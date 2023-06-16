Афганистан как средство для деколонизации сознания, - Н.Кузьмин

11:37 16.06.2023 Афганистан как средство для деколонизации сознания

В среде патриотически настроенной казахской интеллигенции популярна идея о необходимости деколонизации сознания. Народ и государство, говорят они, станут свободными лишь тогда, когда освободят свои мозги от навязанных им шаблонов и установок. Тут мы с ними полностью согласны. Надо учиться принимать решения, опираясь на национальные интересы, а не на международный опыт.



Во внешней политике деколонизация должна заключаться в том, чтобы мы перестали вести себя в отношениях с колонизаторами, то есть с европейцами и американцами, как рабы с хозяевами. Надо перестать бояться их угроз и торговать с теми, с кем мы хотим торговать, и тем, чем хотим. Если колонизаторам это не нравится – могут уходить с Тенгиза и Кашагана и добывать нефть где-нибудь в другом месте, например, у себя в Альпах. Пусть замораживают счета всех наших олигархов в банках Лондона и Люксембурга, пусть конфискуют их квартиры и виллы. Подавляющее большинство казахстанцев даже обрадуется этому. Да и вообще – хватит смотреть на запад. Посмотрим лучше на юг.



Западные колонизаторы пытаются навязать нам свою модель региональной безопасности, в которой от ситуации на Украине зависит безопасность Казахстана и Центральной Азии в целом. На самом деле это их безопасность зависит от Украины. А безопасность Центральной Азии сегодня, как и вчера, зависит от Афганистана.



Потому что география не изменилась, изменились лишь установки европейских пропагандистов и их казахстанских агентов. Поэтому займемся деколонизацией и взглянем на Афганистан.



Начнем с долгожданного решения МИД принять и признать пусть не Талибан, но назначенных им дипломатических представителей. Решение это серьезных политических последствий ни для Астаны, ни для Кабула не имеет, поскольку признание режима талибов решается на уровне ООН. Зато присутствие официальных представителей этого режима открывает возможности для обсуждения широкого спектра гуманитарных и экономических вопросов. Именно поэтому сегодня посольства Афганистана в Китае, России, Иране, Пакистане, Турции и некоторых других странах работают под руководством дипломатов, назначенных талибами.



Выступая на международном форуме Астана, Касым-Жомарт Токаев коснулся ситуации в Афганистане с точки зрения взаимодействия с ООН: "Мы активно участвуем в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане. Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Инициатива о создании такого центра продвигается Астаной уже несколько лет, фактически сама инфраструктура уже создана, видимо, проблема лишь в бюрократической инерции аппарата ООН. Будем надеяться, что вопрос о создании центра все же будет решен, однако для нас это будет прежде всего вопрос престижа. Между тем, с Афганистаном нас связывают и вполне реальные экономические интересы. Не случайно официальный представитель МИД Айбек Смадияров, комментируя решение об аккредитации афганских дипломатов, напомнил о том, что 90% муки, потребляемой в Афганистане, имеет казахстанское происхождение.



В апреле в Афганистане побывал заместитель премьер-министра – министра торговли и интеграции Серик Жумангарин. Было объявлено о скором открытии в Герате торгового дома Казахстана. Как сказано на сайте правительства, ключевые задачи торгового дома – содействие активизации торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном, развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана.



Вообще-то значение Афганистана признают все – и Россия, и Евросоюз. В заявлении по итогам саммита "Центральная Азия – Россия" сказано, что Афганистан сталкивается с глубоким социально-экономическим и гуманитарным кризисом, и важно не допустить его изоляцию. А участники четвертой встречи специальных представителей и посланников по Афганистану в формате "Центральная Азия – Европа" в Ашхабаде, отдав должное правам человека и женщин, отметили важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в Афганистане.



Как известно, ничто так не предотвращает изоляцию, и ничто так не способствует развитию социально-экономической инфраструктуры, как международные транспортные коридоры. Мы у себя в Казахстане привыкли к тому, что все они проходят через нашу территорию. Оказалось, что не все.



Из всех центральноазиатских стран самым активным игроком на афганском направлении всегда был Узбекистан. У Ташкента была своя модель многостороннего диалога по урегулированию афганского конфликта. Официальные контакты на правительственном уровне всегда дополнялись неофициальными – с региональными лидерами, командирами узбекских вооруженных формирований.



Сегодня Узбекистан – один из главных торговых партнеров Исламского Эмирата Афганистан и намерен в 2023 году довести объем взаимной торговли с ним до 2 млрд. долларов (у Казахстана по итогам прошлого года товарооборот составил 1 млрд. долларов).



И, конечно, в духе трендов на прокладывание новых транспортных коридоров, Ташкент в мае открыл проектный офис по координации строительства железнодорожной линии "Узбекистан – Афганистан – Пакистан". Идея строительства железной дороги, идущей из Узбекистана вглубь Афганистана, обсуждается с 2017 года. 75-километровый участок железной дороги, соединяющий Хайратон на юге Узбекистана с Мазари-Шарифом, был введен в эксплуатацию в 2011 году. В декабре 2018 года на встрече руководителей государственных железнодорожных компаний Афганистана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана было решено создать пятистороннюю рабочую группу и финансовый консорциум.



