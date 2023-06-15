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Какие полезные ископаемые есть в Таджикистане, и кто их "выкачивает"?
14:17 16.06.2023

Что было обнаружено в недрах нашей страны в интерактивной карте и кто занимается их добычей.

"В горах Таджикистана находится вся периодическая таблица Менделеева", - любят повторять таджикистанцы, и они правы: начиная с 30-х годов, в Таджикистане были обнаружены и разработаны сначала советскими, а теперь таджикистанскими геологами сотни месторождений полезных ископаемых.

Таджикистан обладает крупнейшими в Центральной Азии запасами серебра, много у нас золота, вольфрама, цинка, меди, висмута, кадмия, олова и других минералов.

На этой карте мы указали месторасположение практически всех запасов полезных ископаемых, которые есть в нашей республике.

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/d67cbe3c89661d1a3749f3cf1999245f/karta-poleznykh-iskopaemykh-v-tadzhikistane/draft.html

Кто занимается добычей наших богатств?

Добычей и разработкой месторождений сегодня занимаются 37 предприятий, большинство из которых созданы за счет отечественных и иностранных инвестиций.

Золото
СП "Зарафшон" в городе Пенджикент.
ГП "Тиллои Точик" - месторождения "Сафеддара", "Бомовло", "Хиргодара" и месторождение россыпного золота "Ехсу" в Ховалинском районе.
Артель "Одина" - месторождение "Дондушкан", "Ехсу" в Ховалинском районе.
ООО "Назири" - месторождение "Сари Гор" в районе Шамсиддин Шохин.
ООО "Абдулазиз" - месторождение "Оби Мазор" в районе Ховалинг.
ООО "Таком-Голд" - месторождение "Хавзаи дараи Сари об" в Дарвазском районе.
СП ТК "Апрелевка" - месторождения "Иккиджелон" и "Бургунда" в Матчинском районе, "Кызыл-Чеку" в районе Б.Гафуров, "Апрелевка" в районе Ашт.
ООО "Пакрут" - месторождение "Покрут" в Вахдатском районе.
ООО "ТВЕА Душанбе Саноати кухи" - месторождение "Восточная Дуоба" в районе Айни.
ООО "Баракати Истиклол" - месторожения "Дулоби Сангоб" и "Навобод" в районе Ш.Шохин.
ЗАО "Талко Голд" - месторождения "Кончоч", "Скальное" и "Чулбои" в Айнинском районе.

Серебро
ОАО "Горно обоготительный комбинат "Адрасмон" - месторождение "Восточный Конимансур" в районе Ашт.

Цинк
ООО "Ширкати кухи-саноатии Точикистону Хитой" - месторождения "Зарнисор" и "Северный" Матчинского района.

Сурьма и ртуть
ООО ТА СП "Анзоб" - месторождение "Джижикруд" Айнинского района.

Олово
ООО "Броадтек Майнинг Точикистон" - месторождение "Мушкистон" Пенджикентского района.

Железо
ООО "Комбинати металлургии Точикистону Хитой" - месторождение "Шохкадамбулак" Аштского района.
ООО "Эверест трейтинг" - месторождение "Тутли Кудук" Матчинского района.

В Таджикистане огромный запас фосфоритов, но добычей никто не занимается

Флюорит
ООО "Корхонаи бойгардонии Такоб" - месторождение "Краснохольмское" Вахдатского района.
ООО "Талко Флюорит" - месторождения "Кули Калон" Пенджикентского района, "Казнок" Айнинского района и "Магов" Вахдатского района.

Свинец
ООО "Корхонаи Бойгардонии Такоб" - месторождение свинца и флюорита "Центрального Такоба" Варзобского района.

Вольфрам
ООО "Талко Флюорит" - месторождение "Майхура" Варзобского района.

Уголь
ДП "Шуробод" ГУП "Ангишти Точик" - месторождение "Шуробод" района Ш.Шохин.
ООО "Комбинати металлургии Точик" - месторождения "Равот" и "Фон-Ягноб".
ДП "Кони Ангиштизидди" и ГУП "Ангишти Точик" - месторождение "Зидди" Варзобского района.
ДП "Шахтаи Фон-Ягноб" и ГУП "Ангишти Точик" - карьерная зона Восточной площади угольного месторождения "Фон-Ягноб" Айнинского района.
ООО "Кудрат 2010" - участок "Джижикурд" и "Канте" угольного месторождения "Фон-Ягноб".
ООО "Талко Ресурс" - восточный участок месторождения "Зидди" Варзобского района.
ООО "Дион ангишти Точикистон" - месторождение "Могиен" Пенджикентского района.
ООО "Камароб" - месторождение "Назар-Айлок" Раштского района.
ООО "Вуромун" - месторождение "Миенаду" Сангворского района.
ООО "Сиевуш" - месторождение "Шишкат" города Пенджикент.
ООО "Ганчи и К" - месторождение "Чашмасанг" города Гиссар.

Соль
ОАО "Хоча Мумин" - месторождение поваренной соли "Ходжа мумин" Восейского района.
ПОО "Душанбе" - месторождение "Хоча Мумин" района Хамадони.
ООО "Алока" - месторождение "Хоча Мумин" Восейского района.
ОАО "Кони намак" - месторождения "Карокон", "Сократмакон" и "Уртакон" Аштского района.
ООО "Нукрофон" - хвостохранилище серебра и других попутных металлов "Канджолских эфелов" в Согдийской области.
ОАО "Кони намак" - месторождение "Камышкурган" Аштского района.

Гипс
ЗАО "Ширкати Холдинги Исмоили Сомони" - месторождение "Кизимчек" Кабаодиенского района.
ООО "Рухшона" - месторождение "Каршитой" района Рудаки
ОАО "Сементи Точик" - месторождение "Шар-Шар" района Хуросон.
ОАО "Комбинати масолехи бинокории Исфара" - месторождение "Кызыл-Пиляльское" города Исфары.
ООО "Хуаксин Гаюр-семент" - месторождение "Чормагзак" района Яван.

Кварц
ООО "39 Параллель" - месторождение "Такоб" района Варзоб.

Источник - Азия-Плюс
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