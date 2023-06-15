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Шизофрения Байдена: Вашингтон хочет вооружить ВСУ кассетными бомбами
13:51 16.06.2023

Американские демократы готовы поставить на Украину самое смертоносное оружие

Константин Ольшанский

Редчайший случай: американские генералы оказались адекватнее политиков. Несколько конгрессменов США требуют отправить ВСУ кассетные бомбы. Пентагон, как ни поразительно, против.

Intercept: производители кассетных бомб просто скупают голоса в Конгрессе

Главным лоббистом отправки ВСУ кассетных бомб оказался конгрессмен Адам Смит. Бывший адвокат, ни одного дня не служивший в армии, оказался в числе самых яростных "ястребов" среди демократов. Смит был соавтором наиболее вредоносных законопроектов: например, о вторжении в Ирак в 2003-м или о борьбе с российским влиянием в 2013-м.

Теперь Смит откровенно попирает принципы международной "Конвенции по кассетным боеприпасам" 2008 года. Конгрессмену, правда, есть, чем крыть: США конвенцию не подписали. И продолжают как ни в чем не бывало производить кассетные бомбы.

Крупнейший производитель - оборонная корпорация Textron из Род-Айленда. Как выяснило американское издание Intercept, корпорация Texton финансировала избирательные кампании Адама Смита в Вашингтоне. И теперь конгрессмен рвет глотку за своих хозяев-спонсоров.

В 2016 году Смит уже требовал передать кассетные бомбы Эр-Рияду, чьи войска вторглись в соседний Йемен. И саудиты получили от США кассетные авиабомбы CBU-58, давно снятые с производства. Их использовали еще во времена Вьетнамской войны. И именно такие сейчас хочет получить ВСУ из резервов армии США.

Stop Cluster Munitions: каждая пятая жертва американских кассетных бомб - ребенок

Американские кассетные бомбы CBU-58 начиняются поражающими элементами (бомблетами) BLU-63. Они осколочно-фугасного типа. Оболочка BLU-63 из алюминия, а внутрь вложены специально зазубренные стальные вкладыши и титан-циркониевые гранулы для дополнительного зажигательного эффекта.

В центре боеприпаса находится взрыватель инерционного действия M219E1. То есть бомба детонирует при ударе о землю.

Американцы во время вторжения во Вьетнам, а затем саудиты в Йемене разбрасывали бомбы CBU-58 с низколетящих самолетов и вертолетов. Последствия были чудовищными. По данным проекта Stop Cluster Munitions, жертвами кассетных бомб в Йемене стали десятки тысяч человек. Больше 90% жертв - мирные люди, в том числе 20% - дети.

Кассетные боеприпасы запрещены в 118 странах мира, включая и большинство западных. Это весь Евросоюз, Австралия, Канада.

Кассетные бомбы покрывают огромную территорию, раня и убивая всех без разбору - и военных, и гражданских. Times и New York Times абсолютно бездоказательно обвиняли Россию в применении кассетных бомб на Украине. Американцы тогда были возмущены: да кому вообще в голову взбредет в XXI веке применять такое варварское оружие?!

А взбрело вашингтонскому конгрессмену Смиту. Выступая 16 мая в Совете по международным отношениям, бывший адвокат (вроде, защитник прав человека) на голубом глазу заявил:

"Большое преимущество отправки кассетных боеприпасов в Украину в том, что у нас их много. Мы не в состоянии обеспечить достаточное количество боеприпасов других типов. А кассетные бомбы, безусловно, могли бы восполнить этот пробел".

Наговорил, наверное, на международный трибунал. Если следовать логике Смита, то американцы должны немедленно отправить ВСУ любое оружие массового поражения (если у киевского режима его еще нет): отравляющие вещества, биологическое оружие, атомные бомбы, наконец.

Норман Соломон: американский Конгресс поразила "моральная коррозия"

Страшно, что Адам Смит в Конгрессе не одинок. Отдельные демократы и даже республиканцы периодически предлагают отправить ВСУ кассетные бомбы. Даже готовятся написать коллективное письмо Джо Байдену. Фирма Textron, наверное, уже разорилась на оплате лоббистов.

"Заявления Смита и его коллег демонстрируют, насколько пошатнулись моральные устои многих членов Конгресса. Америка хочет получить разрешение на действия, за которые она оправданно осуждала другие страны!" - возмущается исполнительный директор Института общественной достоверности Норман Соломон.

Американцы никогда не мучались моральными дилеммами. Кассетные бомбы устилали сотни гектаров в Сирии, Афганистане, Ираке. Причем использовали запрещенное оружие не только США, но и Великобритания. Исследовательская служба Конгресса подсчитала: только в Ираке в течение первых трех недель после вторжения было сброшено 13 тысяч кассетных бомб.

Любопытно, сколько самих американских солдат искалечено, убито этими бомбами?!

Мораль не отягощает не только конгрессмена Смита, но и многих отставных генералов. Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус призывал, например, уничтожить все российские военные базы в Крыму.

Другой сбрендивший генерал - отставной командующий силами США в Европе Бен Ходжес - требует уничтожить базу Черноморского флота в Севастополе. И ведь Петреус и Ходжес - далеко не маргиналы, а респектабельные политики, к которым прислушиваются многие. Пропагандируя откровенно террористические методы, более уважаемыми они не станут. Если еще уважают сами себя.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686912660


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