На Укрфронт перебрасывают прославленных сирийских штурмовиков генерала Сухейля

21:20 16.06.2023 В лесах под Кременной на бандеровцев будут охотиться "Охотники за ИГИЛ*"?

Похоже, что добровольцы из сирийского 5-го штурмового корпуса по договоренности Путина с Асадом уже переброшены на Украину

Сергей Ищенко

В лесах под Кременной на бандеровцев будут охотиться "Охотники за ИГИЛ*"?



Странная и совершенно не заслуживающая, на первый взгляд, пристального внимания история: 14 июня телеграмм-канал "98 гвардейская ВДД. Иваново" опубликовала рядовой, в общем-то, снимок из зоны боевых действий. На фото, сделанном в сосновом лесу, четверо бойцов в касках, бронежилетах и с автоматами за спинами. Подпись тоже не особо информативна: "Победа будет за нами!".



Но спустя всего двое суток телеграмм-канал эту публикацию внезапно и бесследно удалил. Что же случилось?



А вот что. Ряд российских СМИ обратили внимание на явно арабскую внешность товарищей, запечатленных в "лесу прифронтовом". Сопоставили с известными сведениями о том, где именно сегодня сражаются сегодня подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября. Оказалось, это направление Сватово-Кременная, где лесистая местность, как раз весьма похожая на ту, что на фото.



Естественно, был сделан вполне логичный с учетом многих ранее опубликованных сведений вывод: скорее всего перед нами сирийские военные, которые прибыли в Луганскую область воевать против ВСУ вместе с русскими.



Но со стороны Москвы официальных заявлений об этом пока не было. Вероятно, по этой причине публикация телеграмм-канала ивановских десантников была сочтена опрометчивой и преждевременной. И ее по указанию сверху пришлось удалить - но это всего лишь версия.



Но почему многим показалось, что под Сватово и Кременной появились именно сирийские добровольцы?



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Чтобы уяснить это, придется вернуться почти на полтора года назад - в март 2022 года, на заседание Совета безопасности РФ. На нем в присутствии президента Владимира Путина рассматривался ход только начавшейся в ту пору нашей спецоперации на Украине.



Делавший доклад министр обороны России Сергей Шойгу был полон оптимизма. Он доложил Совбезу, что огромное количество "разного рода добровольцев" из-за рубежа просто рвутся разделить с нами лавры грядущей победы. Больше всего - свыше 16 тысяч! - проинформировал Сергей Кужугетович, из стран Ближнего Востока. "Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* в самое сложное время, в последние десять лет", - пояснил министр обороны.



Таким образом уже в марте прошлого года стало очевидным, что главным образом речь идет о потенциальной подмоге со стороны сирийцев. Потому что кто же еще самым тесным образом плечом к плечу с нами в последние годы дрался на Ближнем Востоке против бандитствующих бородачей-экстремистов?



"Ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - тут же отозвался на слишком прозрачный намек министра обороны Путин.



Однако официально с той поры на этом направлении в России ничего, вроде бы, не происходило. Хотя заграничные СМИ были полны сообщений о том, что совместная работа Москвы и Дамаска по набору добровольцев на берегах Средиземноморья как раз идет. И весьма энергичная.



Так, буквально на другой день после заседания Совбеза РФ, уже 12 марта 2022 года, принадлежащий МО РФ телеканал "Звезда" сообщил: "Сейчас по всей Сирии проходят митинги, на которых тысячи людей в камуфляже и с оружием в руках скандируют лозунги в поддержку России. Бойцы держат транспаранты с буквой „Z" и изображением Владимира Путина. А под ними слова на русском: „Россия в наших сердцах!" и „Великая российская армия! Мы победим нацистов!"… По всей арабской республике начался набор добровольцев для участия в российской спецоперации. Мужчины приходят на пункт приема, заполняют анкеты и ставят подпись. Помимо автомата каждому добровольцу положен большой рюкзак со снаряжением и бронежилет".



