 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Я знаю, что у народа есть претензии к работе госаппарата", - Токаев на курултае увлекся самокритикой
11:51 17.06.2023

На втором заседании Национального курултая, которое проходит в Туркестане, Токаев высказался о работе государственного аппарата и чиновников, сообщает Zakon.kz.
Президент сообщил, что знает о проблемах, и для их устранения принимается ряд мер.

"Я знаю, что в обществе есть серьезные претензии к работе государственного аппарата, чиновников. Эти претензии обоснованны. Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим".
Впереди большая работа, считает президент.

"Кроме того, проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные – исключительно по одномандатным округам. Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие "Адал азамат".
Ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди.

"В последнее время я провел большие кадровые изменения в государственном аппарате. При этом не была допущена кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт. В то же время ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны".
По словам президента, процесс замены чиновников продолжится.

"Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Их личная преданность главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих".
Токаев сравнил работу президента с менеджером.

"Я уже говорил о том, что в результате проведенных реформ президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции. Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа".
Ранее президент рассказал, как будут развиваться приграничные районы.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
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