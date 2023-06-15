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Манилу поманили. Снова китайскому тигру в ухо жужжит американский комар, - Арсений Латов
15:03 16.06.2023

Снова лето - и снова китайскому тигру в ухо жужжит американский комар. Со 2 по 4 июня в Сингапуре состоялся уже ставший привычным для Индо-Тихоокеанского региона азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в одноименном отеле. Об одной из составляющих этого саммита - закрытой встрече глав разведок - писалось в прошлом номере газеты "Завтра". Важнейшими участниками форума в этом году стали Австралия, Япония, США и - внезапно - Филиппины. Каждая из названных стран отправила в Сингапур собственного министра обороны и, согласно заявлениям Токио, в четырехсторонней встрече произошел обмен мнениями о нынешней военно-политической ситуации. Поговорили и относительно "возможностей по расширению сотрудничества" в целях "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона". По результатам форума нейтральную риторику господ руководителей военных ведомств разбавил Кристофер Джонстон, старший советник и председатель японского направления Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне: "Соединенные Штаты некоторое время назад уже говорили о важности построения сетевой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы, наконец, видим, как это начинает приносить плоды". Строго говоря, Джонстон подтвердил, что американская политика, преследующая цель - дискредитацию Китая и порчу отношений Пекина со всеми морскими соседями, - продолжает быть максимально успешной. И если прошлым летом американцы сеяли хаос при помощи улыбки дряхлой конгрессвумен Нэнси Пелоси в Тайбэе, то лето нынешнее - это подготовка к настоящей разборке в Маниле.

С февраля месяца США планомерно накачивают Филиппины своими солдатами, своим оружием и своими технологиями. В рамках свежего Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Манилой американцам предоставляется право на дополнительные четыре военных объекта (базы) - и это к пяти оговоренным ранее (по договору 2014 года). То есть на Филиппинах выстраивается крепчайший антикитайский плацдарм. Где именно будут располагаться базы, не разглашается, но власти Манилы сообщали о том, что Вашингтон точно хочет обрести доступ к пяти объектам на острове Лусон, тем самым получив контроль над Тайваньским проливом и спорной акваторией Южно-Китайского моря, откуда с легкостью можно будет заниматься мониторингом любых военно-морских движений Пекина. В сухом остатке выходит, что США нацелены на сдерживание КНР со всех граничащих с Поднебесной морей: как с Восточно-Китайского через военные базы в Японии и Южной Корее, так и c Южно-Китайского при помощи военного контингента на Филиппинах.

Помимо баз Вашингтон в нынешнем мае предоставил Маниле в безвозмездное пользование шесть патрульных кораблей и три военно-транспортных самолета. Президент Филиппин Фердинанд Маркос младший по результатам соглашений сделал миролюбивое заявление: "США никогда не озвучивали возможность того, что эти объекты будут использованы для нападения. Это не их предназначение, не так они будут применяться". Тогда для чего именно будет использоваться военная инфраструктура на сумму 82 млн долларов, Маркос-младший не объяснил. Зато рассказала американская The Washington Post: по информации издания, открываемые базы будут обеспечивать американцам "стратегическую позицию для проведения операций" в случае обострения Тайваньского кризиса.

Со времен холодной войны в вопросах отношений стран Индо-Тихоокеанского региона часто возникало понятие "бамбукового занавеса", суть которого заключалась в том, что Восточная Азия, подконтрольная КНР, политически и экономически противопоставлялась странам Юга и Юго-Востока (Индии, Японии, Индонезии, Сингапуру, Южной Корее и т. д.). К концу 80-х, когда Азия перестала быть нарочито правой или левой, словосочетание "бамбуковый занавес" само собой стало пропадать с передовиц газет и из заголовков политологических трудов. Однако США как страна с амбицией мирового плацдарма глобалистов старательно пытается возродить традицию острого антагонизма среди Индо-Тихоокеанских государств. Желание ограничить Пекин ведет Вашингтон к дестабилизации отношений между Китаем и его соседями.

Филиппины в данном смысле - это страна, стоявшая до недавних пор в позиции нейтралитета к Китаю. На ее сегодняшнюю политику влияют два фактора. Первый - богатая история взаимоотношений с США, частью которых страна являлась с 1898 по 1946 годы. Второй - мощнейшая китайская диаспора, успешно захватившая контроль над деловой жизнью крупных филиппинских городов (ту же активность китайцы проявляют и во многих других странах региона). Добавьте к этому постоянную внутреннюю нестабильность, исходящую как от различных социалистов, так и от исламистов - эта нестабильность часто выливается в бунты и восстания - и получите страну, вынужденную тщательно балансировать между крайностями, которые вокруг нее нарисовала история. Именно поэтому участие Филиппин во встрече, по итогам которой американским советником делались подобные заявления, стало неожиданным и особенно резким.

В зависимости от действующего первого лица Манила то теплела, то холодела к Пекину. Важными в определении отношений между этими странами можно считать 80-е годы, когда по инициативе тогдашнего филиппинского президента Фердинанда Маркоса семимильными шагами налаживался диалог, что привело к установлению добрососедских дипломатических связей. Но иногда возникали и трения: Пекин и Манила до сегодняшнего дня не могут договориться о спорных островах и акватории в Южно-Китайском море. В 2012 году отсутствие четкого разграничения привело к конфликту на границе, в ходе которого филиппинским военным флотом были захвачены восемь китайских рыбацких лодок, полных браконьерски выловленных кораллов и акул. Тогда Китай с позиции силы пресек возможный арест своих сограждан при помощи собственных патрульных кораблей. Филиппины в качестве ответной меры подали иск в Международный суд ООН, постановивший, что КНР лишается права на спорные острова в Южно-Китайском море. Пекин формально проигнорировал решение и подобного оскорбления не простил, продолжая до 2017 года патрулировать Южно-Китайское море вплоть до 250 километров от восточной границы острова Лусон.

Впрочем, частенько Филиппины огрызались и на США: в сентябре 2016 года при президентстве Родриго Дутерте и резком повороте Манилы от Вашингтона в сторону Москвы и Пекина произошел показательный случай. До начала заседания регулярной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Барак Обама разразился критикой по отношению к Родриго Дутерте в связи с обширной войной с наркотиками на Филиппинах. В ответ на это Дутерте не постеснялся в выражениях, прямо оскорбил американского президента и заявил, что Обама "должен проявить уважение". Несколько позже пресс-служба Дутерте принесла извинения за инцидент, но репутация в глазах сверхдержавы была явно испорчена.

Современный президент Филиппин Фердинанд Маркос младший придерживается куда более прозападных взглядов. Однако, ратифицировав наращивание военного контингента американцев в своей стране, он будто бы пытается одновременно не стать недругом Китаю. Так, в ходе майского визита в США и аудиенции у Джо Байдена Маркос-младший сделал заявление по касательной: "Филиппины предоставили США четыре новые базы. Я заверил министра иностранных дел Китая (Цинь Гана) в том, что они не станут военными объектами для нападения на кого бы то ни было". Пекин уже научен горьким опытом, что слово, не подтвержденное документом, является просто словом, поэтому можно смело констатировать, что кольцо американского влияния вокруг Индо-Тихоокеанского региона вовсю расширяется. С этой точки зрения преувеличение роли Филиппин в саммите "Диалог Шангри-Ла" становится абсолютно логичным. Тишайший заговорщический альянс американских сподручных в Индо-Тихоокеанском регионе должен побудить Пекин к необдуманным, импульсивным решениям. И нынешнее лето покажет вновь, продолжит ли Китай играть в мягкую или все же применит грубую силу.

Источник - zavtra.ru
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