Спустя еще четверо суток, 16 марта, на ту же тему счел необходимым высказаться президент Сирии Башар Асад. По сообщению агентства ТАСС, он "напомнил, что, когда началась война в Сирии, там было много добровольцев, не только из числа сирийцев. "Многие прибыли, чтобы помочь сирийскому правительству. Если сирийцы-добровольцы будут помогать вам (России - "СП") против Украины, они не придут через правительство. Они придут сами и будут это делать без указаний политического характера. Я знаю, что многие сирийцы чувствуют такое желание".



При этом, судя по всему, число сирийцев, желающих срочно отправиться на российско-украинский фронт, еще прошлой весной росло взрывообразно. К апрелю 2022 года, по мнению издания Asharq Al-Awsat, список добровольцев уже насчитывает около 23 тысяч человек. А по подсчетам базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), желающих повоевать на Украине среди сирийцев оказалось "около 40 тысяч".



При этом не все добровольцы, похоже, были идейными "борцами с нацизмом". Скажем, оппозиционная Асаду правозащитная международная организация "Сирийцы за правду и справедливость" (STJ) убеждена, что многих соотечественников в зону боевых действий буквально толкает банальная нищета и финансовых отсутствие перспектив на родине. Но факт остается фактом: в одной только Сирии Москва, если бы захотела, смогла бы сформировать не одну пехотную дивизию для участия в битве за Украину.



Однако, судя по всему, что-то сильно мешало и продолжает мешать нашей стране обзаводиться подкреплениями с Ближнего Востока.



Возможно, статья 359 нашего же УК РФ "Наемничество"? Согласно которой "наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей"?



Скорее всего. Но, во-первых, правовая грань между понятиями "наемник" и "доброволец" выглядит довольно размытой. Хотя бы потому, что человек, прибывший даже на сугубо идейной основе воевать за другую страну, тоже не в силах обходиться в ней совершенно без денег. Хотя бы на еду и сигареты. И, стало быть, какое-то денежное вознаграждение за участие в боях все же получает.



НОВОСТИ СМИ2

А во-вторых, наши враги в Киеве совершенно не стесняют себя подобными комплексами. И набирают пополнение для себя буквально со всего света. Для чего в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины еще 7 марта 2022 года (то есть - через две недели после начала нашей СВО) было создано никогда не существовавшее прежде структурное подразделение - Интернациональный легион (ИЛ ГУР МО).



Причем, эта украинская "контора" явно в тесном сотрудничестве с разведками других стран уже больше года работает буквально на всех континентах.



Так, по сообщению военного атташе посольства Украины в Соединенных Штатах генерал-майора Бориса Кремецкого, в первой половине марта 2022 года только из этого государства им переправлено в ИЛ ГУР МО свыше 6 тысяч заявок от граждан США, желающих повоевать с Россией. Среди них - ветераны войн в Ираке и Афганистане, в том числе - пилоты вертолетов.



Примерно в те же дни в МИД Сенегала был вызван посол Украины в этой стране Юрий Пивоваров. Ему была представлена вербальная нота с решительным осуждением публикации украинского посольства в Дакаре в одной из социальных сетей, в котором сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине. Внешнеполитическое ведомство этой африканской страны особо отметило, что такие действия украинских дипломатов грубо нарушают положения Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (1989 год). Однако к тому времени, по признанию самого Юрия Пивоварова, соответствующие анкеты в его посольстве уже заполнили 36 граждан Сенегала. Успели ли они отправиться на фронт? Неизвестно.



Зато известно, что на стороне ВСУ с нами воюют, например, десятки тысяч поляков. По оценкам бывшего советника Пентагона полковника армии США Дугласа Макгрегора, к февралю нынешнего года только погибших среди них не менее 2,5 тысяч.



Всех этих аргументов, считаю, с лихвой достаточно, чтобы и России совершенно перестать комплексовать по этому поводу. И массово приглашать на нашу сторону фронта всех, кто может оказаться на ней полезен в бою. Особенно - во всем известных условиях нехватки в российских рядах подготовленной штурмовой пехоты.



И тут самое время, полагаю, вернуться к Сирии. Вы же обратили внимание, что на прошлогоднем заседании Совбеза РФ в марте 2022 года Шойгу был на удивление конкретен? Он по военному точно указал число тех, кто, по его мнению, уже к тому времени был готов с Ближнего Востока прибыть к нам на подмогу на Украине - 16 тысяч бойцов-добровольцев.



