Песков объяснил фразу Путина "хрен им". Переводчик с русского

22:46 16.06.2023

Использованная президентом РФ Владимиром Путиным во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) фраза "хрен им" не означает, что Москва выступает против диалога с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Россия готова вести переговоры", - пояснил пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.



Напомним, Путин сказал, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они об этом знают, пишет ОСН.



"Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят", - подчеркнул Путин.