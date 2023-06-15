ОПЕК стремится к независимой энергетической политике, - Янь Юй

13:46 16.06.2023 Жэньминь жибао

Китай



ОПЕК стремится к независимой энергетической политике



Геополитические потрясения, вызванные конфликтом на Украине, изменили баланс сил на мировом рынке нефти, пишет "Жэньминь жибао". ОПЕК+ начала искать большей автономии от США, а ее главные игроки - Россия и Саудовская Аравия - объединились против Америки и положили конец эпохе однополярности.



Недавно группа ОПЕК+, в состав которой входят члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие государства, провела 35-ю министерскую встречу в Вене, столице Австрии. На мероприятии было принято решение продлить соглашение о сокращении добычи, которое первоначально должно было действовать до конца 2023 года, до конца 2024 года. По итогам встречи картель ОПЕК опубликовал заявление, в котором говорится, что этот шаг направлен на поддержание стабильности рынка нефти и предоставление ему долгосрочных ориентиров.



С 2022 года ОПЕК+ противостоит давлению со стороны США. Группа уже неоднократно сокращала добычу черного золота. Аналитики полагают, что такие действия отражают стремление картеля к расширению своей власти над ценами на черное золото и к поиску политической автономии, которая избавит их от оков нефтедолларовой системы.



Выдержала давление и сократила добычу



В начале июня ОПЕК+ провела 35-ю министерскую встречу, на которой было принято решение о продлении ранее достигнутой договоренности о сокращении добычи черного зоолота до конца 2024 года. Более того, была скорректирована общая цель добычи сырой нефти на 2024 год - примерно до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, некоторые крупные страны ОПЕК+ объявили о дополнительном снижении производства, направленном на стабильное восстановление цен на нефть.



Несколько дней назад Саудовская Аравия заявила, что ради исполнения решения, принятого на встрече ОПЕК+, с июля добровольно сократит добычу сырой нефти еще на 1 миллион баррелей в сутки. Эта мера будет действовать один месяц и может быть продлена. В мае этого года Эр-Рияд уже добровольно уменьшил производство на 500 тысяч баррелей в сутки. После этих шагов объем добычи сырой нефти в Саудовской Аравии к июлю этого года в общей сложности упадет до 9 миллионов баррелей в сутки.



С самого начала украинского конфликта Соединенные Штаты стремились ослабить Москву. В связи с этим они стали оказывать давление на Саудовскую Аравию и другие страны, настаивая, чтобы те исключили Россию из ОПЕК+. Получив отказ, США обратились к ОПЕК, ходатайствуя об увеличении добычи черного золота. Однако Организация не поддалась давлению Вашингтона, не только не желая выполнять его просьбы, но и проявляя большую инициативу и автономию в энергетической политике.



На 33-й министерской встрече, состоявшейся в начале октября 2022 года, ОПЕК+ объявила, что с ноября 2022 года сократит ежемесячную добычу нефти в среднем на 2 миллиона баррелей в сутки исходя из соответствующих показателей за август того же года и с поправкой на среднюю цифру 41,85 миллиона баррелей в сутки. В июле 2022 года американский президент Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, надеясь убедить ее стимулировать другие нефтедобывающие государства увеличить добычу. Agence France-Presse считает, что шаг ОПЕК+ по сокращению стал тяжелым ударом для администрации Байдена.



В начале апреля этого года ОПЕК+ приняла решение вновь снизить обороты, объявив о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки с мая до конца текущего года на основании предыдущего соглашения. Эта неожиданная новость вызвала значительный рост мировых цен на нефть, а также сильную досаду со стороны Америки. Аналитики отмечают, что уменьшение добычи отражает стремление ОПЕК+ избежать чрезмерного контроля США над мировыми ценами на черное золото и забрать большую власть в свои руки.



"Столкнувшись с американским давлением, на встрече в начале июня ОПЕК, с одной стороны, продолжила сотрудничество с Россией и сохранила партнерский механизм ОПЕК+, а с другой - сделала так, что в случае разногласий с нефтедобывающими странами, не входящими в Организацию, соглашение о сокращении добычи в итоге все равно продлевалось, и Саудовская Аравия добровольно уменьшала производство. Это еще одно свидетельство того, что ОПЕК стремится к независимой энергетической политике", - заявил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета Цзоу Чжицян.