Вряд ли по простому совпадению именно таковой прошлой весной была численность ставшего знаменитым в последние годы 5-го штурмового добровольческого корпуса сирийской армии. Это - по данным Оманского центра стратегических исследований (Omran Center for Strategic Studies).



Этот корпус в самой Сирии не зря за глаза именуют "русским". Почему? Прежде всего, потому, что Корпус был сформирован по инициативе командования российской группировкой на Ближнем Востоке в 2016 году. Иначе говоря - в самый разгар нашей совместной борьбы с бандформированиями ИГИЛ.



Тогда и для Москвы, и для Дамаска стала очевидна острейшая нехватка в сирийской армии стойких пехотных формирований, способных в ожесточенных уличных боях брать города.



Вот что написало в июле 2020 года ливанское издание "Raseef22": "5-й штурмовой корпус - это гибридная военная фракция, состоящая из нескольких ополчений. Официально он связан с сирийским Министерством обороны и возглавляется офицером сирийской армии. Но на практике представляет собой российское соединение, действующее в различных районах Сирии и базирующееся на российской военной базе в Хмеймим… Его численность не определена, поскольку одни прибывают, а другие уходят, так что оценить число служащих в 5-м корпусе пока не удается".



Фактическим создателем и первым командиром 5-го штурмового корпуса (официально этот пост всегда занимал генерал-сириец) стал выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища русский генерал-лейтенант Валерий Асапов, с поста командующего российской 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа отправившийся на ту войну старшим группы российских военных советников в Сирии. Да и все структуры корпуса (вплоть до рот и батальонов) с первого дня держались на сотнях наших офицерах-советниках. А разведчиков и снайперов из числа сирийских штурмовиков обучила ставшая знаменитой не только на Украине группа "Вагнер". А это общепризнанный в мире знак боевого качества.



Боевым крещением корпуса в 2017 году стала битва за Дейр-эс-Зор и форсирование реки Евфрат. Увы, там же при артиллерийском обстреле боевиков смертью храбрых пал и наш генерал Асапов, посмертно удостоенный звания Героя России. Но созданный им корпус продолжал и продолжает храбро сражаться. Этапы боевого пути прославившегося в боях штурмового соединения - города Алеппо и Пальмира, авиабаза Тиас, провинции Хаму, Деръа и так далее.



Самой боеспособной частью корпуса считается бригада спецназа "Охотники за ИГИЛ". На самые опасные участки вместе с "охотниками" командование направляет и "Бригаду Баас" - проправительственное формирование из преданных сторонников Асада, насчитывающее до 5000 солдат и офицеров.



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Что еще важно в данном контексте - 5-й штурмовой корпус вооружен исключительно нашими боевыми машинами. В первую очередь - танками Т-62 и боевыми машинами пехоты типа БМП-1. Поэтому случись его личному составу появиться на Украине - с собой свою боевую технику из Сирии можно и не тащить. Мы дадим. А учить и сколачивать перед боем их не обязательно. Сами всему давно научились в сражениях за Сирию.



Вы не находите, что в этом контексте становится как никогда более понятной еще одна примечательная фраза Шойгу на том заседании Совбеза: "Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ"?



Поэтому рискну предположить, что о возможной переброске не некоего разноплеменного добровольческого сирийского ополчения, а именно личного состава 5-го штурмового корпуса (или его части) на Украину к началу спецоперации Шойгу или Путин и договорились с Асадом. Посему-то публично уже к середине марта 2022 года оба политика не выражали никакого удивления, когда речь заходила о вероятности как раз такого разворота событий.



Не исключено, что время для пополнения нашей группировки, участвующей в спецоперации, опытными бойцами из Сирии настало только сегодня. Вот только в Москве еще не решились сделать этот факт достоянием мировой общественности.



Тогда понятно, почему нечаянно, по чьему-то недосмотру, "выскочившая" публикация телеграмм-канала канал "98 гвардейская ВДД. Иваново" была признана ошибкой. И от нее скоренько постарались избавиться. Но Интернет тем и замечателен, что помнит все.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014. Источник - svpressa.ru

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