"Полезное" беззаконие: США не оставляют в покое Латинскую Америку

20:01 17.06.2023 Любой буржуазный режим несет в себе зародыш диктатуры, который начинает стремительный рост при угрозе власти капитала. Обвиненный в коррупции президент Эквадора распустил парламент, в Перу продолжаются преступления хунты.



Правое болото



История Эквадора отражает в миниатюре процессы, сотрясающие Латинскую Америку целиком. Разрушительные неолиберальные реформы 1990-х - начала 2000-х годов привели к победе левых сил, которые осуществили прогрессивные реформы и "попросили на выход" американскую базу. США и их союзники внутри Эквадора сделали все, чтобы выбить его из альянса независимых государств региона. Это им удалось. Предательство Ленина Морено отбросило страну обратно в неолиберальное болото.



Два года назад успех был закреплен приходом к власти крупного дельца, руководителя банка "Гуаякиль" Гильермо Лассо. Эквадор испытал зловещее дежавю. Проведенная под диктовку МВФ отмена субсидий и социальных гарантий обернулась социальным взрывом. Террором и подкупом президенту удалось удержаться в кресле, но безобразная сущность режима проглядывала все яснее. "Досье Пандоры" доказало причастность Лассо к сети офшорных компаний, хотя Конституция запрещает хранение госслужащими активов за рубежом. Журналистские расследования последних месяцев выявили масштабную преступную схему, в которой соединились международный наркотрафик, получение госконтрактов и назначение на высокие должности за взятки. В центре клубка оказался шурин и бизнес-партнер президента Данило Каррера.



Продолжилось ухудшение социально-экономической ситуации. Эквадор вышел на второе место среди южноамериканских стран, жители которых пытаются въехать в США. Стремительно растущей проблемой стала преступность. Уровень убийств за последние пять лет подскочил с 5,8 до 25,5 случая на 100 тыс. жителей.



Попытка власти провести конституционную реформу провалилась. Прошедший в феврале референдум показал недоверие к ней большинства жителей - как и состоявшиеся одновременно региональные и местные выборы. Левая партия "Гражданская революция" заняла первое место, победив в провинциях, где проживает 70 процентов населения.



После того как выяснилась причастность Лассо к коррупции, парламент начал процедуру импичмента. С поддержкой инициативы выступили 88 из 137 депутатов, представляющих не только левый альянс "Союз надежды", но и фракции "Пачакутик", Социал-христианской партии и т.д. Уже на следующее утро Лассо издал указ о роспуске парламента. Сделать это ему позволила лазейка под названием muerte cruzada ("взаимное уничтожение") - механизм, давно включенный в Конституцию, но прежде ни разу не использовавшийся. Норма предусматривает одновременный уход исполнительной и законодательной власти с последующими всеобщими выборами. Однако законодательство ограничивает ее применение "острым политическим кризисом и внутренними беспорядками".



Указав, что ни того, ни другого условия нет, оппозиция назвала это "отчаянным и неконституционным шагом в попытке избежать импичмента". Но попытки оспорить решение президента натолкнулись на противодействие судебной системы, армейского и полицейского командований. Выборы назначены на 20 августа, и буржуазия сделает все, чтобы сохранить власть. Под ее давлением Лассо, чей рейтинг не превышает 15 процентов, отказался от выдвижения. Роль защитника интересов буржуазии может сыграть придерживающийся крайне правых взглядов экс-вице-президент Отто Зонненхольцнер либо сын "бананового короля" Альваро Нобоа - Даниэль. Левые силы выдвинули депутата от "Гражданской революции" Луизу Гонсалес. В вице-президенты вместе с ней пойдет Андрес Араус, который в 2021 году победил в первом туре и немного уступил Лассо во втором.



Впрочем, президента рано списывать со счетов. До вступления в должность преемника Лассо сможет управлять страной без парламента, с помощью собственных декретов. Оппозиция выразила опасения, что эти полномочия будут использованы для поддержки бизнес-элит и усиления неолиберальной политики.



