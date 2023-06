Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан, - А.Мирзоева

13:37 16.06.2023

Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан

А. Р. Мирзоева

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, Москва, Россия



Аннотация: В статье проанализирован афганский кризис в контексте межэтнических столкновений внутри Афганистана и его влияние на стабильность Республики Таджикистан.



В статье изучены ключевые установки Таджикистана по отношению к Афганистану в рамках признания нового афганского государственного аппарата. Политика движения Талибана изучена в контексте национальной особенности пуштунов. Афганистан является полиэтническим государством, где проживают различные народы, такие, как таджики, пуштуны, хазарейцы, нуристанцы и т. д. В свою очередь движение Талибан, которое на сегодняшний день является новой государственной силой Афганистана, полностью сформировано из представителей пуштунов. Это в свою очередь ставит под сомнение вопрос о создании инклюзивного государства, где будут соблюдаться интересы всех этнических меньшинств. Таджики являются вторым по численности народом Афганистана.



Несоблюдение их интересов дестабилизирует ситуацию внутри Афганистана, а также является серьезной угрозой для стабильности в Таджикистане. В контексте рассматриваемой проблемы, перед Таджикистаном встает вопрос не только и защите своих границ, но и об национальном долге.



Ключевые слова: межэтническое столкновение, движение "Талибан", афганский кризис, пуштунвали, радикальная группировка.

Для цитирования: Мирзоева А. Р. Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан // Постсоветские исследования. 2023;5(6):549-555.



The interethnic situation in Afghanistan and its impact on the situation in the Republic of Tajikistan

Alexandra R. Mirzoeva

RUDN University named after P. Lumumba, Moscow, Russia



