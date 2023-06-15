 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.06.2023
09:18  Выборы в кыргызский Жогорку Кенеш: Ленин в мавзолее переворачивается, - Канат Кожоев
09:11  Пекин приготовил "морской меч" против американцев, - Василий Иванов
09:04  Посол в РФ Ермек Кошербаев пересел в кресло акима Восточно-Казахстанской области
08:36  Вашингтон тайно предлагает Ирану условия разрыва с Россией, - А.Тищенко
08:33  Какие "подарки" везет председателю Си госсекретарь США
08:08  Кошмар Эль-Ниньо возвращается. Экономике США придется пережить сильнейший удар, - Эмре Эргюль
08:05  Коль пошла такая пьянка... Токаев созывает в Туркестане 2-й Национальный курултай

07:19  Очередь в БРИКС. Все больше стран стремятся и просятся, - В.Малышев
06:48  Арийцы Азии: политика памяти современного Таджикистана, - М.Кирчанов
06:40  Российские олигархи готовы отдать 50% собственности Украине за снятие санкций
00:43  Пакистанские белуджи: тлеющий протест, - Лариса Шашок
00:24  Русские школы станут подспорьем кыргызской системе образования? - Бактыгуль Акжолова
00:21  Афганский эмират Талибов, похоже, раскалывается на две части
00:19  Призрак коммунизма бродит по Америке уверенней, чем Байден, - СП
Четверг, 15.06.2023
23:37  УзбПравозащитники призвали посмертно оправдать Азимжана Аскарова
22:32  Михаил Ефремов: лучше винтовка в руке, чем нары в тюрьме
22:06  Зачем "Трибалтийским вымиратам" вдруг понадобилась Центральная Азия?
21:52  Экс-глава угрозыска Наманганской области получил минимальное наказание за пытки
21:48  Пекин видит себя посредником между Палестиной и Израилем, - Владимир Скосырев
15:21  Ласковый телок.... Российский медиа-деятель Арман Давлетяров трудоустроился (по совместительству?) в ТРК президента Казахстана
14:44  The Hill: США теряют Глобальный Юг: как изменить курс
13:22  As-Sabeel: Украина начала не контрнаступ, а атаку террориста-смертника
13:11  ТОП таджикских блогеров с полезным контентом
13:05  Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира
13:02  Отчего Жетысу может считаться древним религиозным центром тюрков
12:59  Би-би-си: В войне против укр-нацистов погибли 93 гражданина стран ЦентрАзии
12:47  Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по шахматному блицу
12:46  КырВласти запретили заукраинский концерт группы "Би-2"
12:45  В Кыргызстане открыт президентский лицей "Акылман"
12:14  Языковой выбор столетия – китайский или английский, - Ольга Завьялова
12:07  "Доктрина Байдена": украинцы должны сдохнуть... все, - Питер ван Бурен
10:22  РосМинюст наконец-то начал проверку "Ельцин центра" на предмет подрывной деятельности
08:56  Рос-певцы Лепс и Басков обещают давать по 1 млн рублей за каждый подбитый укр-танк
08:52  Садыр Жапаров: "Предателям Родины не будет никакого прощения" (речь)
08:49  Хаял Муаззин: Россия, Иран, Китай и контуры нового Миропорядка
08:48  Весь мир спешит поздравить Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем
08:06  Смерть логики и некоторые последствия этого, - Михаил Делягин
07:43  В Узбекистане осудили 12 сотрудников изолятора МВД по делу о пытках и смерти заключенного
07:34  Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии
01:01  Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане
00:57  Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова
00:10  Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:05  Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
Среда, 14.06.2023
23:24  Скончался американский писатель Кормак Маккарти
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон тайно предлагает Ирану условия разрыва с Россией, - А.Тищенко
08:36 16.06.2023

АЛЕКСАНДР ТИЩЕНКО
15 июня 2023

Администрация Джо Байдена ведет тайные переговоры с Ираном с целью достичь неофициального соглашения, которое некоторые чиновники Исламской республики называют "политическим прекращением огня". Такую информацию распространила The New York Times - по утверждению американского издания, факт негласных переговоров Вашингтона с Тегераном независимо подтвердили три высокопоставленных израильских чиновника, один иранский и один американский чиновник.