Не исключено вмешательство США, рассматривающих Эквадор как одного из немногих оставшихся союзников. Американский конгресс принял "акт о партнерстве" между странами. "Мы восхищаемся вашим сильным голосом за демократию", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Кито. В то же время в Белом доме не скрывают раздражения договором о свободной торговле с Китаем, который Эквадор подписал 10 мая. Он освобождает от пошлин большую часть экспорта, включая рыбу, бананы, какао, и будет способствовать росту взаимного товарооборота, уже достигшего 13 млрд долл. Из-за роспуска парламента ратификация документа отложена на неопределенный срок, а США приложат максимум усилий, чтобы похоронить его.



Спонсоры бесчинств



Послушный режим в Эквадоре важен для Вашингтона и с точки зрения ситуации в соседнем Перу. Переворот, осуществленный правыми фракциями парламента и руководством силовых структур, был поддержан Лассо и отвергнут левыми правительствами региона. Из-за этого хунта во главе с Диной Болуарте отозвала послов из Гондураса, Мексики и Колумбии и объявила персонами нон-грата глав двух последних государств - Лопеса Обрадора и Густаво Петро. Раздаются даже угрозы подать на президента Мексики иск в международный уголовный суд из-за его отказа передать Перу председательство в Тихоокеанском альянсе.



К данному случаю прекрасно подходит поговорка "Правда глаза колет", и слова Петро о том, что перуанские власти "действуют, как нацисты, против своего народа", являются лишь констатацией факта. Отчеты правозащитных организаций показали всю чудовищность террора, приведшего к гибели 70 и ранениям около полутора тысяч человек. В докладе "Эмнести интернэшнл", озаглавленном "Смертельный расизм: внесудебные казни и незаконное применение силы органами безопасности Перу", проанализированы обстоятельства смерти 52 граждан в регионах Пуно, Аякучо, Куско и Апуримак. "Ни в одном из случаев не было обнаружено доказательств того, что погибшие представляли опасность для жизни или безопасности должностных лиц. В целом ряде случаев убитые и раненые были простыми прохожими", - отмечает документ. Так, 15-летний Кристофер Эме был убит, когда переходил улицу в Аякучо, его ровесник Дэвид Амекипе получил пули в спину, когда наблюдал за столкновениями демонстрантов и силовиков у аэропорта в Апуримаке. Упоминается в докладе и студент-медик Марко Самильян, застреленный в упор в тот момент, когда оказывал помощь другим пострадавшим.



Расследования опровергли циничные попытки переложить вину на самих протестующих. Установлено, что смертельные пули были выпущены не из "самодельного оружия" (как утверждали Болуарте и ее сообщники), а из штурмовых винтовок, пистолетов и дробовиков, находящихся на вооружении полиции и армии. Сделаны и другие важные выводы. Во-первых, расправы совершались по расовому и социальному признакам: подавляющее большинство убитых - индейцы-крестьяне. Во-вторых, насилие было не инициативой отдельных подразделений, а "скоординированной и целенаправленной государственной политикой". Зная об убийствах, хунта не только не остановила силовиков, а громогласно клеймила демонстрантов как "преступников и террористов", давая карт-бланш на убийства. В основу действий полиции и армии были положены оперативные планы времен борьбы с партизанским движением 1980-1990-х годов, когда заподозренные в поддержке "мятежников" крестьяне безжалостно уничтожались.



Впрочем, разоблачения не заставили режим изменить курс. "Я полностью поддерживаю вооруженные силы и нашу национальную полицию за их героическую и самоотверженную работу во имя государственной целостности, внутреннего порядка и развития страны", - заявила Болуарте. Верховный суд объявил "преступными" любые протесты, кроме "индивидуальных", которые никоим образом не затрагивают интересы третьих лиц и не влияют на экономику. К таковым отнесена, например, голодовка. Все остальное подлежит уголовному преследованию. Никакого расследования расправ, разумеется, не проводится. Напротив, все новые обвинения предъявляются свергнутому президенту Педро Кастильо и его соратникам.



