 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги... из ниоткуда в никуда
08:48 17.06.2023

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСАФГАНСКОЙ ДОРОГИ
О готовности РЖД помочь в строительстве Трансафганской железной дороги, которая должна соединить страны Европы с Южной Азией, рассказал первый замгендиректора компании Сергей Павлов.

Об этом он заявил на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 14 - 17 июня.

"Очень внимательно следим с нашими коллегами из Узбекистана по развитию Трансафганской железной дороги. Здесь мы можем предоставить всю свою компетентность для того, чтобы построить наиболее эффективную железную дорогу", - сказал Павлов.

Трансафганская железная дорога - это участок Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. Магистраль, большая часть которой пройдет по территории Афганистана, должна связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и другие государства Юго-Восточной Азии.

Окончательной договоренности о реализации этого проекта достигли в феврале 2021 года, когда президентом Афганистана был Ашраф Гани. Рассчитанное на пять лет строительство новой железной дороги предполагали начать в сентябре 2021 года, но после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"* этот проект заморозили.

РЖД несколько лет назад договаривались с "Узбекистон темир йуллари" о совместной работе в данном направлении. Тогда на первом этапе речь шла об обмене техническими параметрами и картографическими материалами между проектными и научно-исследовательскими институтами.

* - организация, деятельность которой запрещена в России

Источник - ia-centr.ru
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