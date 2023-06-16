Власти Казахстана передумали выносить вопрос строительства АЭС на референдум. Провал обеспечен

00:22 17.06.2023

Вопрос строительства в Казахстане атомной электростанции (АЭС) не будут выносить на референдум. Об этом 15 июня заявил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.



"Референдума нет, этот вопрос на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит местоопределения, местоположения площадки. Это первый вопрос. Второй вопрос, самый главный вопрос – это технология и финансово-экономическая модель – как повлияет", - приводит слова Нурмаганбетова КазТАГ.



На вопрос, не гнет ли в данной ситуации свою линию "Росатом", вице-министр ответил отрицательно.



"Никто линию свою не гнет, все компании ищут сотрудничество. И корейская компания приезжала, недавно были большие переговоры с ними, и в Китае сейчас ждем предложения по данному вопросу", - сказал Нурмаганбетов.



Строительство АЭС обсуждается в Казахстане не первый год, однако с 2019-го риторика властей в этом вопросе значительно изменилась. Тогда президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Токаев, в свою очередь, заявил, что без учета мнения большинства населения страны решение о строительстве АЭС приниматься не будет. Осенью 2021 года Токаев поручил профильным ведомствам в течение года "изучить возможность" возведения АЭС, а позже пообещал "непопулярные решения" по этой теме.



"Глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения касательно строительства атомной электростанции. Но, как говорится, роль лидера состоит в том, чтобы принимать непопулярные решения. Конечно же, нашим гражданам нужно давать четкие разъяснения в отношении современных технологий, которые существуют за рубежом, в том числе в РФ. А те устаревшие представления об атомной энергетике, базирующиеся на печальном опыте в Чернобыле, не коррелируются с тем уровнем развитием технологий, который есть в этой сфере", - подчеркнул президент Казахстана.

В феврале 2022 года Токаев заявил, что атомная электроэнергия нужна Казахстану позарез.



"Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции", - сказал президент, заявив о необходимости профессионально разъяснять казахстанцам значение атомной энергетики.



16.06.23