США ожидают от Тегерана ограничения иранской ядерной программы (точнее, отказа от обогащения урана сверх текущего уровня производства) и освобождения американских граждан иранского происхождения, находящихся сейчас в иранских тюрьмах. И, что интереснее всего, воздержаться от продажи ракетных вооружений России.

Взамен Иран ожидает, что США не будут ужесточать санкции, не будут захватывать иностранные танкеры (как это произошло в апреле, когда американцы арестовали иранский нефтевоз Suez Rajan с грузом топлива для Китая) и не будут добиваться новых карательных резолюций в ООН или в Международном агентстве по атомной энергии против Ирана за его ядерную деятельность.

Тегеран также ожидает, что Вашингтон разморозит миллиарды долларов иранских активов, использование которых будет ограничено гуманитарными целями, в обмен на упомянутых заключенных граждан США. Во всяком случае так утверждает New York Times со ссылками на свои источники в Вашингтоне, Тегеране и Тель-Авиве.

"Иран находится в сложнейшем экономическом положении, и, безусловно, ему как воздух необходимо снятие санкций.
Снятие если не полностью, то частично - и возвращение замороженных банковских активов. А таких активов много", - сказал ИА Регнум старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Иранские активы в США более 10 млрд долларов были заморожены сразу после исламской революции 1979 года. А к середине 2010-х общий объем средств, зависших за рубежом по причине санкций, составлял от 100 млрд до 120 млрд долларов.

"Еще стоит вопрос об арестованных людях, и это тоже важный фактор, особенно для американцев. Есть надежда на какой-то прогресс - тем более, переговоры не прекращались и велись давно через посредников-оманцев, а иногда даже и напрямую. Это тоже показатель того, что и США, и Иран заинтересованы в решении проблемы", - отметил Сажин.

Нет "Гераней" - есть ядерная сделка

Не секрет, что США и их союзники одновременно с "кнутом" (давлением на Иран, в том числе с угрозами новых санкций за гипотетические поставки вооружений России) пытаются использовать и "пряник" - обещания вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), более известному как ядерная сделка.

Это соглашение, напомним, считалось одним из главных достижений Барака Обамы. Сделка была подписана в 2015 году Ираном с одной стороны и пятеркой великих держав (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) - с другой, она подразумевала снятие большей части санкций с Исламской республики в обмен на соблюдение Тегераном ряда обязательств по контролю за ядерной отраслью.

В 2017-м Дональд Трамп в рамках своей политики улучшения отношений с противниками Ирана - Саудовской Аравией и Израилем, вывел США из сделки (что ее де-факто обнулило) и возобновил санкционный режим. Одним из следствий новой заморозки отношений Вашингтона и Тегерана стали периодические захваты нефтяных танкеров в Ормузском проливе то иранцами, то Пятым флотом США, что стало "фоном" ситуации в районе Персидского залива.

С возвращением в Белый дом демократов во главе с Джо Байденом таким же фоном стали ожидания возврата Соединенных Штатов в ядерную сделку. "Байден пришел к власти, декларируя, что США выступают за восстановление СВПД", - напомнил Сажин.

На майском форуме G7 в Хиросиме страны "Большой семерки" во главе с США призвали решать вопрос иранской ядерной программы с ориентацией на СВПД. И одновременно лидеры "семерки" предупредили Тегеран - надо прекратить поддерживать Россию в конфликте с Украиной. "В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов", - говорилось в итоговом коммюнике саммита G7.

На Западе принято считать, что Иран поставляет России дроны-камикадзе Shahed 136, которые, как утверждается, активно используются в СВО под названием "Герань-2" (Москва и Тегеран не подтверждают эту информацию). В марте глава Пентагона Ллойд Остин объявил что Москва якобы решилась пойти на "беспрецедентное сотрудничество" с Тегераном по ракетному и противовоздушному вооружению.

БПЛА "Герань-2"
Показательно, что одновременно с "пряничными" посулами "Большой семерки" американский сенатор Тед Круз озвучил угрозу. Конгресс США, по его словам работает над законопроектом об одновременном ужесточении санкций против России и Ирана, дабы помешать наращиванию сотрудничества между этими странами.

Торг уместен, но доверия нет

Мотивация американцев договориться с Ираном понятна, заметил программный директор Российского совета по международным делам и Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

В ситуации энергетического кризиса (и в свете недавнего решения ОПЕК+ сократить добычу нефти) Соединенным Штатам выгоден "выброс" на рынок дополнительных объемов топлива - в данном случае выведенной из-под санкций иранской нефти, - чтобы сбить глобальные цены.

