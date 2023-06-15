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Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан, - А.Мирзоева
13:37 16.06.2023

Постсоветские исследования. Т.6. № 5 (2023) 549
Научная статья / Research article
Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан
А. Р. Мирзоева
Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация: В статье проанализирован афганский кризис в контексте межэтнических столкновений внутри Афганистана и его влияние на стабильность Республики Таджикистан.

В статье изучены ключевые установки Таджикистана по отношению к Афганистану в рамках признания нового афганского государственного аппарата. Политика движения Талибана изучена в контексте национальной особенности пуштунов. Афганистан является полиэтническим государством, где проживают различные народы, такие, как таджики, пуштуны, хазарейцы, нуристанцы и т. д. В свою очередь движение Талибан, которое на сегодняшний день является новой государственной силой Афганистана, полностью сформировано из представителей пуштунов. Это в свою очередь ставит под сомнение вопрос о создании инклюзивного государства, где будут соблюдаться интересы всех этнических меньшинств. Таджики являются вторым по численности народом Афганистана.

Несоблюдение их интересов дестабилизирует ситуацию внутри Афганистана, а также является серьезной угрозой для стабильности в Таджикистане. В контексте рассматриваемой проблемы, перед Таджикистаном встает вопрос не только и защите своих границ, но и об национальном долге.

Ключевые слова: межэтническое столкновение, движение "Талибан", афганский кризис, пуштунвали, радикальная группировка.
Для цитирования: Мирзоева А. Р. Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан // Постсоветские исследования. 2023;5(6):549-555.

The interethnic situation in Afghanistan and its impact on the situation in the Republic of Tajikistan
Alexandra R. Mirzoeva
RUDN University named after P. Lumumba, Moscow, Russia

Полный текст
https://www.postussr.org/journals/Мирзоева%20А.pdf

Источник - Постсоветские исследования
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686911820


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