В ближайшие годы экономике США придется пережить сильнейший удар, пишет Dünya. Грядет возвращение Эль-Ниньо - климатического явления, которое нагреет воды Тихого океана до рекордно высоких температур. Это грозит Америке спадом производства в фермерских хозяйствах, отмечает автор статьи.

Трехлетний период Ла-Нинья закончился, и возвращается Эль-Ниньо, нагревающий воды океана. Согласно недавнему докладу, Эль-Ниньо приведет к температурным рекордам в 2023 и 2024 годах и за пять лет нанесет мировой экономике ущерб в размере трех триллионов долларов. Эксперты предупреждают Турцию о лесных пожарах и угрозах для сельского хозяйства.



Ла-Нинья и Эль-Ниньо в переводе с испанского означают "девочка" и "мальчик" соответственно. Ла-Нинья и Эль-Ниньо - это два разных климатических явления, при которых в первом случае температура воды в экваториальной части Тихого океана падает на три-пять градусов ниже нормы, а во втором - повышается в аналогичной степени. Однако последствия этих феноменов не так милы, как их названия. Ла-Нинья, которая три года оказывала влияние на погодные явления, подошла к концу, и вот-вот начнется Эль-Ниньо.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) Организации Объединенных Наций, вероятность наступления кошмара Эль-Ниньо к концу июня составляет 60%, к августу - 70%, а в сентябре - 80%.



Во время явления Эль-Ниньо западные ветры на экваторе замедляются, теплые воды оттесняются на восток, и температура поверхности океанов повышается. А это влечет за собой повышение температуры воздуха в среднем на 0,2 градуса по Цельсию.

Всемирно известный журнал Science обратил внимание на тот факт, что с возвращением Эль-Ниньо в 2023 и 2024 годах могут быть побиты температурные рекорды. Он пишет: "К 2029 году пятилетний ущерб от Эль-Ниньо для мировой экономики составит целых три триллиона долларов". Это все? Нет. Еще одно предупреждение гласит: "Вероятность того, что среднегодовая глобальная приземная температура повысится на 1,5 градуса по крайней мере в один из годов ближайших пяти лет, составляет 66%".



Ущерб для США - 699 миллиардов долларов

По подсчетам (BBC), самый сильный экономический удар получат США, для которых ущерб составит 699 миллиардов долларов из упомянутых трех триллионов. Лесные пожары, низкий уровень производства в сельском хозяйстве и рыболовстве, ухудшение состояния инфраструктуры из-за наводнений и ураганов, а также эпидемии - вот лишь некоторые из опасностей, с которыми человечество может столкнуться в период Эль-Ниньо.



Наиболее разрушительные из зафиксированных периоды Эль-Ниньо имели место в 1982 и 2016 годах. Журнал Science описывает экономические последствия Эль-Ниньо так: "Из-за явлений Эль-Ниньо 1982 и 1997 годов валовой внутренний продукт в Соединенных Штатах в 1988 и 2003 годах был на 3% ниже. А ВВП в Перу и Индонезии в тех же годах был ниже более чем на 10%".



"Человечество должно быть готово"

"ВВП охватывает лишь небольшую часть последствий Эль-Ниньо, - отмечает Амир Джина (Amir Jina) из Чикагского университета. - Полученные результаты показывают не только то, насколько мы уязвимы сейчас, но и то, насколько уязвимыми мы можем быть в будущем, по мере того как климат становится все более изменчивым". 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений вследствие Эль-Ниньо и антропогенного потепления, вызванного парниковыми газами.



Теперь все взоры прикованы к 2024 году. Это связано с тем, что воздействие Эль-Ниньо на глобальные температуры, как правило, проявляется в течение года после его прохождения. И поэтому последствия данного явления, вероятно, станут наиболее заметными в 2024 году. В силу всех этих причин нам необходимо внимательно прислушаться к предупреждению генерального секретаря ВМО, профессора Петтери Тааласа (Petteri Taalas): "Мы должны быть готовы к наступлению Эль-Ниньо".



Озтель: возможна осень, больше похожая на лето

В этой связи первым на ум приходит следующий вопрос: "Наводнения в Анкаре и Сивасе связаны с Эль-Ниньо?" Инженер-метеоролог Хусейн Озтель (Hüseyin Öztel) в беседе с Dünya прокомментировал этот вопрос и ожидаемое влияние Эль-Ниньо на Турцию следующим образом.



"Погодные явления в Анкаре и Сивасе не имеют ничего общего с Эль-Ниньо, - считает эксперт. - Погодная аномалия, которая может происходить раз в 20 лет, пришлась на этот год. С повышением температур мы можем быстро перейти к засухе".

"Самый сильный Эль-Ниньо был зафиксирован в 1982 году, - продолжил инженер-метеоролог. - Утверждается, что Эль-Ниньо, который мы увидим этой осенью в мире, будет в 1,5, а то и в два раза сильнее, чем в 1982 году. Это весьма существенное значение. В 2024 году средняя температура может достичь пика".

Далее Хусейн Озтель заметил: "Эль-Ниньо наступает в регионе, простирающемся от запада Южной Америки (Перу, Колумбия) в сторону Австралии. Способен вызывать тайфуны. Американцы едва ли захотят вспоминать ураган „Катрина" в 2005 году. Однако в 2024 году может быть еще хуже. Обычно такие ураганы случаются раз в сто лет, однако их частота может уменьшиться до 15-20 лет".



"Во время Эль-Ниньо на западе Европы (в странах вплоть до Бельгии) зимы становятся умереннее, - добавляет эксперт. - В Турции, хотя прямого влияния нет, осень может быть больше похожа на лето, возможны более теплые зимы. Могут происходить лесные пожары, может пострадать сельское хозяйство. Для аграрного сектора необходимо разрабатывать проекции осадков. Благодаря этому мы уменьшим свою уязвимость. В противном случае мы можем получить серьезный удар".



Эмре Эргюль (Emre Ergül)