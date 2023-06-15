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Путин вспомнил о каком-то проекте договора Абрамовича и К с Украиной
21:39 17.06.2023

Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
17 июня 2023, Алексей Дегтярев
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.

При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.

"Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он", – показал документ Путин.

Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.

Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.

Источник - взгляд
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