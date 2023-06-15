Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в IV квартале 2023 года

07:56 17.06.2023

– Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в IV квартале 2023 года, сообщает пресс-служба ПАО "Газпром".



"Плановый срок начала экспорта российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана – IV квартал 2023 года", - говорится в сообщении в пятницу.



Как отмечается, соответствующий документ подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.