Сунь Ся, младший научный сотрудник Института международных исследований Шанхайской академии общественных наук, также отметил, что по итогам визита Байдена и советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Эр-Рияд американская цель по ослаблению российской экономики и подавлению цен на черное золото и внутренней инфляции не была достигнута, поскольку ОПЕК не увеличила добычу нефти, как того ожидали США. "В целом ОПЕК все еще надеется сыграть роль стабилизатора, обеспечивая при этом эффективность своих мер предосторожности для поддержки нефтяного рынка".



Растущая автономия



После того, как ОПЕК+ объявила о новом соглашения о сокращении добычи, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился с визитом в Саудовскую Аравию, где находился с 6 по 8 июня. Некоторые аналитики считают, что Соединенные Штаты явно не хотят, чтобы нефтедобывающие страны добивались большей стратегической автономии. В связи с этим Вашингтон пытается повлиять на длительность принятых соглашений, перетягивая на свою сторону Эр-Рияд и тем самым побуждая другие государства - производители нефти отказываться от своих усилий по выполнению договоренности. При этом в Белом доме надеются, что Саудовская Аравия будет идти в ногу с США в плане энергетической политики и не станет сближаться с Россией в рамках ОПЕК+.



Британская газета Financial Times указала на очевидную тенденцию: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие ближневосточные страны все чаще стремятся к разработке независимых от США экономических стратегий и сближаются с Китаем и Россией. Все потому, что избавление от оков нефтедолларовой системы поднимет ОПЕК+ на небывалую высоту и подарит ей власть над ценообразованием.



Эксперты отмечают, что с прошлого года ОПЕК несколько раз сокращала добычу - в основном в целях стабилизации стоимости черного золота и защиты интересов стран-членов. Это отражает желание нефтедобывающих держав одновременно расширить свое влияние на цены на нефть и обрести политическую автономию. Все это категорически противоречит требованию Соединенных Штатов, чтобы все государства служили их интересам.



"Будучи тремя основными поставщиками на международном рынке нефти, США, Россия и Саудовская Аравия уже более десяти лет поддерживают трехстороннее противостояние. Однако после того, как американская „сланцевая революция" подарила Вашингтону энергетическую независимость, Москва, Эр-Рияд и другие традиционные производители, опирающиеся на черное золото, оказались под огромным давлением, поэтому в ноябре 2016 года они создали ОПЕК+. За последние два года, после начала украинского кризиса, Соединенные Штаты и Европа ввели против России энергетические санкции, и отношения между тремя державами претерпели изменения. Во-первых, у Эр-Рияда появилась более сильная мотивация сотрудничать с Москвой. Во-вторых, приверженность Саудовской Аравии поиску энергетической независимости еще больше укрепилась и вышла на передний план игры с США. Королевство понимает: если Америка монополизирует международный рынок нефти, то ключевым интересам Саудовской Аравии будет нанесен серьезный ущерб. Чтобы их защитить, Эр-Рияду необходимо сохранить свое влияние и положение на глобальной энергетической арене", - сказал Цзоу Чжицян.



Аналитики считают, что после Второй мировой войны Саудовская Аравия и Соединенные Штаты долгое время придерживались неписаного соглашения "нефть в обмен на безопасность" - Эр-Рияд поддерживал относительно стабильные цены на ресурс, а Вашингтон обеспечивал региональную безопасность и дипломатическую поддержку партнера. Когда Саудовская Аравия объединила усилия с Россией для сокращения добычи нефти, это негативно повлияло на ее многолетнее молчаливое взаимопонимание с США.



"В настоящее время американо-саудовские отношения, основанные на „нефти в обмен на безопасность", ослабли из-за различных факторов: прежде всего, Соединенные Штаты сами стали экспортером черного золота - и конкурентом на международном рынке традиционных поставщиков, таких как Саудовская Аравия, а не партнером, как раньше. Вашингтон не желает вкладывать много средств в сохранение лидерства Эр-Рияда на Ближнем Востоке. Последний же обеспокоен тем, что США больше не хотят предоставлять ему гарантии безопасности. Более того, Саудовская Аравия постепенно осознала, что спрос на нефть в Америке и ​​Европе шаг за шагом уменьшается, а будущее - за азиатским рынком. Поэтому, будь то перенос рынков экспорта энергоносителей или изменение внешней политики, в Саудовской Аравии формируется новая тенденция „поворота на Восток"", - отметил Сунь Ся.



