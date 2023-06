Вашингтон тайно предлагает Ирану условия разрыва с Россией, - А.Тищенко

08:36 16.06.2023

АЛЕКСАНДР ТИЩЕНКО

15 июня 2023



Администрация Джо Байдена ведет тайные переговоры с Ираном с целью достичь неофициального соглашения, которое некоторые чиновники Исламской республики называют "политическим прекращением огня". Такую информацию распространила The New York Times - по утверждению американского издания, факт негласных переговоров Вашингтона с Тегераном независимо подтвердили три высокопоставленных израильских чиновника, один иранский и один американский чиновник.



США ожидают от Тегерана ограничения иранской ядерной программы (точнее, отказа от обогащения урана сверх текущего уровня производства) и освобождения американских граждан иранского происхождения, находящихся сейчас в иранских тюрьмах. И, что интереснее всего, воздержаться от продажи ракетных вооружений России.



Взамен Иран ожидает, что США не будут ужесточать санкции, не будут захватывать иностранные танкеры (как это произошло в апреле, когда американцы арестовали иранский нефтевоз Suez Rajan с грузом топлива для Китая) и не будут добиваться новых карательных резолюций в ООН или в Международном агентстве по атомной энергии против Ирана за его ядерную деятельность.



Тегеран также ожидает, что Вашингтон разморозит миллиарды долларов иранских активов, использование которых будет ограничено гуманитарными целями, в обмен на упомянутых заключенных граждан США. Во всяком случае так утверждает New York Times со ссылками на свои источники в Вашингтоне, Тегеране и Тель-Авиве.



"Иран находится в сложнейшем экономическом положении, и, безусловно, ему как воздух необходимо снятие санкций.

Снятие если не полностью, то частично - и возвращение замороженных банковских активов. А таких активов много", - сказал ИА Регнум старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Иранские активы в США более 10 млрд долларов были заморожены сразу после исламской революции 1979 года. А к середине 2010-х общий объем средств, зависших за рубежом по причине санкций, составлял от 100 млрд до 120 млрд долларов.



"Еще стоит вопрос об арестованных людях, и это тоже важный фактор, особенно для американцев. Есть надежда на какой-то прогресс - тем более, переговоры не прекращались и велись давно через посредников-оманцев, а иногда даже и напрямую. Это тоже показатель того, что и США, и Иран заинтересованы в решении проблемы", - отметил Сажин.



Нет "Гераней" - есть ядерная сделка



Не секрет, что США и их союзники одновременно с "кнутом" (давлением на Иран, в том числе с угрозами новых санкций за гипотетические поставки вооружений России) пытаются использовать и "пряник" - обещания вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), более известному как ядерная сделка.



Это соглашение, напомним, считалось одним из главных достижений Барака Обамы. Сделка была подписана в 2015 году Ираном с одной стороны и пятеркой великих держав (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) - с другой, она подразумевала снятие большей части санкций с Исламской республики в обмен на соблюдение Тегераном ряда обязательств по контролю за ядерной отраслью.



В 2017-м Дональд Трамп в рамках своей политики улучшения отношений с противниками Ирана - Саудовской Аравией и Израилем, вывел США из сделки (что ее де-факто обнулило) и возобновил санкционный режим. Одним из следствий новой заморозки отношений Вашингтона и Тегерана стали периодические захваты нефтяных танкеров в Ормузском проливе то иранцами, то Пятым флотом США, что стало "фоном" ситуации в районе Персидского залива.



С возвращением в Белый дом демократов во главе с Джо Байденом таким же фоном стали ожидания возврата Соединенных Штатов в ядерную сделку. "Байден пришел к власти, декларируя, что США выступают за восстановление СВПД", - напомнил Сажин.



На майском форуме G7 в Хиросиме страны "Большой семерки" во главе с США призвали решать вопрос иранской ядерной программы с ориентацией на СВПД. И одновременно лидеры "семерки" предупредили Тегеран - надо прекратить поддерживать Россию в конфликте с Украиной. "В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов", - говорилось в итоговом коммюнике саммита G7.



На Западе принято считать, что Иран поставляет России дроны-камикадзе Shahed 136, которые, как утверждается, активно используются в СВО под названием "Герань-2" (Москва и Тегеран не подтверждают эту информацию). В марте глава Пентагона Ллойд Остин объявил что Москва якобы решилась пойти на "беспрецедентное сотрудничество" с Тегераном по ракетному и противовоздушному вооружению.



БПЛА "Герань-2"

Показательно, что одновременно с "пряничными" посулами "Большой семерки" американский сенатор Тед Круз озвучил угрозу. Конгресс США, по его словам работает над законопроектом об одновременном ужесточении санкций против России и Ирана, дабы помешать наращиванию сотрудничества между этими странами.



