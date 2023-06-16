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Прорыв китайских ученых: Теперь "уханьское стекло" режет алмазы, как нож масло
00:12 17.06.2023

Прорыв китайских ученых: Теперь "уханьское стекло" режет алмазы, как нож масло
Светила Поднебесной удивляют своими открытиями весь мир
Константин Ольшанский

16 июня 23

Школьную программу пора переписывать: алмаз - больше не самое твердое вещество во вселенной. Китайские ученые сумели "вырастить" материал, который может разрезать алмаз, словно нож масло. А скоро их лаборатории Уханьского университета должны выйти еще более диковинные вещества-химеры

Величайший материаловед на планете живет в Китае

Благодаря непрерывному прогрессу науки и техники в мире появилось много удивительных материалов. И на пике прогресса - китайцы. Академик Тянь Юнджун считается величайшим материаловедом на планете. Именно этот ученый уже синтезировал несколько веществ, которые могут поспорить по твердости с алмазом - например, кубический нитрид бора и фуллерен.

Фуллерен, как и алмаз, состоит из атомов углерода. Правда, секрет прочности - не "начинка", а "упаковка", а именно кристаллическая структура. Фуллерен - это так называемый молекулярный кристалл. В узлах его решетки не отдельные атомы углерода (как, например, у алмаза), а целые молекулы. Фуллерен даже может поцарапать алмазную поверхность.

Твердость материалов измеряется по отношению к алмазу. Натуральные алмазы имеют твердость до 150 гигапаскалей. За годы исследований материаловеды разгадали секреты, за счет чего любое вещество становится прочным.

Материал должен быть идеально чистым (без примесей), а кристаллические зерна - небольших размеров (в алмазе, например, 2−5 нм). Атомные связи в кристаллической решетке при давлении могут перераспределяться так, чтобы материал не менял структуру.

Кристаллы алмаза состоят из периодически повторяющихся структурных единиц. Правда, твердость такой структуры различна по разным направлениям: поцарапать алмаз почти невозможно, а вот разбить - вполне.

Антипод кристалла - это стекло. Его молекулярная структура аморфная, хаотическая. Именно поэтому, например, стекло может проводить электрический ток. Стекло считается не хрупким, а вязким - в этом секрет его прочности.

Волшебное стекло нужно везде - от биосенсоров до марсоходов

Где только сейчас не применяют стеклянные материалы! Это еще недавно казалось, что из стекла можно делать только окна и чайные чашки. А теперь, например, китайская компания China Glass запускает свои материалы в космос, опускает на дно Мирового океана и поднимает на вершину Эвереста.

Стекло используют в солнечной энергетике: оно нужно для фотоэлектрических элементов, солнечных коллекторов и модулей для выработки фотоэнергии. Правда, конечно, это не обычное кварцевое стекло, а специальное - термостойкое, сверхпрочное, с абсолютной прозрачностью. Такое, как уже знакомое нам "уханьское".

Используют стекло в автомобильной и авиационной промышленности. И не только чтобы делать лобовые и приборные стекла. Без стекла невозможно представить смартфоны и телевизоры. Стекло используется даже в таких, казалось бы, неочевидных областях, как биомедицина и химическая промышленность. Стекло нужно, чтобы выпускать биосенсоры, которые могут точно определять важные медицинские показатели - артериальное давление и уровень сахара в крови.

Китайские ученые более 10 лет бились над тем, чтобы создать "уханьское стекло". Ведь задача перед экспериментаторами стояла непростая: сделать вещество-химеру, которое бы сочетало твердость кристалла и вязкость стекла.

Китайцы задумались создать еще и "германиевое чудо"

Уханьским исследователям пришлось перепробовать сотни материалов и провести тысячи тестов. И разгадку найти сумели. Уханьские ученые синтезировали сверхпрочный кристалл, а затем стали его деформировать. Вещество "запекали" при температуре несколько тысяч градусов под гигантским давлением. В таких же условиях в земных недрах и формировались сверхпрочные минералы.

При повышении температуры кристаллическая структура постепенно разрушается, "перетекая" в стекло. Получившееся в результате экспериментов "уханьское стекло" оказалось сверхтвердым: оно может выдерживать высокое давление и трение, сохраняя структурную целостность. Также это вещество абсолютно прозрачное. И, что крайне важно, оно имеет свойства полупроводника.

Ширина запрещенной зоны такая же, как у наиболее часто используемых полупроводников (например, кремния). Таким образом, ожидается, что новый материал можно использовать, например, в фотогальванике.

"Уханьское стекло" будут применять в датчиках кислорода, в двигателях мотоциклов и автоматических коробках передач велосипедов.

Китайские ученые останавливаться не намерены - будут и дальше "скрещивать" разные физико-химические структуры, чтобы получать гибридные материалы. Они могут быть на основе не только привычного углерода или кремния, но и похожего на них, но более редкого германия.

Китайские ученые будут не только синтезировать новые вещества, но и исследовать природные. Один из самых твердых минералов на Земле - лонсдейлит (тоже модификация углерода) - нашли на месте падения метеоритов в Калифорнии. Лонсдейлит "испекся" при адской температуре, которую почти невозможно повторить в лаборатории.

Источник - svpressa.ru
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