Удар по "нефтедоллару"



По сообщениям СМИ, 36-я министерская встреча ОПЕК+ состоится в ноябре этого года. Однако страны-члены заявили, что в случае необходимости они будут проводить внеочередные встречи, чтобы контролировать изменения на глобальном рынке нефти.



"В прошлом наиболее важным фактором, влияющим на стоимость черного золота, было соотношение спроса и предложения. После начала украинского конфликта бóльшую роль на международном рынке стали играть внешние факторы. Например, санкции, введенные Соединенными Штатами и Европой в отношении экспорта российского черного золота, такие как потолок цен, вызвали хаос на рынке и затронули все аспекты нефтяной отрасли. Глобальная цепочка поставок оказалась под угрозой разрыва в любой момент. Международный рынок черного золота столкнулся с серьезными потрясениями. Это проявляется двумя способами: во-первых, изменилось направление потока нефти - Европа стремится избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, экспорт которых, в свою очередь, смещается в Азию. Во-вторых, произошли перемены в соотношении спроса и предложения. Предложение сырой нефти сейчас фактически способно удовлетворить потребности мирового рынка. Однако неопределенность, спровоцированная западными санкциями против Москвы в связи с ее конфликтом с Киевом, вызвала неразбериху с поставками сырой нефти, повлияла на бесперебойную цепочку поставок и в конечном итоге привела к колебаниям цен на черное золото", - сказал Сунь Ся.



Цзоу Чжицян утверждает, что за последние два года на международном рынке нефти произошли новые изменения: "В первую очередь, значительно возросло влияние геополитических факторов. Далее, стратегическая автономия нефтедобывающих стран Ближнего Востока повысилась. Более того, изменилась картина самих поставок: статус России снизился, ОПЕК - вырос, а Соединенные Штаты столкнулись с серьезными внутренними проблемами в экономике, поэтому прежде всего они обеспечивают лишь свои энергетические потребности. В таких условиях приоритетом Саудовской Аравии являются не сиюминутная выгода от дорогого черного золота, а влияние и лидерство на международном нефтяном рынке и в глобальном энергетическом ландшафте".



Некоторые аналитики прогнозируют, что после 2023 года ОПЕК+ станет еще тверже отстаивать свои интересы и более эффективно контролировать глобальный рынок нефти, увеличивая или сокращая добычу. В долгосрочной перспективе усиление самостоятельности стран - экспортеров черного золота, в том числе их отказ от доллара в сделках между Саудовской Аравией и некоторыми государствами, вероятно, окажет влияние на нефтедолларовую систему, которая формировалась почти полвека. Гегемонии Америки и ее валюты может быть брошен новый вызов.



"В настоящее время конкуренция на международном рынке нефти продолжается, и победитель не определен. Сейчас валютой нефтяного ценообразования по-прежнему является доллар, и США могут использовать это, чтобы регулировать стоимость энергоресурса. Однако крупные нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, Иран и Россия, уже планируют использовать альтернативные денежные единицы для расчетов по сделкам с черным золотом", - полагает Сунь Ся.



В январе этого года Саудовская Аравия объявила об официальном начале расчетов сделок с нефтью и природным газом в валютах, отличных от доллара. На экономическом форуме в Давосе министр финансов страны заявил, что Эр-Рияд открыт для обсуждения торговых сделок в альтернативных денежных единицах.



Некоторые американские СМИ отмечают, что решение о сокращении добычи показывает: Эр-Рияд инициировал экономическую политику "Саудовская Аравия превыше всего" в своих отношениях с Вашингтоном, отдавая приоритет собственным интересам. По мнению экспертов, сокращение добычи нефти свидетельствует о том, что выгоды США больше не играют для Саудовской Аравии такой существенной роли. Хотя в настоящее время Королевство не хочет или не может полностью "расстаться с США", экономическая политика "Саудовская Аравия превыше всего" демонстрирует: эпоха однополярного мира действительно закончилась, и Америка больше не единственный игрок.



Автор: Янь Юй (严瑜) Источник - ИноСМИ

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