Вторая причина - сейчас американцам выгодно уменьшить количество явных противников, снизить остроту противостояния с Ираном и сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, сказал Тимофеев ИА Регнум.

Первой ласточкой заключения соглашения между США и Ираном может стать информация о том, что на прошлой неделе США выдали разрешение Ираку выплатить 2,76 млрд долларов по энергетическим долгам Ирану. По данным Госдепартамента, эти деньги будут использоваться только одобренными США сторонними поставщиками для закупки продовольствия и медикаментов для иранских граждан.

Аналогичная риторика звучит и из Тегерана. Некоторое время назад верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, неожиданно сменил риторику и заявил, что он может одобрить соглашение с Западом, если ядерная инфраструктура Ирана останется нетронутой. Он также сказал, что Иран должен поддерживать хотя бы частичное сотрудничество с международными ядерными инспекторами.

По каждому из перечисленных NYT пунктов наверняка ведется торг, и какая-то подвижка в этом направлении все же будет, прогнозирует Сажин. "При этом в руководстве Ирана есть радикалы, которые вообще выступают против любых диалогов с Западом, - отметил востоковед. - С другой стороны, экономическая и социальная ситуация в стране не позволяют иранскому истеблишменту разбрасываться возможностями решить эту проблему".

Какой-то обмен дипломатическими сигналами между Тегераном и Вашингтоном возможен, но очень много препятствий, скептически отметил Тимофеев.

"Главное препятствие - у Ирана нет никаких гарантий, что американцы в любой момент не изменят своего мнения. Если они смягчают какие-то санкции, то одним росчерком пера могут вернуть их обратно, - отметил Тимофеев. - Плюс есть еще один момент: большая часть санкций в отношении Ирана законодательно закреплена в США. Президент может остановить их исполнение, но следующий может вернуть".

Так произошло с иранской ядерной сделкой, когда в 2015-м Обама приостановил действие санкций, а Трамп, выступающий против, через два года все вернул, и даже с лихвой. "А прибавленные трамповские санкции никто не отменял. В Иране это прекрасно понимают и ставят этот вопрос", - сказал Тимофеев.

Своя игра "стражей"

Наиболее интересным в потенциальном соглашении выглядит пункт о сокращении военного сотрудничества Ирана и России. Сажин напоминает, что Иран - это не стратегический союзник России и обе страны просто оказались по одну сторону баррикад из-за санкций, что их и объединяет.

"В Иране многие в руководстве выступают против сближения с Россией и считают, что именно поворот к ЕС может решить проблемы", - отметил востоковед.

Речь опять-таки идет не столько об антироссийских настроениях, сколько о чистой прагматике - сотрудничество с Россией может восприниматься как повод для дальнейшего удушения иранской экономики Западом. Сейчас же США пытаются играть в "доброго полицейского".

Трамповские санкции 2018 года ударили по сделкам с углеводородами, строительному сектору, торговле металлами и, главное, привели к отключению иранских банков от SWIFT.

Если США пойдут даже на частичное смягчение санкций, это поможет сбить инфляцию и снизить безработицу, отметил Сажин. Бизнес хотел бы, чтобы санкции были отменены или смягчены, чтобы эффективнее работать на международных рынках, подчеркнул Тимофеев. Но, добавил он, есть и стратегические интересы в виде ядерной программы, которая является вопросом национальной безопасности.

Надо также учесть фактор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - "государства в государстве", которое заменяет многие функции официальных органов Ирана, включая даже МИД, указал Сажин. "Стражи" еще и экономическая организация: она владеет многими отраслями промышленности - и, прежде всего, военной. "КСИР может вытворять то, что и правительство Ирана может не знать. Мне кажется, что поставка "шахедов" в Россию, если таковая была, стала инициативой КСИР. Официальное руководство Ирана не особо желает втягиваться в украинский конфликт", - отметил Сажин.

"Для Ирана Россия является перспективным направлением не только по военно-технической сфере, но и по развитию экономического сотрудничества. Россия - большой рынок, который сейчас освобождается", - в свою очередь, указал Тимофеев.

Иранское руководство вряд ли будет жертвовать этими интересами, несмотря на все обещания Вашингтона, резюмировал специалист.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686893760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  