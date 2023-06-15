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Язык массовой коммуникации и информационная война , - новая книга военных лингвистов"Язык массовой коммуникации и информационная война", - новая книга военных лингвистов
13:39 17.06.2023

Новая книга военных лингвистов об инфовойне
"Язык массовой коммуникации и информационная война"

Дмитрий Винник

Гаврилов Л.А., Зарипов Р.И. Язык массовой коммуникации и информационная война. М.: URSS, 2023, 216 с.

Сотрудники кафедры французского языка военного университета, лингвисты Лев Гаврилов и Руслан Зарипов выпустили замечательную книгу "Язык массовой коммуникации и информационная война". В своей академической деятельности мне приходилось пересекаться с Русланом Ириковичем и, я был рад выходу в свет этого издания на столь важную для всех нас тему. Кстати, соавтор книги, профессор Лев Алексеевич Гаврилов, - личность выдающаяся, – в далекие 50-е годы он в качестве сотрудника нелегальной разведки был заброшен во Францию, где умудрился стать бакалавром математики и имел хорошие перспективы на дальнейшее укрепление своих позиций в академической среде Франции. (И такие есть в России филологи!) Увы, разведчика Гаврилова предал известный иуда Олег Пеньковский, – из под вскрытого наблюдения пришлось уходить, а в последствии, – отказаться от службы нелегалом. Подробности можете прочитать в статье "Тайна жизнь полковника Гаврилова".

Помимо собственно анализа языка информационной войны книга содержит интересный исторический взгляд, апеллирующий к истории Великой Французской и Русской революций, к пропаганде времен Наполеона. Думаю, проще познакомить с книгой цитатами. Порой они, вопреки известным установкам, зрят прямо в корень:

"В определенных случаях информационно-психологическое оружие и вовсе может сработать против субъекта информационного воздействия. Характерным примером стал антисталинский доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. Дискредитировав своего предшественника, олицетворявшего силу советского народа и сам Советский Союз, Хрущев вызвал огромное разочарование простых людей, и это во многом стало источником тех глубинных противоречий в советском обществе, которые в конечном счете привели к распаду государства" (с.168)

Книга содержит интересные знания о природе информационно-пропагандистской монополии Запада:

"На Западе … большая часть транслируемой информации принадлежит нескольким агентствам, в числе которых Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, а ведущие международные медиакорпорации: Time Warner, News Corporation, The Walt Disney Company, Viacom/CBS Corporation и Comsat/NBCUniversal – контролируют 90% национальных и региональных СМИ США и оказывают огромное влияние на европейские источники. Как результат, западные СМИ пропагандируют практически единую позицию в вопросах внешней политики, а их основные идеологические установки подчинены генеральной линии политико-экономических элит и едины в отношении России независимо от выборки сообщений. Но парадокс: эта огромная машина массовой коммуникации, которая монополизировала освещение действительности и формирование информационной повестки, пропагандой на Западе не называется, однако на российскую интерпретацию происходящих событий навешивается именно этот ярлык". (с. 88)

Действительно, согласно американским доктринам, слово "пропаганда" в отношении собственных действий не используется принципиально ("это из арсенала тоталитарных режимов!"), но легко применяется к "любой форме вражеских коммуникаций". Какое только чиновничье словоблудие и наукообразие не используется в США для описания собственных подрывных действий и спецпропаганды? Сейчас популярно словосочетание "стратегические коммуникации". Оно прижилось на Украине и известная Анна Маляр на сегодня зам МО Украины именно по оным самым стратегическим коммуникациям, т.е. по информационно-психологической войне. К слову, я на вскидку составил список понятий, которыми маскируется инфовойна, а говоря советским добротным языком – подрывная деятельность американских спецслужб:

· "война другими средствами" (war by other means)
· "сетевая война"
· "гибридная война" (она же часто - "доктрина Герасимова"),
· "когнитивная война"
· "публичная дипломатия"
· "психологические операции"
· "операции по поддержке военной информации"
· "управление восприятием"
· сетевые операции"
· "военный обман"
· "межведомственная координация"
· "информационное превосходство"
· "совместная разведывательная подготовка для оперативной обстановки"
· "информационная помощь"
· "управление информацией"
· "операции влияния"
· "электронная война"
· "желаемое восприятие"
· "операции в киберпространстве"
· "контрпропаганда"
· "командование и контроль"
· "Тик-Ток война" (!)

Авторы обращают внимание на экспоненциальный рост дезинформации в последние годы:

"Информационное пространство все сильнее засоряется дезинформацией. Достаточно сказать, что только за последние пять лет количество сайтов и аккаунтов, дезинформирующих пользователей Интернета в России, выросло в 250 (!) раз. При этом, как показывают социологические исследования, медиатексты воспринимают адекватно лишь 13,60% аудитории". (с. 57)

Действительно, информационная избыточность современной медиасреды есть если не серьезная проблема сама по себе, то весьма тревожный симптом угрозы утери государственного доминирования в формировании информационной повестки. Легкость генерации дезинформационных и просто мусорных каналов при наличии ресурсов (не особенно то и больших!) меняет подходы к управлению контентом. Есть угроза, что серьезный ущерб будет носить отложенный характер, когда наше общество в полной мере переживет результаты откровенно диверсионных реформ в сфере образования. Удар по нашему образованию, пожалуй, одна из самых успешных стратегических подрывных операций Запада. И эта операция успешно продолжается: ЕГЭ в ближайшие 10 лет отменять никто не намерен, несмотря на отказ от Болонского процесса и прочие вещи: "Пока я не вижу перспективы, что форма (ЕГЭ), как экзамена, нами будет вообще отменена в ближайшие десять лет точно". Это нам сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Мало того, он добавил, что к 2030 году в формат выпускного экзамена может быть дополнен новыми массивами данных, которые будут анализироваться и собираться с помощью искусственного интеллекта: "Серьезно анализировать сможет не только человек, не только высшее учебное заведение, но и искусственный интеллект по тем электронным следам, которые за каждым из нас".

Впрочем, вернемся к книге военных лингвистов, который оптимистично отмечают, что российское общество выработало мощный иммунитет к западной деструктивной риторике: "Западным СМИ не удается закрепить в России свою деструктивную, антиправительственную и русофобскую повестку. Многие утверждения западной прессы, если и встречают одобрение у своей аудитории, в России аналогичного отклика не получают и воспринимаются как откровенно глупые: "Россияне, вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь. Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвале. У вас не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники. Никто не пригласит больше вас на конференции".

От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, западные риторические приемы и аргументы не сильно шагнули вперед после Перестройки, после злополучного журнала "Огонек", чей редактор, "прораб перестройки" Виталий Коротич во время КГЧП отказался вернуться в Москву и за выполненную задачу получил должность профессора Бостонского университета. За проявленную трусость журналистское собрание журнала отстранило его от должности. Какая уж тут трусость? Измена Родине в самом чистом, саморазоблачающем виде. Язык современного либероидного дискурса не сильно отличается от языка демшизы конца 80-х. А если и отличается, то, очевидно, в пользу демшизы, которая, в отличие от современных совсем ручных хомячков Госдепа имела некоторую свободу творчества и даже право на свободу мнения по некоторым нюансам. Современные предатели шаблонны настолько, что их, и впрямь можно заменять нейрокомпьютерами в виде чат-ботов.

Всем интересующимся обсуждаемой проблематикой рекомендую книгу "Язык массовой коммуникации и информационная война". Ее написали правильные люди достойной профессии в должном месте, обобщив свой значительный академический и боевой опыт.

Источник - Завтра
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