Похоже, что сегодня проект переходит в трехсторонний формат, хотя Россия вряд ли отказалась от участия в нем, да и нам этот транспортный коридор может оказаться очень полезным.



Ожидается, что после завершения строительства доставка грузов из Узбекистана в Пакистан сократится до пяти дней, а стоимость снизится на 40%. Поезда смогут перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год.



По некоторым сведениям, стоимость проекта может составлять от 4,6 до 8,2 млрд. долларов, поэтому инвесторы в лице Китая или одного из контролируемых Китаем банков были бы нелишними.



У Туркменистана свои коридоры. Один из них – Серединный – нам хорошо знаком. Но с точки зрения Ашхабада МТК, связывающий рынки Китая и Европы, проходит через порт Туркменбаши, а не через Актау. В Баку с таким подходом согласны. Мало того, сегодня вновь поднимается тема "Лазуритового коридора", связывающего Афганистан с Европой через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.



Название коридора – аллюзия на древний маршрут, по которому афганский лазурит и другие полудрагоценные камни экспортировались на Кавказ, в Россию, Европу и Северную Африку. Сегодня он начинается от афганских городов Акина в провинции Фарьяб и Торгунди в провинции Герат, расположенных вблизи границы с Туркменистаном и имеющих с ним железнодорожное сообщение. Оттуда маршрут идет до порта Туркменбаши, затем через Каспий до Баку, оттуда до Тбилиси и грузинских портов на Черном море или же (по железной дороге) до турецкого Карса.



Этот проект, начатый еще при Ашрафе Гани, сегодня, как принято говорить, получил новый импульс. В прошлом году Лазуритовый коридор стала опекать ОБСЕ, видя в нем возможность оживить так и не заработавший европейский проект ТРАСЕКА.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие", прошедшей в Ашхабаде 3-4 мая, заявил: "Реализация пятистороннего соглашения о создании международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция позволит вывести региональную транспортную систему на новый уровень".



Россия по привычке несколько нервно реагирует на создание транспортных маршрутов "в обход", забывая о том, что сегодня везти груз через Россию в Европу, мягко говоря, непросто. При этом россияне прекрасно понимают, кто может выступить реальным инвестором проекта. Да, это все тот же Китай, и это их тоже не слишком радует. Турция может выступить строителем, но свободных денег у нее нет, и вряд ли они скоро появятся.



Подобно тому, как выдвинутая Си Цзиньпином идея сообщества единой судьбы человечества предполагает мир, безопасность и процветание для всех стран и народов, так и Инициатива пояса и пути способна вобрать в себя любые транспортные коридоры. Нетрудно увидеть, например, что железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан может быть состыкована с дорогой Узбекистан–Афганистан–Пакистан.



В конце мая Пекин и Исламабад договорились о включении Афганистана в Китайско-пакистанский экономический коридор – самый масштабный из всех проектов Инициативы пояса и пути стоимостью 60 млрд. долларов. Правительство талибов это решение поддержало и ждет новых инвестиций. В январе дочка CNPC из Синьцзяна уже подписала 25-летний контракт на добычу нефти в бассейне Амударьи стоимостью 541 млн. долларов. Не исключено, что представители Талибана будут приглашены на третий форум "Один пояс, один путь", который пройдет в Китае в этом году.



Вероятно, лучшее, что может сделать Россия – присоединиться ко всем трансафганским проектам и постараться включить их в МТК "Север-Юг", где союзником Москвы выступает уже не Китай, а Индия. Отметим также возросшую активность Индии в Афганистане. В Дели понимают, что режим талибов продолжает поддерживать тесные контакты с пакистанскими спецслужбами. Тем не менее, стараются использовать мягкую силу для того, чтобы Афганистан не встал на сторону Пакистана в конфликте вокруг Кашмира. В феврале прошлого года Индия поставила 40 тыс. тонн пшеницы через Пакистан, а в марте этого года еще 20 тыс. тонн через иранский порт Чабахар. В рамках программ помощи в целях развития предусмотрено выделение Афганистану 25 млн. долларов. Кроме того, Индия может предложить Афганистану содействие в получении помощи через Новый банк развития БРИКС или систему ШОС.



В конце прошлого года вице-премьер Серик Жумангарин обсуждал с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом возможное участие Казахстана в строительстве Трансафганской железной дороги. Но сложилось впечатление, что в Исламабаде в нашем участии заинтересованы больше, чем в Астане. Возвращаясь к деколонизации сознания, заметим, что национальные интересы Казахстана связаны с поиском своего места не в войне России и Украины, а в международных транспортных коридорах, в том числе и тех, которые проходят через Афганистан.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

16.06.2023 Источник - turanpress.kz

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