Торг уместен, но доверия нет



Мотивация американцев договориться с Ираном понятна, заметил программный директор Российского совета по международным делам и Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.



В ситуации энергетического кризиса (и в свете недавнего решения ОПЕК+ сократить добычу нефти) Соединенным Штатам выгоден "выброс" на рынок дополнительных объемов топлива - в данном случае выведенной из-под санкций иранской нефти, - чтобы сбить глобальные цены.



Вторая причина - сейчас американцам выгодно уменьшить количество явных противников, снизить остроту противостояния с Ираном и сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, сказал Тимофеев ИА Регнум.



Первой ласточкой заключения соглашения между США и Ираном может стать информация о том, что на прошлой неделе США выдали разрешение Ираку выплатить 2,76 млрд долларов по энергетическим долгам Ирану. По данным Госдепартамента, эти деньги будут использоваться только одобренными США сторонними поставщиками для закупки продовольствия и медикаментов для иранских граждан.



Аналогичная риторика звучит и из Тегерана. Некоторое время назад верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, неожиданно сменил риторику и заявил, что он может одобрить соглашение с Западом, если ядерная инфраструктура Ирана останется нетронутой. Он также сказал, что Иран должен поддерживать хотя бы частичное сотрудничество с международными ядерными инспекторами.



По каждому из перечисленных NYT пунктов наверняка ведется торг, и какая-то подвижка в этом направлении все же будет, прогнозирует Сажин. "При этом в руководстве Ирана есть радикалы, которые вообще выступают против любых диалогов с Западом, - отметил востоковед. - С другой стороны, экономическая и социальная ситуация в стране не позволяют иранскому истеблишменту разбрасываться возможностями решить эту проблему".



Какой-то обмен дипломатическими сигналами между Тегераном и Вашингтоном возможен, но очень много препятствий, скептически отметил Тимофеев.



"Главное препятствие - у Ирана нет никаких гарантий, что американцы в любой момент не изменят своего мнения. Если они смягчают какие-то санкции, то одним росчерком пера могут вернуть их обратно, - отметил Тимофеев. - Плюс есть еще один момент: большая часть санкций в отношении Ирана законодательно закреплена в США. Президент может остановить их исполнение, но следующий может вернуть".



Так произошло с иранской ядерной сделкой, когда в 2015-м Обама приостановил действие санкций, а Трамп, выступающий против, через два года все вернул, и даже с лихвой. "А прибавленные трамповские санкции никто не отменял. В Иране это прекрасно понимают и ставят этот вопрос", - сказал Тимофеев.



Своя игра "стражей"



Наиболее интересным в потенциальном соглашении выглядит пункт о сокращении военного сотрудничества Ирана и России. Сажин напоминает, что Иран - это не стратегический союзник России и обе страны просто оказались по одну сторону баррикад из-за санкций, что их и объединяет.



"В Иране многие в руководстве выступают против сближения с Россией и считают, что именно поворот к ЕС может решить проблемы", - отметил востоковед.



Речь опять-таки идет не столько об антироссийских настроениях, сколько о чистой прагматике - сотрудничество с Россией может восприниматься как повод для дальнейшего удушения иранской экономики Западом. Сейчас же США пытаются играть в "доброго полицейского".



Трамповские санкции 2018 года ударили по сделкам с углеводородами, строительному сектору, торговле металлами и, главное, привели к отключению иранских банков от SWIFT.



Если США пойдут даже на частичное смягчение санкций, это поможет сбить инфляцию и снизить безработицу, отметил Сажин. Бизнес хотел бы, чтобы санкции были отменены или смягчены, чтобы эффективнее работать на международных рынках, подчеркнул Тимофеев. Но, добавил он, есть и стратегические интересы в виде ядерной программы, которая является вопросом национальной безопасности.



Надо также учесть фактор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - "государства в государстве", которое заменяет многие функции официальных органов Ирана, включая даже МИД, указал Сажин. "Стражи" еще и экономическая организация: она владеет многими отраслями промышленности - и, прежде всего, военной. "КСИР может вытворять то, что и правительство Ирана может не знать. Мне кажется, что поставка "шахедов" в Россию, если таковая была, стала инициативой КСИР. Официальное руководство Ирана не особо желает втягиваться в украинский конфликт", - отметил Сажин.



"Для Ирана Россия является перспективным направлением не только по военно-технической сфере, но и по развитию экономического сотрудничества. Россия - большой рынок, который сейчас освобождается", - в свою очередь, указал Тимофеев.



Иранское руководство вряд ли будет жертвовать этими интересами, несмотря на все обещания Вашингтона, резюмировал специалист.