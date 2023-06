Попытки вестернизации Афганистана: Аманулла-Хан и Хамид Карзай. Уроки прошлого для горизонтов будущего, - Д.Борисов, А.Сафаров

12:27 16.06.2023

Постсоветские исследования. Т.6. № 5 (2023) 520

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / REGIONAL SECURITY ISSUES

Научная статья / Research article



Попытки вестернизации Афганистана: Аманулла-Хан и Хамид Карзай. Уроки прошлого для горизонтов будущего

Д. А. Борисов, А. А. Сафаров

Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия



Аннотация. Стабилизация социально-экономических и общественно-политических процессов в Афганистане остается важной задачей в контексте регулирования системы международной и региональной безопасности в Азии. В 2021 г. власть в стране перешла в руки движения "Талибан", что стало своеобразным итогом, который на практике подтвердил, что западная модель государственного строительства в афганских общественных условиях не работает. Авторы статьи на основе ситуационного анализа рассматривают противоречия политики реформирования и модернизации Афганистана на основе западных стандартов в разные исторические периоды. Авторы приходят к выводу, что идеалистический подход афганских властей на разных исторических этапах приводил к появлению феномена имитационного государства, где демократические процедуры становились вещью для себя, превращаясь институциональные симулякры, которые только усугубляли социальные противоречия внутри афганского общества. В работе предлагаются рекомендаций для нормализации обстановки в Афганистане: международная поддержка социальноэкономического развития критически важных отраслей афганского хозяйства (внутренняя и внешняя транзитно-логистическая инфраструктура, добывающие и фабричные производства, ирригационная система); публичная политическая поддержка легитимной власти, которую признает большинство афганского общества без морализаторства и ценностных условий. В заключении, авторы фиксируют, что на сегодняшний день сложился уникальный расклад для позитивного развития Афганистана, сочетающий благоприятные внешние и внутренние факторы.



Ключевые слова: Афганистан, вестернизация, проблемы модернизации, Аманулла-хан, Хамид Карзай, западная модель, политические реформы, перспективы развития.



Для цитирования: Борисов Д. А., Сафаров А. А. Попытки вестернизации Афганистана: Аманулла-Хан и Хамид Карзай. Уроки прошлого для горизонтов будущего // Постсоветские исследования. 2023;5(6):520-530.



The attempts to Westernize Afghanistan: Amanullah Khan and Hamid Karzai. Lessons from the past for horizons of the future

Denis A. Borisov , Asliddin M. Safarov

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia



https://www.postussr.org/journals/230605/Борисов,%20Сафаров.pdf