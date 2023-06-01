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СВО в контексте геополитики. "Третий Рим" против глобального Карфагена. - Александр Дугин
08:28 17.06.2023

Вся геополитика построена на рассмотрении извечного противостояния цивилизации Моря (талассократии) и цивилизации Суши (теллурократия). Яркими выражениями этих начал в древности были противостояния сухопутной Спарты и портовых Афин, сухопутного Рима и морского Карфагена.

Обе цивилизации различаются не только в стратегическом и географическом смысле, но по своей главной ориентации: сухопутная Империя основана на сакральной традиции, долге и иерархической вертикали во главе со священным Императором. Это цивилизация духа. Морские державы представляют собой олигархии, торговый строй, с доминантой материально-технического развития. По сути, это пиратские государства. Их ценности и традиции условны и постоянно меняются – как сама морская стихия. Отсюда свойственный им прогресс – особенно в материальной сфере, и напротив, постоянство уклада и преемственность цивилизации Суши, вечного Рима.

По мере того, как политика становилась глобальной и захватывала всю территорию земного шара, эти две цивилизации окончательно приобрели пространственное воплощение. Ядром цивилизации Суши стала Россия-Евразия, а полюс цивилизации Моря закрепился в зоне англосаксонского влияния – от Британской Империи к США и блоку НАТО. Именно так геополитика видит историю последних столетий. Российская Империя, СССР и современная Россия наследуют эстафету цивилизации Суши. В контексте геополитики Россия и есть вечный Рим, Третий Рим. А современный Запад – классический Карфаген.

Распад СССР стал важнейшей победой цивилизации Моря (НАТО, англосаксов) и страшной катастрофой для цивилизации Суши (России, Третьего Рима).

Талассократия и теллурократия как два сообщающихся сосуда, поэтому те территории, что вышли из-под контроля Москвы стали переходить под контроль Вашингтона и Брюсселя. Прежде всего, это коснулось Восточной Европы и отколовшихся от СССР прибалтийских республик. Дальше настал черед постсоветских государств. Цивилизация Моря продолжала великую войну континентов с главным врагом – цивилизацией Суши, пережившей удар, но не рухнувшей совсем. При этом поражение Москвы привело к тому, что в самой России в 90-е установилась колониальная система – атлантисты наводнили государство своими агентами, поставленными на высшие позиции. Так сложилась современная российская элита, продолжение олигархии, система внешнего управления со стороны цивилизации Моря.

Ряд бывших советских республик стали готовиться к полной интеграции в цивилизацию Моря. Другие следовали более осторожной стратегии и не спешили рвать с Москвой исторически сложившиеся геополитические связи. Так образовалось два лагеря: евразийский (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения) и антлантистский (Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан). Азербайджан, впрочем, отошел от этой крайней позиции и стал сближаться с Москвой.

Именно это привело к событиям 2008 года в Грузии, а затем после пронатовского переворота на Украине в 2014 году – к отделению Крыма и восстанию на Донбассе. Часть территорий новообразованных единиц не хотели присоединяться к цивилизации Моря, и восстали против такой политики, ища поддержки у Москвы.

Это и привело к началу СВО в 2022 году. Москва как цивилизация Суши достаточно усилилась, чтобы вступить в прямую конфронтацию с цивилизацией Моря на Украине и переломить тенденцию усиления талассократии и НАТО в ущерб теллурократии и Третьему Риму. Так мы пришли к геополитике сегодняшнего конфликта. Россия как Рим бьется с Карфагеном и его колониальными сателлитами.

1.06.23

Источник - geopolitika.ru
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