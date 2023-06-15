Экс-директор сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды приговорен к 21 году лишения свободы

12:26 17.06.2023

В Турции Орхана Инанды приговорили к 21 году лишения свободы



"Сводка" (АКИpress) – В Анкаре суд признал виновным бывшего директора сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды в "управлении террористической вооруженной организации", сообщает 16 июня TRTHaber.



Инанды приговорили к 21 году лишения свободы.



Президент сети кыргызско-турецких школ "Сапат" (бывш. "Себат") Орхан Инанды перестал выходить на связь вечером 31 мая 2021 года, а примерно в четыре утра 1 июня его машину нашли по ул.Малдыбаева.

Исчезновение Инанды вызвало общественный резонанс. Выпускники, родители учеников, а также гражданские активисты заподозрили турецкий след. Они стали выходить на митинг с требованием найти Инанды.

Его жена Рейхан Инанды не раз заявляла, что Орхан находится в здании турецкого посольства.

5 июля Эрдоган объявил, что Орхан Инанды доставлен в Турцию.