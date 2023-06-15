На стыке культур: как в Узбекистане зародился уникальный "русский авангард Туркестана?

14:32 16.06.2023

НА СТЫКЕ КУЛЬТУР: КАК В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАРОДИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ "РУССКИЙ АВАНГАРД ТУРКЕСТАНА?

История взаимоотношений России и стран Центральной Азии насчитывает несколько веков. Это не только политика, экономика, безопасность, но и культурный обмен. Взаимопроникновение традиций и культур дало толчок развитию искусства и породило много удивительных направлений в различных жанрах. Заместитель председателя "Женской Лиги журналистов и блогеров" Алла Шеляпина рассказала Ia-centr.ru, как проходило взаимодействие культур и откуда появился уникальный "русский авангард Туркестана".



- Какие социально-исторические предпосылки дали развиться русско-узбекскому искусству?



- Узбекистан имеет богатейшее культурное наследие, веками формировавшееся вокруг таких сильных государственных центров, как Самарканд, Бухара, Хива, Хорезм и Ташкент. Первые города в этой части света известны еще с VII-VI вв. до н.э. Именно с тех времен берет свое начало Афросиаб, будущий Самарканд. Земли Бактрии и Согдианы уже во времена Восточного похода Александра Македонского славились своими шумными рынками и ценными товарами со всей известной тогда ойкумены.



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После завоеваний ее Македонским и воцарения греков эта земля получила возможность впитать в себя наследие греческой культуры. И уже тогда опыт переплетения азиатской и европейско-средиземноморской традиций дал богатый творческий результат.



Здесь издревле люди жили в мультикультурном окружении: на перекрестке торговых путей из Китая, Индии и Ирана в Грецию, Восточную Европу и Северную Евразию.



Поэтому местные традиционно спокойно принимали и воспринимали представителей разных культур, религий и укладов жизни. Не забудем и великую империю Тимура XIV века, столицей которой стал Самарканд. Сюда свозились тысячи лучших ремесленников всех специальностей, чтобы сотворить великую жемчужину Азии, каким мы знаем Самарканд сегодня.



Ташкент получил свой столичный статус и, соответственно, дополнительный толчок к развитию во времена Российской империи, когда стал столицей Туркестана. С середины XIX века Туркестан стали заселять русские переселенцы. Казаки первыми освоили степи Казахстана и Киргизии, российские солдаты и сопровождающие их подразделения военной и гражданской служб осели на южных рубежах - в Узбекистане и Таджикистане.



Полк уральских казаков в Самарканде

Такое яркое, самобытное направление в различных жанрах искусства могло родиться только на основе уже имеющейся здесь на протяжении тысячелетий местной культурной, научной и ремесленной традиций.



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- В чем заключались особенности русско-узбекского творчества в годы СССР? Что его сформировало?



- Новая волна культурного и экономического ренессанса пришла в Центральную Азию вместе с советской властью. Именно в 1930-х годах были заложены основы, породившие в дальнейшем удивительный мир русско-узбекского искусства.



Уникальное культурное наследие региона влекло в эти края русских художников, поэтов, музыкантов, историков, археологов и других специалистов.



Добавим сюда две большие волны переселенцев: в 1941–1942 годах массовая эвакуация из Центральной России, Москвы и блокадного Ленинграда и восстановление Ташкента после знаменитого землетрясения 1966 года, когда в город приехали сотни тысяч людей со всего Союза.



Свою роль в свободе творчества советского периода сыграла и существенная отдаленность творцов от пристального редакторского взгляда столичных чиновников.



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– Как отражается в творчестве русских переселенцев в Узбекистане их опыт в качестве "укоренившегося народа"?



– Опыт жизни "укоренившегося народа" помогает отразить гармоничный, порой неуловимый синтез художественных образов, стилей, речевых оборотов или палитры в их произведениях. Этому помогают постоянные "культурные переклички", диалог, который идет не только на академическом искусствоведческом, но и на бытовом уровне.



Русская культура плотно вплетена в повседневность городских жителей Узбекистана. Это можно видеть в ресторанах или кафе, где рядом с чайными пиалами обязательно стоит русский самовар.



Однажды в Москве я пришла на праздник с участием узбекской диаспоры в блузке с голубыми узорами цветов гжели в виде пера жар-птицы. Друзья-узбеки долго мне объясняли, что это их национальный узор с символом птицы, похожей на нашу птицу Феникс. А, если посмотреть на наряды женщин из Каракалпакстана, вы не сразу поймете, что это не вариант русского народного праздничного костюма.



- Чем творчество представителя "укорененного народа" отличается от творчества переселенца?



- Творчество любого человека, рожденного в стране, всегда будет отличаться от творчества иммигранта.



Первый органично, с младенчества живет и впитывает в себя дух и характер народа, среди которого живет. Второй привносит прежде всего свою культуру и опыт, даже если будет рисовать только чайхону и гранат, хотя наши художники 1930–1950-х годов делали это блестяще.



Но только одно всегда лежит в основе личного творчества человека - родной язык. Именно в нем кроются все смыслы, образы, память поколений, образ мышления и описанная с его помощью картина мира. На каком языке автор думает, такая культурная матрица всегда проявляется в его произведениях, чем бы он их ни создавал - кистью и красками, пером и словом, нотами и струнами.



- Какие уникальные разновидности или формы творчества породил культурный обмен между Россией и Узбекистаном? Как они эволюционировали с течением времени?



- В Узбекистане зародился уникальный русский авангард Туркестана, созданный русскими и узбекскими художниками в период 1930–1950х годов XX в. и собранный удивительным мастером и подвижником Игорем Савицким. Его коллекция хранится в Государственном музее искусств им. Савицкого в Нукусе. Такого собрания (по уровню работ и их количеству) нет больше нигде в мире, кроме, пожалуй, собрания авангарда в Русском музее Санкт-Петербурга.



Мазель и учащиеся Ударной Школы Востока. Большая дорога. Эскиз росписи обкома партии в Ашхабаде. 1922



Александр Волков. Беседа под веткой граната. Из серии "Восточный примитив".1918-1919



В Москве выставка работ из собрания музея была организована лишь раз, кратковременно, в 2018 году. Она была приурочена к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.