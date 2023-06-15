"Либералы" очень торопятся провести новую приватизацию России, - СП

13:14 16.06.2023

Приватизация 2.0: Россию нельзя победить, но можно купить

"Либералы" очень торопятся провести новую приватизацию, поскольку это очень нужно Западу

Иван Рыбин



Приватизация 2.0: Россию нельзя победить, но можно купить



Тема новой приватизации - распродажа всей оставшейся государственной собственности - в последнее время очень активно педалируется. Так называемые либералы, а по факту самые настоящие враги народа, призывают срочно сделать частными немногие оставшиеся стратегические предприятия, включая оборонные. Как в начале 90-х звучат слова о "неэффективном госуправлении" и прочая чушь. А вот перспективы возврата к плановой экономике вызывают дрожь и раздражение.



"Транснефть", РЖД, "Почта России", входящие в "Ростех" и "Росатом" компании - это далеко не полный список того, что "либералы" хотят пустить с молотка. А точнее, передать под контроль иностранного капитала. Как это было сделано с другими крупными российскими компаниями. В 90-е, да и в последние годы тоже, достаточно вспомнить продажу ВР 20% "Роснефти" (сейчас в "госкомпании" осталось менее 40% доли государства).



"Государство владеет большим числом активов, которые не используются должным образом, а допуск туда бизнеса создаст новые возможности. Поэтому с точки зрения ускорения роста и возможности для инвестиций - да, с точки зрения фискальных вопросов - ну, наверное, тут переоценивать текущую ситуацию что-то очень сложно", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.



Первым о идее "приватизации 2.0" в апреле 2023 года заикнулся глава ВТБ Андрей Костин, но на некоторое время все взяли паузу. Судя по всему, для того, чтобы оценить реакцию народа. Таковой, увы, не последовало. И вот сейчас как прорвало - все сторонники "рыночной" экономики наперебой начали верещать, что нужно все быстро распродавать.



А вот столичный градоначальник подошел к делу разумнее - он выступил против. Дескать, у него в городе продавать нечего, а в целом по стране и незачем.



"В столице нет таких объектов, которые можно было бы приватизировать. На сегодняшний день приватизировать крупнейшие государственные компании можно только по дешевке. В связи с этим сегодня надо не продавать, а покупать. Мы какие-то, конечно, сделки делаем, продажа малому бизнесу помещений, еще какие-то проекты. Это обычная текущая работа, - считает мэр Москвы Сергей Собянин.



Вот даже и не поспоришь - это если смотреть с точки зрения экономики. Что же касается политического аспекта дела, тот тут стоит отметить отличное чутье и предусмотрительность столичного мэра. Не времясейчас даже заикаться о приватизации… Да, после слов гражданина Костина народа на улицы не вышел. Но что будет завтра, совершенно непонятно.



Если "на пальцах": предлагается полностью отдать в руки иностранцев - тех самых представителей "недружественных" стран - нашу "оборонку", атомную индустрию (то есть тоже "оборонку"), железные дороги (опять-таки оборонную структуру) и все нефтепроводы. То есть подписать полную капитуляцию перед Западом. По собственной инициативе. Наглость "пятой колонны" стала уже настолько запредельной, что уже есть сомнения в том, что у РФ осталась суверенная государственность. До кучи тогда уж нужно позвонить в Вашингтон и договориться о приеме оккупационных сил НАТО. Или уже звонят?



"Потери России от 33 лет независимости власти от народа превысили ущерб от гитлеровской оккупации 1941−1945 гг.



Потери населения - 26 млн. По прогнозу Госкомстата от 1990 г., в РСФСР к началу 2023 г. могло жить 172,4 млн человек. Но по факту населения сейчас 146 млн человек.



Потери доходов - 41%. Располагаемые доходы 80% россиян (без богатых) в 2022 г. составили 25 960 рублей в месяц. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 000 рублей, или на 66% больше.



Потери экономики - 40%. В 1985 г. рост замедлился аж до 2,3%, что использовали как повод для начала перестройки. Но при таких темпах ВВП сейчас был бы больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на 26%, как по факту. Экономика России (ВВП по ППС) составила бы $7,7 трлн. вместо $4,6 трлн и занимала бы 4 место в мире после Китая, США и Индии.



Потери производства - 66%. Потери сельского хозяйства - 44%. Потери активов - 56%.



Потери населения РСФСР в 1941-1945 гг. были 20 млн чел, экономики - 44%", - приводит страшную статистику доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.



Даже сами "либералы" сейчас порой вынуждены признавать, что нынешняя модель российской псевдоэкономики совершенно нежизнеспособна. Но это так, случайные оговорочки. В целом же они гнут свою линию, то есть скрупулезно выполняют волю своих заокеанских хозяев - всеми силами разваливают Россию. И не видит этого только слепой. Впрочем, видят уже абсолютно все.



Сейчас же предлагается и вовсе поднять лапки вверх и сдаться. Тогда как именно сейчас, когда против нас опять пошел весь "цивилизованный Запад", стране нужно собраться и дать отпор. Но нечем - стратегические отрасли экономики контролируются олигархами. Которые, в свою очередь, контролируются западниками. То есть мы бессильны.



Нефтегазовая отрасль, металлургия - черная и цветная, машиностроение, энергетика, лес, уголь, да и все недропользование в целом - все это должно быть немедленно национализировано. В противном случае России не выжить, не отстоять свой суверенитет. Плюс госмонополия внешней торговли, плюс плановая экономика с элементами рыночной - как это было при Сталине. Если кто не в курсе, тогда в СССР работало более 100 тысяч кооперативов самого разного размера - от небольших артелей до крупных предприятий. Строили коммунизм, все вместе - государственные заводы, и частники. Получалось хорошо. Да и в войне победили, это так, к слову.



А враг не дремлет. "Принудительно отчуждены в собственность государства акции ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор". Отчуждены даже акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафта", принадлежащей ранее компаниям Игоря Коломойского, протеже Зеленского! Киев предупредил, что возьмет под контроль государства и другие компании, если их руководство не будет оказывать необходимой поддержки политическим властям в ходе военной операции.



Подчеркнем особо, что процесс национализации на Украине стал возможным благодаря принятому в сентябре закону о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения на основании решения Ставки верховного главнокомандующего Украины. Мобилизационная модель управления экономикой Украины позволила быстро направлять необходимые средства и силы на решение задач стратегического и тактического характера", - говорит доктор экономических наук, профессор Юрий Воронин.



Более того, де-факто сейчас на Украине введена госмонополия на внешнюю торговлю, все операции строго контролируются властями. И та самая плановая экономика, о перспективе которой с ужасом вещают наши чиновники. Не потому ли, что тогда у России появится возможность победить Запад?



Но пока у нас все наоборот, планируется торговля Родиной оптом и в розницу. Никому ничего не кажется странным? Равно как и молчание Кремля по поводу того, что замышляют наши "либералы".



"На заморозку конфликта Запад не пойдет. Как бы того ни хотелось некоторым в Москве. Пиар-игры кончились, операции, гляжу, пошли на сокрушение Москвы. Во всех смыслах", - рассуждает публицист и общественный деятель Владимир Кучеренко (Максим Калашников).



Значит, самое время собраться и нанести удар на упреждение. "Пятая колонна" сейчас явно очень торопится, пытается подыграть наступающим западникам и заработать себе "бонусы". Дабы побыстрей свалить Россию. Плюс себе что-то в карман положить. Нужно отвечать, пока нас с их подачи еще не оккупировали. Всем патриотическим силам страны, на власти больше нет никакой надежды.