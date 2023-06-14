Выборы в кыргызский Жогорку Кенеш: Ленин в мавзолее переворачивается, - Канат Кожоев

09:18 16.06.2023

Выборы в ЖК: Ленин в мавзолее переворачивается

16 июня 2023 09:40 - Канат Кожоев



Выборы в ЖК: Ленин в мавзолее переворачивается



Не может вождь спокойно лежать, видя, как проходят политические выборы в районе его имени.



Время от времени звучат призывы переименовать районы Бишкека. Пока дальше призывов дело не идет – скорее всего потому, что кыргызский народ один из немногих, способных по-настоящему чтить и беречь историческую память. Кто бы что ни говорил, в чем бы нас ни обвиняли, а памятники вождю мирового пролетариата у нас не уничтожаются, не крушатся и не сдаются в металлолом. Владимир Ильич Ленин – личность неоднозначная, но, не поспоришь, многое сделавшая для всех народов, которые сейчас считаются постсоветскими, - и в материальном, и в культурном, и в духовном плане.



Так или иначе – самый индустриальный район столицы давным-давно (и совсем не случайно) носит название Ленинского.



И именно в этом районе 28 мая прошли (а может, и не прошли) досрочные выборы депутата в Жогорку Кенеш. Взамен, напомним, проштрафившегося и сложившего с себя депутатские полномочия Жаныбека Абирова.



Вряд ли кто-то из 29 кандидатов никогда ничего не слышал о Ленине. Но вот читали ли? Знакомились ли с его произведениями – хотя бы перед выдвижением своей кандидатуры на выборы по Ленинскому округу? Некоторые точно не читали. А зря. Товарищ Ульянов-Ленин был неглупым человеком и грамотным политиком.



Президент Жапаров явно читал. Многое взял на вооружение и со многим полностью согласился. Как говаривал Ленин? "Честность в политике есть результат силы". И еще: "Прямая политика – самая лучшая политика. Принципиальная политика – самая практичная политика".



А как напутствовал потенциальных депутатов накануне выборов Садыр Жапаров? Да, пожалуй, теми же самыми словами. Он призвал кандидатов избираться честно и всеми мерами бороться с подкупом голосов. "За тридцать лет мы сами приучили людей к тому, чтобы они голосовали только за деньги. Давайте перевоспитаем их, изменим их психологию".



Казалось бы – чего проще: вот вам равные возможности, будьте честны друг с другом, с избирателями, а главное – с самими собой, и будет вам счастье в виде депутатского мандата!



Но нет. По-ленински и по-жапаровски честная политика кое-кого из кыргызстанцев не устраивает. Или просто не приучены быть честными.



Средний процент голосов, набранный кандидатами, - 2-3. Даже кандидат по фамилии "Против всех" набрал на этом фоне не самое маленькое количество процентов – больше двух с половиной. Только Дамира Ниязалиева взлетела на недосягаемую высоту – 6 242 голоса (35,83 процента).



Дамира Абаскановна Ниязалиева – опытный государственный деятель. Депутат ЖК V созыва. Побывала даже вице-премьер-министром. Неужели ей не довелось ознакомиться с трудами Владимира Ильича и осознать, что в политике главное – честность?



Еще в день голосования в интернете появилась аудиозапись, на которой одному из управдомов накануне выдаются деньги на подкуп избирателей – от имени Дамиры Ниязалиевой. Сама она назвала все это "вбросом" и "грязной провокацией", однако уголовное дело было возбуждено, в штабе провели обыск, два человека, работавшие в штабе, задержаны…



Центризбирком принял решение аннулировать голоса в поддержку Ниязалиевой (фактически аннулировать ее победу). Представители несостоявшегося депутата, не согласные с таким решением, обратились в суд. Суд поддержал ЦИК.



Как сообщает ГУВД Бишкека, факты подкупа подтвердились. Дамиру Ниязалиеву позволено привлечь к уголовной ответственности… Есть, правда, небольшой шанс, что судебное решение не будет поддержано апелляционными инстанциями. Но шанс этот на самом деле очень невелик. Судьи по совету Садыра Жапарова уже на досуге успели почитать Ленина и осознать необходимость действовать честно и принципиально.



Вторым в предвыборной гонке шел Улан Сариев, который, как выявил Центризбирком, использовал 25 тысяч сомов не из избирательного фонда. Центральная избирательная комиссия отменила в связи с этим его регистрацию. А ГКНБ возбудил против него уголовное дело – по той же самой статье УК, что и у Ниязалиевой: подкуп. Ну как же так-то?!



Что примечательно, Улан Сариев – тоже в большой политике не новичок. В 2021 году он стал депутатом Бишкекского городского кенеша от партии "Ынтымак". Теперь вот решил попробовать свои силы, пробиваясь в Жогорку Кенеш. Увы, неудачно.



После завершения всех разбирательств и процедур обжалования станет ясна судьба выборов. Вполне возможно, что придется перевыбирать.



А пока у остальных кандидатов есть счастливая возможность, говоря словами Владимира Маяковского, почистить себя под Лениным. Чтобы плыть в политику дальше.