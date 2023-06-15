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|Задержан за взятки заместитель акима Павлодара Калиякбаров
12:20 16.06.2023
15 июня 2023 года сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова, сообщает Zakon.kz.
В сообщении Антикора сказано, что его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.
"После получения денег Арслан Калиякбаров задержан с поличным и водворен в ИВС УП Павлодара. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".
Пресс-служба Антикора
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Калиякбаров занимал должность заместителя акима Павлодара с января 2023 года.
7 июня 2023 года сообщалось, что экс-депутата Нуржана Альтаева задержали по подозрению в получении взятки. 10 июня Альтаева поместили под стражу на два месяца.
Анастасия Московчук