Чувство безнаказанности возникло не на пустом месте. Открытую поддержку перуанским властям оказывает Вашингтон. Посол США Лиза Кенна, приветствовавшая переворот, является частым гостем в кабинетах членов хунты. Недавно она опубликовала совместное фото с генпрокурором Патрисией Бенавидес. Но все это меркнет по сравнению с решением пустить в Перу американские войска. Соглашение разрешает Вашингтону до конца года вводить подразделения вместе с морской и авиационной техникой. Формальная цель - совместные учения со всеми родами перуанских войск, а также с полицией, управлением по борьбе с наркотиками и т.д. Тренировки охватят преимущественно южные регионы. Численность "гостей" не раскрывается, но, по ряду данных, только группировка ВВС составит почти тысячу человек.



Левые силы поставили под сомнение официальную версию. Экс-глава МИД Эктор Бехар назвал ввод войск "частью политики сдерживания, направленной на запугивание перуанского народа и поддержку незаконного правительства". Как нарушение суверенитета и попытку легитимации террористического режима охарактеризовали этот шаг профсоюзы и коммунисты. А бывший министр по делам женщин в правительстве Кастильо Анаи Дюран связала сговор с вывозом лития и других стратегических ресурсов.



Версия заслуживает внимания. Не далее как в апреле хунта обнародовала план либеральных реформ в горнодобывающей сфере. Сроки утверждения лицензий на добычу меди будут снижены с двух лет до полугода, инвесторы освобождаются от ряда экологических и социальных обязательств. Также чиновники объявили о приватизации литиевой промышленности. Первой компанией, которая получит разрешение в южном регионе Пуно, может стать канадская корпорация American Lithium Corp.



У этих планов есть серьезные помехи. Пуно является центром протестов, на этот регион приходится большая часть жертв репрессий. Местное население уже выступило против планов передачи недр иностранцам. Люди требуют национализации горнодобывающей отрасли и создания перерабатывающих мощностей в Перу. В нейтрализации этой "досадной помехи" хунте могут помочь американские войска. Ради доступа к богатейшим ресурсам Запад готов закрыть глаза на любые бесчинства.



Боливийская альтернатива



Иной путь избрала Боливия, также обладающая большими запасами лития. Там решено создать министерство литиевых ресурсов и перерабатывать сырье внутри страны. В этом государству поможет китайский консорциум CBC, выигравший конкурс на строительство промышленных комплексов в Уюни и Койпасе. Уже в первой половине 2025 года Боливия намерена начать экспорт литиевых батарей. Министр энергетики Франклин Молина Ортис назвал это "суверенной альтернативой неолиберальным моделям", а президент Луис Арсе заявил, что проект даст толчок новой эре индустриализации.



В США не скрывают гнев из-за такого "самоуправства". Глава Южного командования американской армии Лаура Ричардсон выразила "обеспокоенность злонамеренной деятельностью Китая по использованию природных ресурсов Латинской Америки". Для наказания боливийских властей Вашингтон может спровоцировать беспорядки. Правда, правая оппозиция в стране пока затаилась. Арест ее лидера - губернатора штата Санта-Крус Луиса Камачо по обвинению в участии в перевороте 2019 года нанес ощутимый урон противникам власти.



Тревогу, однако, вызывают разногласия внутри власти. Экс-президент, лидер правящей партии "Движение к социализму" Эво Моралес критикует правительство за "недостаточное использование национализации и продуктивной социально-экономической модели". Поводом стали планы властей обратиться к международным финансовым институтам. Министр планирования Серджио Кусиканка встретился в США с руководством Всемирного банка "для изучения новых источников финансирования боливийской экономики".



Хотя инфляция в Боливии - 2,5 процента - является наименьшей в Южной Америке, золотовалютные резервы снизились за последние годы впятеро. Почти 99 процентов из них хранится за границей, что делает страну уязвимой. Эксплуатация многих природных ресурсов, например золота, находится в руках зарубежных компаний, а добыча природного газа, национализированная при Моралесе, стремительно снижается. Из-за этого страна стала импортировать топливо. Чтобы не давать капиталу козыри для вмешательства, власти должны заняться решением проблем с упором на интересы трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687021260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457

- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения

- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования

- Техника в лизинг и дешевое финансирование

- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%

- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС

- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре

- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству

