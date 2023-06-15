Qosh Tepa Canal. Станет ли строительство талибами канала Куштепа катастрофой для Узбекистана

13:52 16.06.2023

Не было печали: станет ли строительство канала Куштепа (Qosh Tepa Canal) катастрофой для Узбекистана?



В то время, как в странах Центральной Азии увеличивается дефицит воды, канал Куштепа, который строят талибы, может серьезно усугубить ситуацию. Когда канал будет завершен, от 20 до 30 % воды Амударьи будет отведено в северные районы Афганистана.







Правительство "Талибана" начало строительство огромного канала под названием Куштепа в провинции Балх с марта 2022 года.



Длина нового канала 285 км (более 100 км из которых уже пройдено), ширина 100 м, глубина 8,5 м. Стоимость проекта около 684 млн долларов. Говорят, что канал строится за счет государственных средств. Полное завершение проекта запланировано на 2028 год. В строительных работах задействовано около 6000 рабочих.



Заявленной целью строительства канала является орошение 3 миллионов джерибов земли (1 джериб – 2 000 кв. м) в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб и обеспечение работой около 250 000 человек.



Наджибулла Садид, афганский инженер, проживающий в Германии, выразил сомнение в способности талибов управлять сложными инженерными работами, особенно строительством акведуков и мостов, и выразил обеспокоенность тем, что русло канала грунтовое.



"В этом случае большая часть его воды теряется в сухой песчаной почве региона. Кроме того, выкапывание канала - самая простая часть его строительства. Они торопятся", - сказал он.



Существует ли четкий правовой механизм использования вод Амударьи?



Основной причиной нынешнего осложнения является отсутствие подписанных генеральных соглашений между странами Центральной Азии и Афганистаном по использованию и распределению амударьинской воды.



В 1946 году между Советским Союзом и афганским правительством в Кабуле состоялись переговоры по Амударье, и было достигнуто соглашение. Однако вопрос о распределении амударьинской воды напрямую не рассматривался, да и последующие переговоры не уделяли этому аспекту внимания.



Сегодня водные отношения в Центральной Азии регулируются Алматинским соглашением, подписанным в 1992 году Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Межгосударственная координационная комиссия играет ключевую роль в управлении водными ресурсами; комиссия разрабатывает и утверждает долгосрочную программу водоснабжения.



Использование воды в регионе также регулируется Конвенцией ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года. Узбекистан, Туркменистан и Казахстан ратифицировали эту конвенцию.



Афганистан не присоединился ни к одному из вышеупомянутых соглашений об использовании водных ресурсов в Центральной Азии. Самое больное здесь то, что никто не может отрицать право Афганистана на использование Амударьи, но его неучастие в глобальных и региональных соглашениях не закрепляет никаких прав и не налагает обязанностей по использованию воды для афганцев. Это может вызвать напряженность в двусторонних отношениях.



Также, поскольку "Талибан" является непризнанным правительством, его невозможно принять и договориться с Межгосударственной комиссией по координации управления водными ресурсами центральноазиатских государств.



Геополитическое и геоэкономическое влияние на Центральную Азию



Центральная Азия - один из немногих регионов мира, где водная безопасность неразрывно связана с энергетикой, продовольствием и окружающей средой. Водные ресурсы здесь имеют стратегическое значение. В частности, неслучайно первые крупные города региона: Самарканд и Бухара были построены на берегах реки Заравшан, а Ургенч и Хива - на берегах Амударьи.



По предварительным оценкам, если проект канала Куштепа будет завершен и введен в эксплуатацию афганским правительством, существует риск примерно 15-процентного снижения количества воды, поступающей в Узбекистан. Это может создать серьезные последствия для Хорезмской, Бухарской, Сурхандарьинской и Навоийской областей, Республики Каракалпакстан, а также Туркменистана.



Отвод воды из Амударьи может усугубить сложившуюся неблагополучную ситуацию в северных районах Узбекистана.



В результате снижения уровня воды в Аральском море ухудшились условия жизни людей, проживающих в Приаралье, стали появляться различные проблемы со здоровьем. Местная экономика пришла в упадок (такие сектора, как рыболовство, краткосрочный туризм). В результате увеличилась миграция населения. Уменьшение воды в Амударье усугубит эти проблемы.



Строительство канала Куштепа может вызвать следующие негативные последствия:



Во-первых, на севере Афганистана соль в земле, которую собираются использовать под посадки, необходимо постоянно смывать. Амударья – единственное место, куда могут уходить соленые дренажные воды. Нехватка воды и повышенная ее соленость сделают сельское хозяйство ниже по течению от канала еще более затрудненным. То есть из-за канала Куштепа может повыситься уровень засоленности.



Во-вторых, Северный Афганистан, где строится канал - это нестабильный регион, где талибы еще не установили полную власть. В частности, за последние несколько месяцев террористическая организация ИГИЛ-Хорасан совершила несколько нападений на провинцию Балх, был убит даже губернатор провинции. Кроме того, возникновение конфликта между Ираном и правительством талибов из-за использования реки Гильменд и перерастание в вооруженный конфликт может послать плохой сигнал другим соседним с Афганистаном странам.



В-третьих, после изменения объема воды может возникнуть необходимость замены или перестройки водохозяйственных сооружений на участках, что потребует дополнительных затрат.



Существует ли дипломатическое решение?



При отсутствии взаимного диалога между Афганистаном и другими странами бассейна Амударьи, сложившаяся ситуация может еще больше изолировать "Талибан" и усугубить проблему региональной безопасности. С этой точки зрения узбекская сторона должна попытаться найти компромисс с правительством талибов.



22 марта текущего года делегация во главе со специальным представителем президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазизом Камиловым посетила Афганистан с визитом. В Кабуле делегация Узбекистана провела ряд встреч с руководством движения.



По итогам встреч МИД Узбекистана ограничился заявлением о том, что особое внимание в рамках встреч было уделено вопросам сотрудничества в сфере водно-энергетического хозяйства и не раскрыл дополнительных подробностей.



Однако мулла Абдулгани Бародар написал на своей странице в Twitter, что "Узбекистан готов сотрудничать с техническими командами Афганистана для повышения эффективности проекта строительства канала Куштепа, как и других инфраструктурных проектов".



По сей день в открытом доступе нет информации о том, вела ли узбекская сторона переговоры с представителями "Талибана" по поводу строительства канала Куштепа и водораспределения.



Для предотвращения возможных водных конфликтов в будущем Афганистану следует присоединиться к международным соглашениям и подписать двусторонние и многосторонние соглашения об использовании вод Амударьи. Для этого необходимо ускорить процесс достижения мира в стране и всемерно привлекать внимание мирового сообщества к афганской проблеме.



Подготовил Достон Ахроров.